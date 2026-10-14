EQS-News: HomeToGo SE ernennt Dr. Christine Prauschke zur Chief Business Officer und zum Mitglied des Vorstands, um HomeToGo Originals, einschließlich Interhome, zu leiten
Werte in diesem Artikel
|
EQS-News: HomeToGo SE
/ Schlagwort(e): Personalie
Werbung
HomeToGo SE ernennt Dr. Christine Prauschke zur Chief Business Officer und zum Mitglied des Vorstands, um HomeToGo Originals, einschließlich Interhome, zu leiten
Dr. Prauschke übernimmt die volle operative Verantwortung für das Property-Management-Geschäft von HomeToGo und steuert über 200 lokale Service-Büros sowie 70.000 Ferienunterkünfte in 28 Ländern.
Luxemburg, 14. Oktober 2026 – HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), Europas führende Ferienhausgruppe, hat heute die Ernennung von Dr. Christine Prauschke zum Chief Business Officer (CBO) mit Wirkung zum 1. Januar 2027 bekannt gegeben. In dieser Funktion wird sie auch dem Vorstand der HomeToGo SE beitreten.
Werbung
Als CBO übernimmt Dr. Prauschke die finanzielle und operative Gesamtverantwortung für HomeToGo Originals, die Rundum-Service Ferienhausverwaltung der Gruppe, die auch Interhome umfasst. HomeToGo Originals gehört bereits heute europaweit zu den größten Verwaltern von Ferienunterkünften. Die Ernennung unterstreicht das Engagement der Gruppe, das Wachstum dieses zentralen Motors weiter zu beschleunigen und die branchenweit erste KI-gestützte end-to-end Betriebsplattform für den Ferienhausmarkt aufzubauen.
Dr. Prauschke folgt im Vorstand der HomeToGo SE auf Valentin Gruber und übernimmt die Leitung von HomeToGo Originals – inklusive der Verantwortung für Interhome. Sie übernimmt die operative Führung von HomeToGo Originals und wird zudem die fortschrittlichen KI-Kompetenzen von HomeToGo weiter in skalierbare und messbare Geschäftsprozesse übersetzen. Sie verantwortet künftig die Post-Merger-Integration neuer Zukäufe und gliedert diese nach der bewährten „Buy-and-Build”-Strategie nahtlos in HomeToGo Originals ein. Zudem wird sie die Umsatzpotenziale durch geografische Expansion und eine stärkere Segmentierung der Eigentümerservices weiter diversifizieren.
Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: „Christine stößt in einer entscheidenden Phase unseres Wachstumskurses zu HomeToGo. Die Relevanz von HomeToGo Originals erfordert eine eigene Führungsposition im Vorstand, um die enormen Chancen, die vor uns liegen, optimal zu nutzen – und Christine ist hervorragend qualifiziert, um genau diese Aufgabe zu übernehmen. Sie bringt eine außergewöhnliche Kombination aus scharfem kaufmännischem Gespür und einer pragmatischen, datengetriebenen Arbeitsweise mit. In der Leitung von HomeToGo Originals wird sie maßgeblich dazu beitragen, unser direkt angebundenes Ferienhaus-Portfolio weiter auszubauen und die nächste Phase unseres profitablen Wachstums voranzutreiben.“
Werbung
Dr. Christine Prauschke, zukünftige CBO von HomeToGo Originals: „HomeToGo hat sich eine starke und einzigartige Positionierung an der Schnittstelle zwischen Reisetechnologie, Property-Management und Marktplatz-Vertrieb erarbeitet. Ich freue mich sehr darauf mich Patrick und dem Führungsteam anzuschließen, und HomeToGo Originals weiter zu skalieren und unser Portfolio an direkt verwalteten Ferienunterkünften weiter auszubauen. Im Zuge dessen werden wir auch unsere marktführenden KI-Fähigkeiten in echten kommerziellen Mehrwert für unsere Partner, Eigentümer und Gäste weltweit verwandeln.“
Für ihre neue Rolle als CBO bringt Dr. Prauschke fundierte strategische und operative Expertise mit. Derzeit ist sie als CEO bei leadity, einer führenden digitalen Plattform für B2B-ESG-Management, tätig. Zu ihrer Führungserfahrung zählen zweieinhalb Jahre als Chief Digital / Chief Revenue Officer bei Enpal, sieben Jahre als CEO bei CHECK24 Krankenversicherung sowie siebeneinhalb Jahre bei McKinsey & Company. Sie ist bekannt dafür, Technologie, Kundenerlebnis und Produktexzellenz erfolgreich miteinander zu kombinieren. So baute sie die CHECK24-Geschäftseinheit von Grund auf zu einem hochprofitablen und kontinuierlich wachsenden Geschäft aus und schuf bei Enpal und leadity durch die Modernisierung und Innovation kundenorientierter Services bedeutende neue Umsatzströme.
Die HomeToGo Group vereint zwei Geschäftsbereiche: HomeToGo_PRO bietet Software- und technologiegestützte Servicelösungen für die gesamte Reisebranche, bei der HomeToGo Originals – einer der größten Verwalter von Ferienunterkünften in Europa – im Mittelpunkt steht. Über den KI-gestützten Marktplatz und die Vertriebstechnologie von HomeToGo werden Reisende nahtlos mit der weltweit größten Auswahl an Ferienunterkünften verbunden, um das perfekte Zuhause für jede Reise zu finden.
HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut und ist offizieller Reisepartner des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. Die HomeToGo Group betreibt lokalisierte Apps und Websites in mehr als 30 Ländern.
Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/
Forward-Looking Statements
14.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HomeToGo SE
|9 rue de Bitbourg
|L-1273 Luxemburg
|Luxemburg
|E-Mail:
|ir@hometogo.com
|Internet:
|ir.hometogo.de
|ISIN:
|LU2290523658, LU2290524383
|WKN:
|A2QM3K , A3GPQR
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg
|LEI Code:
|2221001IK1TS34BCHL37
|EQS News ID:
|2415222
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2415222 14.10.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf HomeToGo
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HomeToGo
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen