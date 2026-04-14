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EQS-News: HMS Bergbau schließt exklusive Abnahmevereinbarung für Chromerze mit südafrikanischer Minengesellschaft

21.05.26 14:54 Uhr
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EQS-News: HMS BERGBAU AG / Schlagwort(e): Vereinbarung
HMS Bergbau schließt exklusive Abnahmevereinbarung für Chromerze mit südafrikanischer Minengesellschaft

21.05.2026 / 14:54 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CORPORATE NEWS

HMS Bergbau schließt exklusive Abnahmevereinbarung für Chromerze mit südafrikanischer Minengesellschaft

  • Offtake Agreement mit der börsennotierten Mantengu Ltd. umfasst die komplette Abnahme der Chromerzförderung der produzierenden Mine Langpan in Südafrika
  • Abnahmevereinbarung mit Laufzeit von mindestens 8 Jahren
  • Produktionskapazität der Mine liegt im Bereich von 40.000 Tonnen Chromerze im Quartal
  • Weltweite Nachfrage nach Chrom steigt kontinuierlich

Berlin, 21. Mai 2026: Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110, „HMS“), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen aus Deutschland, hat eine Abnahmevereinbarung (Offtake Agreement) mit der südafrikanischen Minengesellschaft Mantengu Ltd. für das Förderprojekt Langpan in Südafrika geschlossen. Die Mine Langpan produziert rund 40.000 Tonnen Chromkonzentrat pro Quartal und verfügt über die nötige Kapazität und Infrastruktur, um die Produktion im Rahmen der Zusammenarbeit mit HMS auf 70.000 Tonnen pro Quartal zu steigern. Die HMS Bergbau sichert sich mit diesem Vertrag die gesamte Fördermenge der Mine für mindestens 8 Jahre, wobei HMS als exklusiver weltweiter Vermarkter des dort geförderten Rohstoffes für die Chromproduktion fungiert. Mit dieser Vereinbarung löst die HMS Bergbau ein Tochterunternehmen des Energieunternehmens RWE AG als Vertriebspartner der Chromerzförderung des Langpan-Projektes ab.

Der weltweite Markt für Chromerze wird auf 4,5 Milliarden USD geschätzt. Für die nächsten Jahre wird ein jährliches Wachstum von 5,5 % prognostiziert. Chromerze sind der Ausgangsrohstoff für Chrom, das zu den Schlüsselmaterialien bei der Herstellung von Edelstahl, Legierungsstählen und anderen Metalllegierungen zählt. Chrom ist darüber hinaus ein Grundstoff, der bei der Herstellung verschiedener Industrieprodukte in der chemischen Industrie, bei der Herstellung von Pigmenten und beispielsweise auch in der Luft- und Raumfahrtindustrie zur Anwendung kommt. Die globale Produktion von Chromerz wird laut United States Geological Survey (USGS) auf rund 30 Millionen Tonnen pro Jahr geschätzt. Das stetige und deutliche Wachstum des Marktes wird getrieben durch die steigende Nachfrage nach Edelstahl und Batterien in Elektrofahrzeugen sowie Batteriegroßspeichern, in denen ebenfalls Chrom zur Anwendung kommt.

Dennis Schwindt, CEO von HMS Bergbau: „Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser langjährigen exklusiven Partnerschaft mit Mantengu Ltd. Damit erweitern wir unsere Aktivitäten im Handel und der Vermarktung mit Rohstoffen um den Wachstumsmarkt der Chromerze. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Diversifizierungsstrategie, bei der wir planmäßig sehr gut vorankommen. Durch das Agreement sichern wir uns Zugriff auf einen wichtigen Rohstoff, der eine elementare Rolle in der Metallproduktion und vielen anderen Bereichen spielt.“

Über HMS Bergbau AG:

Die HMS Bergbau AG zählt zu eine der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und Vermarktungsgesellschaften mit Sitz in Deutschland. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem internationalen Handel mit Rohstoffen wie Kohleprodukten, Flüssigbrennstoffen, Erze, Zement und anderen Produkten sowie zunehmend auch der Produktion von Rohstoffen im Rahmen von Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an Minengesellschaften. Zu ihren Kunden gehören namhafte Industrieunternehmen sowie Energiehändler und -produzenten, die weltweit und termingerecht beliefert werden. Mit Aktivitäten in Asien, Afrika, Europa, Nord- und Südamerika verfügt die HMS Bergbau AG zudem über hochwertige Rohstoffreserven und ein weitreichendes globales Netzwerk.

Unternehmenskontakt:
HMS Bergbau AG
An der Wuhlheide 232
12459 Berlin
T.: +49 (30) 65 66 81-0
F: +49 (30) 65 66 81-15
E-Mail: info@hms-ag.com
URL: www.hms-ag.com

HMS Investor Relations Kontakt:
edicto GmbH
Doron Kaufmann / Ralf Droz
T: +49 69 905 505 53
E-Mail: hms-bergbau@edicto.de


21.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HMS Bergbau AG
An der Wuhlheide 232
12459 Berlin
Deutschland
Telefon: 030 65 66 81-0
Fax: 030 65 66 81-15
E-Mail: hms@hms-ag.com
Internet: www.hms-ag.com
ISIN: DE0006061104
WKN: 606110
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Tradegate BSX
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