EQS-News: Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026
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EQS-News: Highlight Communications AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
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PRESSEMITTEILUNG
Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026
Pratteln, 12. November 2026 – Konzernumsatz und Betriebsergebnis der Highlight-Gruppe entwickelten sich in den ersten neun Monaten 2026 im Rahmen der Erwartungen.
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Konzernentwicklung in den ersten neun Monaten 2026
Der Zwischenbericht zum 30. September 2026 steht ab heute im Internet unter
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12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Highlight Communications AG
|Netzibodenstrasse 23b
|4133 Pratteln
|Schweiz
|Telefon:
|+41 61 816 96 96
|Fax:
|+41 61 816 67 67
|E-Mail:
|ir@hlcom.ch
|Internet:
|www.hlcom.ch
|ISIN:
|CH0006539198
|WKN:
|920299
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|39120070M14NLE1CDR38
|EQS News ID:
|2433864
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2433864 12.11.2026 CET/CEST
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