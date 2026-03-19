EQS-News: innoscripta treibt Expansion in Europa voran: Markteintritt in Frankreich vollzogen

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innoscripta treibt Expansion in Europa voran: Markteintritt in Frankreich vollzogen



15.04.2026 / 09:00 CET/CEST

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innoscripta treibt Expansion in Europa voran: Markteintritt in Frankreich vollzogen

München, 15. April 2026 – Die innoscripta SE („innoscripta“, ISIN: DE000A40QVM8) setzt ihre europäische Wachstumsstrategie konsequent um und expandiert nach Frankreich. innoscripta adressiert den attraktiven französischen Markt mit einem neu eröffneten Standort in Toulouse, der von einem erfahrenen Branchenexperten geleitet wird. In diesem Zuge hat innoscripta begonnen, vor Ort ein hochkarätiges Vertriebsteam aufzubauen.

Frankreich ist ein relevanter europäischer Markt für die Förderung von Steuergutschriften, insbesondere wegen des staatlichen Förderprogramms CIR (Crédit d’Impôt Recherche), welches volumenmäßig aktuell rund sechsmal so groß ist wie die deutsche Forschungszulage. Damit können Unternehmen ihre Forschungs- und Entwicklungsausgaben (F&E) steuerlich geltend machen. Jährlich werden in Frankreich Anreize für Unternehmen in Milliardenhöhe geschaffen; insgesamt sollen die F&E-Ausgaben laut Marktstudien in den OECD-Ländern bis 2030 um 7 % pro Jahr wachsen. Aktuell liegen die F&E-Bruttoinlandsausgaben in den OECD-Staaten bei 1,9 Bio. EUR. Frankreich gibt dabei jährlich rd. 2,2 % seines BIP für Aufwendungen im Bereich F&E aus. Nach Deutschland und Großbritannien ist Frankreich der Staat mit den dritthöchsten F&E-Ausgaben in Europa und zählt zu den Top Ten weltweit.

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Im Fokus der Expansion nach Frankreich steht für innoscripta der vollständige Roll-out der All-in-One-Plattform Clusterix für französische Kunden. Diese können damit ihre F&E-Aktivitäten strukturierter, transparenter und effizienter dokumentieren, steuern sowie skalieren.

Toulouse gilt als eines der führenden Innovationszentren Europas mit forschungsintensiven Unternehmen aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt oder Deep Tech.

Sebastian Schwertlein, COO von innoscripta: „Frankreich ist ein sehr attraktiver, technologieoffener Standort mit einem stark ausgebauten Ökosystem im Bereich F&E. Die Eröffnung des Büros in Toulouse ist somit ein wichtiger Meilenstein für innoscripta. Dank unseres starken französischen Top-Teams rund um einen hochkarätigen Branchenexperten und unserer innovativen Plattform Clusterix können wir uns auch außerhalb Deutschlands weiter stark positionieren. Wir profitieren vor allem von dem strukturellen Wandel am französischen CIR-Markt, weg von traditionellen, beratungsintensiven Modellen hin zu skalierbaren, technologiegetriebenen Lösungen. Genau da setzt Clusterix an und schließt eine Lücke im europäischen Markt.“

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Neben Frankreich plant innoscripta in den kommenden Monaten die Expansion in weitere europäische und internationale Märkte.

Über innoscripta

Die innoscripta SE bietet mit Clusterix eine skalierbare Softwareplattform für die strukturierte Organisation und Steuerung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an. Unternehmen nutzen Clusterix, um Innovationsprojekte effizient zu managen, interne Prozesse zu digitalisieren und ihre F&E-Aktivitäten transparent und skalierbar zu gestalten.

Kontaktdaten

innoscripta SE

Max Hunger

ir@innoscripta.de

Pressekontakt

edicto GmbH

Ralf Droz / Svenja Liebig

069-905505-56

innoscripta@edicto.de