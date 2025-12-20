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EQS-News: HWA AG beendet Geschäftsjahr 2025 erwartungsgemäß

21.04.26 19:24 Uhr
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EQS-News: HWA AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
HWA AG beendet Geschäftsjahr 2025 erwartungsgemäß

21.04.2026 / 19:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HWA AG beendet Geschäftsjahr 2025 erwartungsgemäß

Affalterbach, den 21. April 2026 – Die HWA AG hat das Geschäftsjahr 2025 im Rahmen der kommunizierten Erwartungen abgeschlossen. Insgesamt erzielte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz im Konzern von 75,4 Millionen Euro nach 66,4 Millionen Euro im Vorjahr. Das EBIT lag bei minus 6,7 Millionen Euro. Umsatz und negatives EBIT entsprechen den Erwartungen des Managements für das Jahr 2025. Nach Steuern und Zinsen betrug der Verlust in 2025 9,1 Millionen. Das negative Ergebnis des vergangenen Jahres ist mehrheitlich beeinflusst durch die Eigenentwicklung des Super-Sportwagens HWA EVO. Im Berichtszeitraum ist der operative Cashflow mit 16,5 Millionen Euro positiv ausgefallen nach 1,6 Millionen Euro im Vorjahr. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit lag bei minus 19,1 Mio. Euro nach minus 7,5 Millionen Euro im Vorjahr.

Das Unternehmen wird den testierten Jahres- und Konzernabschluss für das Jahr 2025 im Mai 2026 veröffentlichen.

Das Vorstandsmandat des CEO Martin Marx wurde um drei weitere Jahre bis Oktober 2029 verlängert.

Martin Marx, CEO der HWA AG, kommentiert: „Die vergangenen Jahre waren für das Unternehmen insbesondere aufgrund der notwendigen Transformation des eigenen Geschäftsmodells herausfordernd. Das Jahr 2026 steht ganz im Zeichen von Unabhängigkeit, eines stetig wachsenden Kundenkreises sowie des Ausbaus von Entwicklung und Vertrieb eigener Fahrzeuge wie zum Beispiel dem HWA Evo. Das Team der HWA AG ist gut aufgestellt um sich langfristig sowohl als 360° Engineering Dienstleister als auch als Hersteller von Supersportwagen zu etablieren. Die HWA AG plant für 2026 die Rückkehr hin zu schwarzen Zahlen. Ich blicke zuversichtlich in unsere Zukunft.“

Ansprechpartner:

Investor Relations
HWA AG
Marc Schimmelpfennig
Benzstraße 8
71563 Affalterbach
Telefon: + 49/ (0) 7144/ 8717- 279
Telefax: + 49/ (0) 7144/ 8718- 111
ir@hwaag.com
www.hwaag.com


Unternehmensprofil HWA AG:

Die HWA AG ist ein eigenständiger 360 -Engineering-Experte in den Bereichen Automobilrennsport und Hochleistungsfahrzeuge. Das 1998 von Hans Werner Aufrecht gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Affalterbach (Deutschland) und beschäftigt über 250 hochqualifizierte Mitarbeiter. Alle Produkt- und Dienstleistungsangebote der HWA AG stehen unter dem Motto ENGINEERING SPEED: Anspruch des Unternehmens ist es, die jeweils besten und hochwertigsten Lösungen zu entwickeln, um seine Partner und Kunden noch schneller an ihre Ziele zu bringen. Das Leistungsportfolio reicht von der Konstruktion sämtlicher Fahrzeugkomponenten bis hin zur Fertigung von Gesamtfahrzeugen in Verbindung mit den entsprechenden Logistik-, Aftersales- und Support-Dienstleistungen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


21.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HWA AG
Benzstraße 8
71563 Affalterbach
Deutschland
Telefon: +49 (0)7144 87 17-279
Fax: +49 (0)7144 87 18-111
E-Mail: ir@hwaag.com
Internet: http://www.hwaag.com
ISIN: DE000A0LR4P1
WKN: A0LR4P
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
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