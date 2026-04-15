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EQS-News: innoscripta SE: Hauptversammlung beschließt Dividende von 4,00 Euro je Aktie und bestätigt Aufsichtsrat mit hoher Kapitalmarktexpertise

22.04.26 12:55 Uhr
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EQS-News: innoscripta SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung
innoscripta SE: Hauptversammlung beschließt Dividende von 4,00 Euro je Aktie und bestätigt Aufsichtsrat mit hoher Kapitalmarktexpertise

22.04.2026 / 12:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

innoscripta SE: Hauptversammlung beschließt Dividende von 4,00 Euro je Aktie und bestätigt Aufsichtsrat mit hoher Kapitalmarktexpertise

München, 22. April 2026 – Die Aktionäre der innoscripta SE („innoscripta“, ISIN: DE000A40QVM8) haben auf der gestrigen ordentlichen Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende von 4,00 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen. Sämtliche Tagesordnungspunkte wurden mit sehr großer Mehrheit von über 97,6 % angenommen.

Im Rahmen der Hauptversammlung wurden Herr Philipp von Ilberg, Herr Stefan Berndt-von Bülow und Herr Dr. Erik Massmann erneut in den Aufsichtsrat gewählt. Das Gremium vereint umfassende Erfahrung in den Bereichen Kapitalmarkt, Finanzierung und internationale Unternehmensentwicklung:

  • Herr Philipp von Ilberg ist unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender der CompuGroup SE & Co. KGaA und verfügt über langjährige Erfahrung in der Begleitung komplexer Unternehmens- und Kapitalmarkttransaktionen.
  • Herr Stefan Berndt-von Bülow verfügt über umfangreiche CFO-Erfahrung in börsennotierten Technologieunternehmen und begleitete unter anderem erfolgreich einen NASDAQ-Börsengang.
  • Herr Dr. Erik Massmann war zuletzt CFO der Birkenstock Group und verantwortete den Börsengang an der NYSE sowie zahlreiche internationale Finanz- und Transformationsprojekte.

Mit dieser Besetzung ist der Aufsichtsrat gezielt auf die weitere Kapitalmarktstrategie und das internationale Wachstum des Unternehmens ausgerichtet.

Zudem stimmten die Aktionäre der Verlegung des satzungsgemäßen Sitzes von München nach Tutzing zu. Die bereits vollzogene Standortverlagerung schafft die Grundlage für eine klarere organisatorische Aufstellung mit gebündelten zentralen Funktionen am neuen Hauptsitz, während operative Bereiche weiterhin in München, Köln und Frankfurt verbleiben. Damit stärkt innoscripta die Effizienz der Konzernstruktur, profitiert wirtschaftlich nennenswert auf der Abgabenseite und schafft Voraussetzungen für weiteres Wachstum, insbesondere im internationalen Umfeld.

Auf der Hauptversammlung waren insgesamt 91,7 % des Aktienkapitals vertreten. Die vollständigen Abstimmungsergebnisse sind im Investorenbereich der Website verfügbar:
https://www.innoscripta.com/de/investoren/hauptversammlung-2026

Über innoscripta

Die innoscripta SE bietet mit Clusterix eine skalierbare Softwareplattform für die strukturierte Organisation und Steuerung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an. Unternehmen nutzen Clusterix, um Innovationsprojekte effizient zu managen, interne Prozesse zu digitalisieren und ihre F&E-Aktivitäten transparent und skalierbar zu gestalten.

 

Kontaktdaten

innoscripta SE

Max Hunger

ir@innoscripta.de

 

Pressekontakt

edicto GmbH

Ralf Droz / Svenja Liebig

069-905505-56

innoscripta@edicto.de


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Sprache: Deutsch
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Arnulfstraße 60
80335 München
Deutschland
Telefon: +4989262004187
E-Mail: info@innoscripta.com
Internet: https://www.innoscripta.com
ISIN: DE000A40QVM8
WKN: A40QVM
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