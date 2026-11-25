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Helios Solar AG gibt Absichtserklärung mit Galaxy Venus Data Center zur Prüfung einer Stromversorgung aus erneuerbaren Energien in Malaysia bekannt



25.11.2026 / 15:12 CET/CEST

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Die Helios Solar AG („Helios“ oder der „Konzern“), ein an der Frankfurter Wertpapierbörse notiertes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien (ISIN: DE000A42D2N5), gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Helios Solar Park Sdn. Bhd. („HSP“) mit Galaxy Venus Data Center Sdn. Bhd. („GDC“) eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, „MoU“) unterzeichnet hat. Ziel ist es, eine mögliche strategische Zusammenarbeit bei der Versorgung des geplanten Rechenzentrumsprojekts von GDC in Perak, Malaysia, mit Strom aus erneuerbaren Energien zu prüfen.

Die angestrebte Zusammenarbeit dient der Prüfung der Machbarkeit und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Belieferung des geplanten Rechenzentrums von GDC mit erneuerbarem Strom. Hierzu zählen unter anderem mögliche Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie, Energiespeicherlösungen, die Netzanbindung sowie eine Ersatzstromversorgung.

Im Rahmen des MoU wurde GDC als potenzieller Abnehmer von erneuerbarem Strom aus dem Helios-Solarparkprojekt in Gua Musang, Kelantan, im Rahmen des malaysischen Corporate Renewable Energy Supply Scheme („CRESS“) identifiziert. Eine etwaige Stromliefervereinbarung setzt zufriedenstellende Machbarkeitsprüfungen, eine Einigung über die wirtschaftlichen und technischen Bedingungen sowie die Aushandlung und den Abschluss eines endgültigen Stromabnahmevertrags (Power Purchase Agreement, „PPA“) voraus.

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Die Identifizierung von GDC als potenziellem Stromabnehmer stellt einen möglichen Meilenstein bei der kommerziellen Entwicklung des Helios-Solarparkprojekts in Gua Musang, Kelantan, dar. Durch den frühzeitigen Austausch mit einem potenziellen gewerblichen Stromabnehmer möchte HSP Möglichkeiten für langfristige Stromliefervereinbarungen aus erneuerbaren Energien ausloten, die Planbarkeit künftiger Projekterlöse verbessern und die zukünftigen Finanzierungs- und Entwicklungsanforderungen des Projekts unterstützen.

Helios stellt den Helios Solar Park vor: eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 1.000 MWp, ergänzt durch ein Batterie-Energiespeichersystem mit einer Kapazität von 1.600 MWh. Das Projekt soll auf einer Fläche von 3.000 Acres in Gua Musang, Kelantan, entwickelt werden. Die Aufnahme des kommerziellen Betriebs wird für den Zeitraum 2028 bis 2029 angestrebt.

„Wir freuen uns, diese Zusammenarbeit mit Galaxy Venus Data Center zu prüfen. Die wachsende Rechenzentrumsbranche in Malaysia bietet Anbietern erneuerbarer Energien erhebliche Chancen, den steigenden Strombedarf zu decken. Das MoU ist ein weiterer Schritt in den Bemühungen des Konzerns, die kommerzielle Entwicklung seines Solarenergieportfolios voranzubringen und gleichzeitig den Aufbau einer nachhaltigen digitalen Infrastruktur in Malaysia zu unterstützen“, sagte Dato Ken Ong Thuan Ming, CEO der Helios Solar AG.

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Das MoU ist weitgehend unverbindlich und stellt einen ersten Schritt hin zu weiteren Verhandlungen dar. Ziel ist es, die angestrebte Zusammenarbeit durch endgültige Vereinbarungen zu formalisieren.

Über Galaxy Venus Data Center

Galaxy Venus Data Center („Galaxy DC“) mit Hauptsitz in Singapur ist ein Anbieter digitaler Infrastruktur der nächsten Generation, der sich auf die Entwicklung nachhaltiger, leistungsfähiger und skalierbarer Rechenzentren spezialisiert hat, um die wachsende Nachfrage nach künstlicher Intelligenz („KI“) und Cloud-Computing zu bedienen. Mit einem Schwerpunkt auf Hyperscale-KI-Rechenzentren integriert das Unternehmen fortschrittliche Technologien, energieeffiziente Infrastruktur und nachhaltige Verfahren in seine Projekte. Gestützt auf seinen regionalen Standort in Singapur und seine wachsende Präsenz in Thailand strebt Galaxy DC an, seine Position als führender Anbieter nachhaltiger digitaler Infrastruktur in Südostasien auszubauen.

Über die Helios Solar AG

Die Helios Solar AG mit Hauptsitz in München, Deutschland, entwickelt, finanziert und realisiert Solarenergieprojekte für gewerbliche, industrielle und private Kunden sowie großflächige Solarparks. Die Wurzeln des Konzerns liegen in Malaysia, wo das Unternehmen 2010 als Systemintegrator für Solaranlagen gegründet wurde. Seither hat sich das Unternehmen von der Installation von Solaranlagen für Privathaushalte in Sarawak zu einem in mehreren Märkten tätigen Anbieter entwickelt, der netzgekoppelte, netzunabhängige und gebäudeintegrierte Photovoltaiklösungen (Building-Integrated Photovoltaics, „BIPV“) bereitstellt. Nach der Integration von Helios Photovoltaic Sdn Bhd in die Helios Solar AG im Jahr 2026 ist der Konzern in Deutschland, Malaysia, Singapur und Kambodscha tätig. Weitere Informationen finden Sie unter heliossolarag.com oder heliospv.net.