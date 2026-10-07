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EQS-News: HMS Bergbau: Einladung zum Webcast zu den Halbjahreszahlen 2026 am 08. Oktober 2026

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HMS BERGBAU AG
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EQS-News: HMS BERGBAU AG / Schlagwort(e): Konferenz/Halbjahresbericht
HMS Bergbau: Einladung zum Webcast zu den Halbjahreszahlen 2026 am 08. Oktober 2026

07.10.2026 / 12:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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HMS Bergbau: Einladung zum Webcast zu den Halbjahreszahlen 2026 am 08. Oktober 2026

Berlin, 07. Oktober 2026: Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110, „HMS“), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen aus Deutschland, lädt Investoren und Medienvertreter am 08. Oktober 2026 um 11:00 Uhr zu einer Videokonferenz mit dem Vorstand in deutscher Sprache ein. CEO Dennis Schwindt und CFO Jens Moir werden die Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2026 erläutern und über aktuelle Entwicklungen im Unternehmen berichten. Anschließend steht der Vorstand in einer Q&A-Session für Fragen zu Verfügung.

Um an der Veranstaltung teilzunehmen, melden Sie sich bitte unter folgendem Link an:

https://www.appairtime.com/event/848c0200-5981-4c96-af69-34d6e5dfd22c

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HMS hat im ersten Halbjahr den Umsatz von 0,64 Mrd. Euro auf 1,1 Mrd. Euro (IFRS) und das EBITDA (IFRS; einschließlich Sondereffekte) von 8,4 Mio. Euro auf 22,5 Mio. Euro gesteigert. Einmalige Sondereffekte in Höhe von 8,4 Mio. Euro resultierten dabei aus der Erstkonsolidierung des Bergbauunternehmens Hoshoza Resources Vryheid in Südafrika. Bereinigt um diese Sondereffekte lag das operative EBITDA bei 14,1 Mio. Euro. HMS verzeichnete insbesondere aus dem klassischen Geschäft mit Massenschüttgütern und dem 2025 etablierten Geschäft mit Flüssigbrenn- und Schmierstoffen positive Wachstumsimpulse.

Der vollständige Halbjahresbericht 2026 steht auf der Unternehmenswebsite www.hms-ag.com in der Rubrik Investor Relations zum Download zur Verfügung.

Über HMS Bergbau AG:

Die HMS Bergbau AG ist eine der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und Vermarktungsgesellschaften mit Sitz in Deutschland. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem internationalen Handel mit Rohstoffen wie Kohleprodukten, Flüssigbrennstoffen, Erzen, Zement und anderen Produkten sowie zunehmend auf der Produktion von Rohstoffen im Rahmen von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an Minengesellschaften. Zu ihren Kunden gehören namhafte Industrieunternehmen sowie Energiehändler und -produzenten, die weltweit und termingerecht beliefert werden. Mit Aktivitäten in Asien, Afrika, Europa, Nord- und Südamerika verfügt die HMS Bergbau AG zudem über direkten Zugang zu hochwertigen Rohstoffreserven und ein weitreichendes globales Netzwerk.

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Unternehmenskontakt:
HMS Bergbau AG
An der Wuhlheide 232
12459 Berlin
T.: +49 (30) 65 66 81-0
F: +49 (30) 65 66 81-15
E-Mail: info@hms-ag.com
URL: www.hms-ag.com

HMS Investor Relations Kontakt:
edicto GmbH
Doron Kaufmann / Ralf Droz
T: +49 69 905 505 53
E-Mail: hms-bergbau@edicto.de


07.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HMS Bergbau AG
An der Wuhlheide 232
12459 Berlin
Deutschland
Telefon: 030 65 66 81-0
Fax: 030 65 66 81-15
E-Mail: hms@hms-ag.com
Internet: www.hms-ag.com
ISIN: DE0006061104
WKN: 606110
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Tradegate BSX
LEI Code: 5299004BSTX10BXHV941
EQS News ID: 2411868

 
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