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EQS-News: Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026

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Highlight Communications AG
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EQS-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026

12.11.2026 / 15:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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PRESSEMITTEILUNG

Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für die ersten neun Monate 2026

  • Der Konzernumsatz lag bei 256,5 Mio. CHF (Vorjahr: 264,7 Mio. CHF).
  • Das EBITDA verbesserte sich aufgrund von Kosteneinsparungen um 40,3 Mio. CHF
    auf 95,9     Mio. CHF (Vorjahr: 55,6 Mio. CHF).
  • Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich deutlich um 21,1 Mio. CHF
    auf -    10,5 Mio. CHF (Vorjahr: –31,6 Mio. CHF).

Pratteln, 12. November 2026 – Konzernumsatz und Betriebsergebnis der Highlight-Gruppe entwickelten sich in den ersten neun Monaten 2026 im Rahmen der Erwartungen.

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Konzernentwicklung in den ersten neun Monaten 2026

  • Der Konzernumsatz belief sich zum 30. September 2026 auf 256,5 Mio. CHF und lag damit 3,1% unter dem Vorjahreswert. Dies ist insbesondere auf tiefere Umsatzerlöse im Segment Sport und Event zurückzuführen.
     
  • Der operative Konzernaufwand belief sich auf 373,1 Mio. CHF und blieb damit nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr (372,4 Mio. CHF).
     
  • Die eingeleiteten Kostensenkungsmassnahmen wie auch die Optimierung der operativen Kosten zeigten Wirkung:  Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich deutlich von -31,6 Mio. CHF auf -10,5 Mio. CHF. Auch das Konzernperiodenergebnis verbesserte sich gegenüber den ersten neun Monaten 2025 von -41,4 Mio. CHF auf -20,8 Mio. CHF.

Der Zwischenbericht zum 30. September 2026 steht ab heute im Internet unter
www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung.
 

Die Highlight-Gruppe auf einen Blick    
Angaben für den Konzern nach IFRS    
       
in Mio. CHF 01.01. bis 30.09.2026 01.01. bis 30.09.2025 Abw. in %
Umsatzerlöse 256,5 264,7 -3,1
EBITDA 95,9 55,6 72,6
EBIT -10,5 -31,6 n/a
Konzernperiodenergebnis
(nach Steuern)		 -20,8 -41,4 n/a
Ergebnisanteil Anteilseigner -15,2 -31,2 n/a
Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,27 -0,55 n/a
Segmentumsatz       
Film 199,0 189,7 4,9
Sport und Event   57,4 75,0 -23,4
Segmentergebnis       
Film 0,6 2,2 -73,7
Sport und Event   -6,1 -30,0 n/a
       
in Mio. CHF 30.09.2026 31.12.2025 Abw. in %
Bilanzsumme 430,2 491,2 -12,4
Eigenkapital -22,7 -3,3 n/a
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 181,7 191,3 -5,0
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente		 25,5 21,8 17,1
 
 
       
 
Für weitere Informationen:		        
       
Highlight Communications AG      
Investor Relations      
Netzibodenstrasse 23b      
CH-4133 Pratteln BL      
Telefon: +41 (0)61 816 96 91
E-Mail: ir@hlcom.ch		      
         
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12.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Highlight Communications AG
Netzibodenstrasse 23b
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Fax: +41 61 816 67 67
E-Mail: ir@hlcom.ch
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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Datum Rating Analyst
19.11.12 Highlight Communications buy Close Brothers Seydler Research AG
17.08.12 Highlight Communications buy Close Brothers Seydler Research AG
30.05.12 Highlight Communications buy Close Brothers Seydler Research AG
14.05.12 Highlight Communications buy Close Brothers Seydler Research AG
03.04.12 Highlight Communications buy Close Brothers Seydler Research AG

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