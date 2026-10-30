EQS-News: innoscripta: Erfolgreiche Clusterix-Produktvorstellung vor Investoren
Werte in diesem Artikel
|
EQS-News: innoscripta SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Werbung
innoscripta: Erfolgreiche Clusterix-Produktvorstellung vor Investoren
Tutzing, 30.Oktober 2026 – Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8) hat ihre Clusterix-Plattform an zwei aufeinanderfolgenden Investorentagen erfolgreich live präsentiert. Investoren aus der DACHLI-Region und Skandinavien, darunter unter anderem die TOP Vermögen AG und die Principal Vermögensverwaltung AG, erhielten einen exklusiven Einblick in die Funktionsweise und Leistungsfähigkeit der Software. Besonders großes Interesse galt dem konsequenten Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Weiterentwicklung der Plattform sowie dem erheblichen Potenzial von Clusterix für die Erschließung weiterer Märkte. In der lebhaften Diskussion wurden zudem die geplante Ausweitung des Leistungsumfangs auf die Steuerung des gesamten F&E-Prozesses und der kontinuierliche Ausbau der Funktionalität intensiv erörtert. Im direkten Austausch mit dem Vorstand konnten die Investoren darüber hinaus die nächsten strategischen Schritte zum weiteren Ausbau des operativen Geschäfts vertiefen – das Feedback fiel durchweg positiv aus.
Roland Neuwirth, Fondmanager bei der Advisory Invest GmbH: „Der Investorentag gab uns als Aktionär der ersten Stunde von innoscripta einen guten Einblick in die Arbeitsweise von Clusterix und die dahinterstehende Komplexität. Dieser Blick in den Maschinenraum des Unternehmens hat den Mehrwert der Plattform klar veranschaulicht und unser Vertrauen in die Investmentstory nochmals verstärkt. Die Wachstumsraten von innoscripta sprechen für sich und das Management beweist mit den regelmäßig getätigten Aktienkäufen, dass es hinter dem Unternehmen steht.“
Werbung
Über innoscripta
Die innoscripta SE bietet mit Clusterix eine skalierbare Softwareplattform für die strukturierte Organisation und Steuerung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an. Unternehmen nutzen Clusterix, um Innovationsprojekte effizient zu managen, interne Prozesse zu digitalisieren und ihre F&E-Aktivitäten transparent und skalierbar zu gestalten.
Kontaktdaten
innoscripta SE
Max Hunger
Pressekontakt
edicto GmbH
Ralf Droz / Svenja Liebig
069-905505-56
Werbung
30.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|innoscripta SE
|Bahnhofstraße 17
|82327 Tutzing
|Deutschland
|Telefon:
|+4989255553509
|E-Mail:
|info@innoscripta.com
|Internet:
|https://www.innoscripta.com
|ISIN:
|DE000A40QVM8
|WKN:
|A40QVM
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
|LEI Code:
|894500BA6B025ZEF0T83
|EQS News ID:
|2425830
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2425830 30.10.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf innoscripta
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf innoscripta
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen