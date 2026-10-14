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EQS-News: innoscripta SE erweitert Kundenbasis/ Clusterix in weiteren europäischen Märkten im Einsatz

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EQS-News: innoscripta SE / Schlagwort(e): Sonstiges
innoscripta SE erweitert Kundenbasis/ Clusterix in weiteren europäischen Märkten im Einsatz

14.10.2026 / 17:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Corporate News

innoscripta SE erweitert Kundenbasis/ Clusterix in weiteren europäischen Märkten im Einsatz

  • Starkes internationales Wachstum hält an: Neukunden in einer Vielzahl europäischer Staaten gewonnen
  • F&E-Plattform Clusterix nun in 14 Ländern etabliert

Tutzing, 14.10.2026 – Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8, die "Gesellschaft") hat im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie im aktuellen Geschäftsjahr Neukunden in mehreren europäischen Ländern gewonnen. In Polen hat die Gesellschaft Verträge mit Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen wie der Automobilzulieferindustrie, Telekommunikation und Haushaltsgüterbranche geschlossen, die die polnische F&E-Steuerermäßigung nutzen. Auch in weiteren europäischen Ländern wie Rumänien, Dänemark, Finnland, der Schweiz, Spanien, Portugal, der Slowakei und den Niederlanden hat innoscripta. Zusammen mit Deutschland und den Kundenbeziehungen in Österreich, Frankreich, Großbritannien und den USA betreut innoscripta nun Kunden in insgesamt 14 unterschiedlichen Ländern mit jeweils eigenen Regulatorien zu F&E-Steuerermäßigungen über die digitale Plattform Clusterix.

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Eine Nachweislogik, viele Länder

Nahezu jedes europäische Land fördert Forschung und Entwicklung steuerlich, doch jedes mit eigenen Instrumenten und eigenen Regeln. Um eine entsprechende Förderung zu erhalten, müssen konkrete Nachweise erfolgen, wer wann und wieviel an welchem Vorhaben gearbeitet hat. Die innoscripta-Plattform Clusterix setzt effizient bei der Nachweisdokumentation an. So werden die laufende Erfassung der Projektzeiten je Mitarbeiter, Tag und Vorhaben, systemseitige Plausibilitätsprüfung und monatliche Freigabe durch die Projektverantwortlichen transparent erfasst. Gerade für international tätige Konzerne ist dies ein entscheidender Vorteil: Unternehmen mit Entwicklungsstandorten in mehreren Ländern dokumentieren damit nach einer Methode, unabhängig davon, welches Förderinstrument sie vor Ort in Anspruch nehmen.

Insbesondere Polen ist ein attraktiver Wachstumsmarkt für innoscripta. So sieht die anspruchsvolle polnische F&E-Steuerermäßigung (ulga B+R) vor, 200 Prozent der F&E-Personalkosten abzugsfähig geltend zu machen. Wie in Deutschland sind auch nach dem polnischen Körperschaftsteuergesetz Personalkosten nur anteilig entsprechend der tatsächlich für Forschung und Entwicklung aufgewendeten Arbeitszeit je Mitarbeiter und Monat berücksichtigungsfähig. Darüber hinaus schreibt das polnische Recht ausdrücklich eine gesonderte Erfassung der F&E-Kosten in der Buchführung vor. Die monatliche, mitarbeitergenaue Erfassung in Clusterix ermöglicht den Kunden der Gesellschaft die Einhaltung dieser rigorosen Dokumentationspflichten, weshalb der polnische Markt ein attraktives Wachstumspotenzial ausweist.

Mit der Plattform Clusterix kann innoscripta Synergieeffekte heben und Neukunden aus einer Vielzahl von europäischen Ländern erreichen.

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Sebastian Schwertlein, COO der innoscripta SE: „Wir haben Clusterix für den strengsten Markt entwickelt, den wir kannten: Deutschland. Dass Kunden aus unterschiedlichen Branchen aus Polen, den Niederlanden oder Finnland jetzt zu uns kommen, zeigt, dass diese Logik grenzübergreifend und voll skalierbar greift, wo Forschungsförderung an Nachweise gebunden ist. 14 Länder sind für uns kein Endpunkt. Dies ist ein klarer Beleg, dass die Plattform europaweit Mehrwert für Unternehmen schafft."

Über innoscripta

Die innoscripta SE bietet mit Clusterix eine skalierbare Softwareplattform für die strukturierte Organisation und Steuerung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an. Unternehmen nutzen Clusterix, um Innovationsprojekte effizient zu managen, interne Prozesse zu digitalisieren und ihre F&E-Aktivitäten transparent und skalierbar zu gestalten.

 

Kontakt Investor Relations
innoscripta SE

Max Hunger

ir@innoscripta.de
 

Pressekontakt

edicto GmbH

Ralf Droz/Svenja Liebig

innoscripta@edicto.de

 

 

 

 


14.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: innoscripta SE
Bahnhofstraße 17
82327 Tutzing
Deutschland
Telefon: +4989255553509
E-Mail: info@innoscripta.com
Internet: https://www.innoscripta.com
ISIN: DE000A40QVM8
WKN: A40QVM
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
LEI Code: 894500BA6B025ZEF0T83
EQS News ID: 2416008

 
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