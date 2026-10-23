EQS-News: Hauptversammlung stimmt Einbringung zu: Innok Robotics auf dem Weg an den öffentlichen Kapitalmarkt
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EQS-News: Yggdrasil SPAC 1 AG
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung/Research Update
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Hauptversammlung stimmt Einbringung zu: Innok Robotics auf dem Weg an den öffentlichen Kapitalmarkt
Regenstauf / Augsburg, 23. Oktober 2026 – Die ordentliche Hauptversammlung der im Freiverkehr der Börse Düsseldorf gelisteten Yggdrasil SPAC 1 AG (ISIN: DE000A3EVV13) hat am 21. Oktober 2026 entscheidende Beschlüsse für den Börsengang von Innok Robotics gefasst. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten der Einbringung der Innok Robotics GmbH in die Yggdrasil SPAC 1 AG, der künftigen Umfirmierung der AG in „Innok Robotics Group AG“ sowie der Sitzverlegung der AG von Augsburg an den Innok Robotics Stammsitz in Regenstauf bei Regensburg zu. Mit dem Vollzug der Transaktion erhält Innok Robotics als Spezialist für Physical AI und autonome mobile Roboter für Outdoor- und Brownfield-Umgebungen Zugang zum öffentlichen Kapitalmarkt.
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Die strukturellen Änderungen werden mit ihrer jeweiligen Eintragung in das Handelsregister wirksam. Der Abschluss der Handelsregistereintragung der Einbringung wird für Ende November 2026 erwartet.
Klare Gruppenstruktur und volle Kontinuität im Tagesgeschäft
Für bestehende und künftige Kunden, Systemintegratoren, Partner und Lieferanten ändert sich im operativen Ablauf nichts: Die Innok Robotics GmbH bleibt als operative Gesellschaft bestehen und wird zukünftig als 100-prozentige Tochtergesellschaft unter dem Dach der börsennotierten Innok Robotics Group AG geführt.
Erfahrenes Führungsteam für die nächste Wachstumsphase
Um die geplante internationale Skalierung und die Positionierung am Kapitalmarkt optimal zu steuern, stellt sich die künftige Unternehmensgruppe mit einer erfahrenen Führungsstruktur aus Industrie-, Technologie- und Kapitalmarktexperten auf.
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Am 22. Oktober 2026 hat sich der neu gewählte Aufsichtsrat konstituiert. Dieser besteht im ersten Schritt aus Peter Mauritz (Vorsitz), Jörg Hernando Gotthardt (stellv. Vorsitz) und Holger Strotmann. Der Aufsichtsrat hat den Innok-Robotics-Gründer, CEO und CTO Alwin Heerklotz zum Vorstandsvorsitzenden der künftigen Innok Robotics Group AG bestellt. Die Bestellung der weiteren Vorstandsmitglieder soll in Kürze folgen.
Peter Mauritz, Managing Partner des operativen Mittelstandsinvestors Prolimity Capital Partners und Vorsitzender des Aufsichtsrats der künftigen Innok Robotics Group AG: „Wir freuen uns, dass sich Innok Robotics seit unserem Einstieg als erster Investor im Jahr 2021 so erfreulich entwickelt hat. Mit einer Verzehnfachung der Umsätze seither, dem Who's who der deutschen und internationalen Industrielandschaft als Kunden, einer seit 2025 auf bald 40 angestiegenen Anzahl nationaler und internationaler Innok Robotics-Systempartner sowie geografischer Expansion ist auch das weitere Wachstumspotenzial immens. Die Umsatzmarke von EUR 100 Mio. ist spätestens im Geschäftsjahr 2030 das klare Ziel. Hierfür setzen wir weiterhin auf Alwin Heerklotz, den Unternehmer und Gründer hinter Innok Robotics und einen der weltweit führenden Experten für mobile Outdoor-Robotik. Auf die weiterhin vertrauensvolle, intensive und erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihm, dem künftigen Vorstandsteam und allen Mitarbeitenden bei Innok Robotics freuen wir uns sehr.“
Alwin Heerklotz, Gründer und Vorstandsvorsitzender der künftigen Innok Robotics Group AG: „Die Zustimmung der Hauptversammlung ist ein historischer Meilenstein für Innok Robotics. Mein besonderer Dank gilt unserem gesamten Team, das mit seinem unermüdlichen Einsatz, seiner technologischen Exzellenz und seiner Leidenschaft in den vergangenen Jahren das Fundament für diesen Schritt gelegt hat. Ebenso danke ich unseren Kunden, Partnern und Investoren für ihr großes Vertrauen. Sie sind diesen Weg gemeinsam mit uns gegangen und werden uns auch künftig begleiten. Für die vor uns liegende Wachstumsphase eröffnet uns der Kapitalmarkt zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten, um die von uns identifizierten Wachstumschancen bestmöglich auszuschöpfen und unser Wachstum weiter voranzutreiben.“
Technologieführerschaft im Brownfield
Innok Robotics ist ein schnell wachsendes deutsches Deeptech-Unternehmen mit Sitz in Regenstauf, das auf Physical AI und Robotik spezialisiert ist. Seit der Gründung im Jahr 2012 hat sich die Gesellschaft als technologischer Vorreiter für autonome mobile Roboter (AMR) in realen, unstrukturierten Umgebungen etabliert. Durch die Verdopplung des Auftragseingangs im Jahresvergleich und ein globales Netzwerk von mittlerweile über 35 Vertriebs- und Integrationspartnern in mehr als 15 Ländern ist Innok Robotics optimal positioniert, um vom dynamisch wachsenden globalen AMR-Markt zu profitieren.
Start der Kapitalmarkt-Aktivitäten – Initial Coverage veröffentlicht
Begleitet wird die Kapitalmarktkommunikation durch die am 23. Oktober 2026 veröffentlichte Research-Studie („Initial Coverage“) des Analysehauses GBC AG. Diese ist über die gängigen Finanz- und Kapitalmarktkanäle und auf der Innok Robotics-Webseite öffentlich abrufbar. Darüber hinaus wird das Management in den kommenden Wochen die Wachstumsstrategie und Equity Story von Innok Robotics auf ausgewählten Kapitalmarktkonferenzen präsentieren, darunter die Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK, 11.11.–12.11.) sowie das Deutsche Eigenkapitalforum (EKF, 23.11.–25.11.) in Frankfurt am Main.
23.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Yggdrasil SPAC 1 AG
|Berliner Allee 26a
|86153 Augsburg
|Deutschland
|Telefon:
|08920300353
|Internet:
|https://www.yggdrasil-spac-1.de/
|ISIN:
|DE000A3EVV13
|WKN:
|A3EVV1
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|LEI Code:
|391200XAR9J8XKA2S009
|EQS News ID:
|2421204
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2421204 23.10.2026 CET/CEST
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