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Im Rahmen der Anpassung der Green Bond-Anleihe teilt Branicks Group AG Erwerbsrechte für neue Nachranganleihe zu



27.11.2026 / 18:18 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Im Rahmen der Anpassung der Green Bond-Anleihe teilt Branicks Group AG Erwerbsrechte für neue Nachranganleihe zu



Branicks Group AG ordnet Green-Bond-Finanzierung neu

Branicks richtet Finanzierungsstruktur langfristiger aus

Teilverzicht auf Green Bond gegen Erwerbsrechte für langfristige Nachranganleihe

Neue Erwerbsrechte schaffen den Rahmen für die Refinanzierung bis 2038

Frankfurt am Main, 27. November 2026 - Die Branicks Group AG (ISIN: DE000A1X3XX4) setzt die beschlossene Anpassung ihrer im Jahr 2026 fälligen Green-Bond-Anleihe um.

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Diese Mitteilung dient lediglich als Orientierungshilfe zu der am 27. November 2026 veröffentlichten Acquisition Rights Notice, die auf der Internetseite der Gesellschaft sowie der Luxemburger Börse (www.luxse.com) abrufbar ist. Rechtlich verbindlich ist allein die englischsprachige Fassung der Acquisition Rights Notice; die zur Information bereitgestellte deutsche Übersetzung ist unverbindlich. Im Fall von Abweichungen geht die Acquisition Rights Notice vor.

Der ausstehende Nennbetrag der Anleihe wird von 400 Millionen Euro auf 258,8 Millionen Euro reduziert. Als Gegenleistung erhalten die bisherigen Anleihegläubiger Erwerbsrechte für neue unbesicherte, nachrangige Schuldverschreibungen mit einem anfänglichen Gesamtvolumen von rund 157,5 Millionen Euro und einer Laufzeit bis September 2038.

Die Erwerbsrechte werden am 30. November 2026 eingebucht und können bis zum 11. Dezember 2026 ausgeübt werden. Der Vollzug der Transaktion wird derzeit für den 16. Dezember 2026 erwartet. Mit der Refinanzierungsmaßnahme richtet der Immobilienkonzern seine Finanzierungsstruktur für eine längere Zeit neu aus und verlagert einen Teil der Verbindlichkeiten in eine langfristige Nachrangfinanzierung.

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Für Anleihegläubiger bedeutet die Transaktion eine Reduzierung des bisherigen Green Bonds und die Möglichkeit, im Gegenzug langfristige, nachrangige Schuldverschreibungen zu erhalten.

Information über Zuteilung von Erwerbsrechten im Rahmen der Anpassung der Green Bond-Anleihe

Konkret erhalten die berechtigten Anleihegläubiger als Gegenleistung Erwerbsrechte für neu emittierte, unbesicherte und nachrangige Schuldverschreibungen 2026/2038. Das anfängliche Volumen dieser Nachranganleihe beträgt rund 157,5 Millionen Euro; die Schuldverschreibungen werden mit 15,0% p.a. verzinst und sollen am 30. September 2038 fällig werden. Zinsen können nach Maßgabe der Anleihebedingungen quartalsweise in bar gezahlt oder von der Gesellschaft kapitalisiert werden.

Die Erwerbsrechte werden den berechtigten Anleihegläubigern am 30. November 2026 auf Basis ihres Bestands zum 26. November 2026 in die Depots eingebucht. Für je drei Erwerbsrechte kann eine neue nachrangige Schuldverschreibung erworben werden. Die Ausübungsfrist läuft vom 30. November bis zum 11. Dezember 2026, 17:00 Uhr MEZ; Anleger sollten dabei die gegebenenfalls früheren Fristen ihrer Depotbank beachten.

Inhaber nicht ausgeübter Erwerbsrechte sind an etwaigen Veräußerungserlösen beteiligt.

Die auf nicht ausgeübte Erwerbsrechte entfallenden neuen Schuldverschreibungen sollen über den Euro-MTF-Markt der Börse Luxemburg verkauft werden. Die erzielten Verkaufserlöse werden anschließend anteilig an die Inhaber nicht ausgeübter Erwerbsrechte ausgeschüttet. Die Höhe dieser Erlöse steht jedoch erst nach Abschluss des Platzierungszeitraums fest und ist nicht garantiert.

Die Umsetzung der gesamten Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Vollzugs der bereits beschlossenen Anleiheänderungen. Dieser wird derzeit für den 16. Dezember 2026 erwartet. Mit der Maßnahme verfolgt Branicks das Ziel, die Fälligkeitsstruktur ihrer Finanzierung zu verlängern und die Kapitalstruktur nachhaltig neu zu ordnen.

Wesentliche Risiken und Bedingungen

Nachrang und fehlende Besicherung: Forderungen aus den neuen Schuldverschreibungen sind unbesichert und nachrangig; im Insolvenzfall gehen sie den Forderungen nicht nachrangiger Gläubiger sowie bestimmter anderer nachrangiger Gläubiger im Rang nach. Zahlungen auf die Schuldverschreibungen können zudem auch außerhalb eines Insolvenzverfahrens beschränkt sein.

Keine Gewissheit über Handel oder Verkaufserlöse: Weder für die Erwerbsrechte noch für die Nachrangschuldverschreibungen ist ein liquider Markt oder ein bestimmter Preis gewährleistet.

Vollzugsvorbehalt: Ausgabe, Lieferung und ein möglicher Verkauf der Nachrangschuldverschreibungen setzen den Vollzug der beschlossenen Anleiheänderungen voraus. Dieser wird derzeit für den 16. Dezember 2026 erwartet. Kommt er nicht zustande, verfallen die Erwerbsrechte und Ausübungsanweisungen; bereits erworbene Rechte würden nicht rückabgewickelt.

Ausschüttungsschutz: Solange die Nachrangschuldverschreibungen ausstehen, gelten unter anderem Beschränkungen für Dividenden, sonstige Ausschüttungen und Aktienrückkäufe.

Diese Meldung dient ausschließlich der Information und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sowie keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Sie fasst einzelne Aspekte der Acquisition Rights Notice vom 27. November 2026 lediglich zusammen und ist nicht abschließend. Maßgeblich für die Erwerbsrechte ist ausschließlich die englischsprachige Acquisition Rights Notice; im Fall von Abweichungen geht diese vor.

Über die Branicks Group AG:

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 31.12.2025 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 10,5 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter www.branicks.com

PR-Kontakt Branicks Group AG:

Thomas Schulz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1569

pr@branicks.com

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492