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EQS-News: HELIOS SOLAR AG verschiebt Veröffentlichung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses zum 30. Juni 2026

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EQS-News: HELIOS SOLAR AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Stellungnahme
HELIOS SOLAR AG verschiebt Veröffentlichung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses zum 30. Juni 2026

28.10.2026 / 12:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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München, 28. Oktober 2026 – Die HELIOS SOLAR AG (ISIN: DE000A42D2N5 / WKN: A42D2N) („Gesellschaft“) gibt bekannt, dass sich die ursprünglich für Ende Oktober 2026 geplante Veröffentlichung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses für das (Rumpf)Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 30. Juni 2026 verschiebt.

Hintergrund ist insbesondere die kurz vor dem Bilanzstichtag erfolgte Umstellung des Geschäftsjahres vom Kalenderjahr auf den Zeitraum vom 1. Juli bis 30. Juni. Die erstmalige Erstellung eines IFRS-Konzernabschlusses sowie die internationale Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern in Asien und Europa erfordern zusätzlichen Zeit- und Koordinationsaufwand. Nach aktuellem Kenntnisstand der Gesellschaft ist die Verzögerung nicht auf Unstimmigkeiten in der Bilanzierung zurückzuführen.

„Die Umstellung des Geschäftsjahres und die erstmalige IFRS-Konzernberichterstattung sind mit einem erhöhten Abstimmungsaufwand verbunden. Unser Ziel ist eine sorgfältige und transparente Finanzberichterstattung. Wir gehen davon aus, den geprüften Abschluss im November veröffentlichen zu können“, erklärt Dato Ken, CEO der HELIOS SOLAR AG.

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Die Veröffentlichung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses für das zum 30. Juni 2026 beendete (Rumpf)Geschäftsjahr ist im Laufe des Novembers 2026 vorgesehen. Den konkreten Termin wird die Gesellschaft rechtzeitig bekanntgeben.

Kontakt
Maximilian Fischer
Head of Investor Relations
E-Mail: max@heliospv.net

Manuel Taverne
Co-Head of Investor Relations
E-Mail: m.taverne@max-em.de

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Über die HELIOS SOLAR AG (www.heliossolarag.com)

Die HELIOS SOLAR AG ist ein international tätiger Entwickler von Photovoltaikprojekten mit Schwerpunkt auf den attraktiven Wachstumsmärkten Asiens und Europas. Die Gesellschaft entwickelt, finanziert und realisiert Solarenergieprojekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette und verfolgt dabei sowohl den Verkauf fertig entwickelter Projekte als auch den selektiven Aufbau eines eigenen Bestandsportfolios mit langfristigen Erträgen. Mit ihrer internationalen Expertise und ihrer regionalen Marktpräsenz ist HELIOS darauf ausgerichtet, vom weltweit beschleunigten Ausbau der Solarenergie nachhaltig zu profitieren.

 

 

 

 

 


28.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HELIOS SOLAR AG
Marienplatz 2
80331 München
Deutschland
Telefon: +49 89 139288928
E-Mail: max@heliospv.net
Internet: www.heliossolarag.com
ISIN: DE000A42D2N5
WKN: A4EVPH
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart
LEI Code: 894500Q0LUCCFE8R5J14
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2423856  28.10.2026 CET/CEST

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EQS GroupEQS-PVR: Korrektur der Veröffentlichung vom 12.09.2026, 22:56 Uhr CET/CEST - HELIOS SOLAR AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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