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EQS-News: innoscripta: Erfolgreiche Clusterix-Produktvorstellung vor Investoren

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EQS-News: innoscripta SE / Schlagwort(e): Sonstiges
innoscripta: Erfolgreiche Clusterix-Produktvorstellung vor Investoren

30.10.2026 / 15:37 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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innoscripta: Erfolgreiche Clusterix-Produktvorstellung vor Investoren
 

Tutzing, 30.Oktober 2026 – Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8) hat ihre Clusterix-Plattform an zwei aufeinanderfolgenden Investorentagen erfolgreich live präsentiert. Investoren aus der DACHLI-Region und Skandinavien, darunter unter anderem die TOP Vermögen AG und die Principal Vermögensverwaltung AG, erhielten einen exklusiven Einblick in die Funktionsweise und Leistungsfähigkeit der Software. Besonders großes Interesse galt dem konsequenten Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Weiterentwicklung der Plattform sowie dem erheblichen Potenzial von Clusterix für die Erschließung weiterer Märkte. In der lebhaften Diskussion wurden zudem die geplante Ausweitung des Leistungsumfangs auf die Steuerung des gesamten F&E-Prozesses und der kontinuierliche Ausbau der Funktionalität intensiv erörtert. Im direkten Austausch mit dem Vorstand konnten die Investoren darüber hinaus die nächsten strategischen Schritte zum weiteren Ausbau des operativen Geschäfts vertiefen – das Feedback fiel durchweg positiv aus.

Roland Neuwirth, Fondmanager bei der Advisory Invest GmbH: „Der Investorentag gab uns als Aktionär der ersten Stunde von innoscripta einen guten Einblick in die Arbeitsweise von Clusterix und die dahinterstehende Komplexität. Dieser Blick in den Maschinenraum des Unternehmens hat den Mehrwert der Plattform klar veranschaulicht und unser Vertrauen in die Investmentstory nochmals verstärkt. Die Wachstumsraten von innoscripta sprechen für sich und das Management beweist mit den regelmäßig getätigten Aktienkäufen, dass es hinter dem Unternehmen steht.“

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Über innoscripta

Die innoscripta SE bietet mit Clusterix eine skalierbare Softwareplattform für die strukturierte Organisation und Steuerung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an. Unternehmen nutzen Clusterix, um Innovationsprojekte effizient zu managen, interne Prozesse zu digitalisieren und ihre F&E-Aktivitäten transparent und skalierbar zu gestalten.

 

Kontaktdaten

innoscripta SE

Max Hunger

ir@innoscripta.de

 

Pressekontakt

edicto GmbH

Ralf Droz / Svenja Liebig

069-905505-56

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innoscripta@edicto.de

 


30.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: innoscripta SE
Bahnhofstraße 17
82327 Tutzing
Deutschland
Telefon: +4989255553509
E-Mail: info@innoscripta.com
Internet: https://www.innoscripta.com
ISIN: DE000A40QVM8
WKN: A40QVM
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
LEI Code: 894500BA6B025ZEF0T83
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