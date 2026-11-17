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Intershop Fall 2026 Release erweitert B2B-Commerce-Plattform um neue KI-Agenten und verbesserte Product Discovery



17.11.2026 / 10:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Intershop Fall 2026 Release erweitert B2B-Commerce-Plattform um neue KI-Agenten und verbesserte Product Discovery

Intershop Order Entry Agent automatisiert die B2B-Auftragserfassung

Intershop Pricing Agent ermöglicht eine wettbewerbsfähige Preisgestaltung

Universal Commerce Protocol (UCP) verbessert die Auffindbarkeit von Produkten in der KI-Suche

Documentation MCP Server unterstützt KI-gestützte Softwareentwicklung

Jena, 17. November 2026 – Die Intershop Communications AG, ein weltweit führender Anbieter von Agentic-B2B-Commerce-Lösungen für Hersteller und Großhändler, stellt heute das Fall 2026 Release der Intershop Commerce Plattform vor. Das Release erweitert die Plattform um neue KI-Funktionen, die alltägliche Commerce-Prozesse beschleunigen und Unternehmen dabei unterstützen, sich auf eine zunehmend von KI-gestützter Produktsuche geprägte Customer Journey einzustellen.

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„Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre KI-Strategien für den B2B-Commerce in die Praxis umzusetzen. Unsere Roadmap ist konsequent darauf ausgerichtet, eine zukunftssichere Commerce-Plattform für das KI-Zeitalter bereitzustellen“, sagt Markus Dränert, CEO von Intershop. „Mit vorintegrierten Agenten decken wir besonders relevante Anwendungsfälle ab. Gleichzeitig schaffen wir mit einer offenen Architektur die Voraussetzungen dafür, dass Kunden und Partner ihre eigenen KI-Technologien anbinden und hochgradig individualisierte Lösungen entwickeln können.“

Zwei neue KI-Agenten vereinfachen alltägliche Commerce-Prozesse

Mit dem Fall 2026 Release erweitert Intershop sein wachsendes Angebot praxisorientierter KI-Tools für Händler um zwei neue Agenten. Sie stehen über den Copilot for Merchants zur Verfügung und helfen dabei, zwei typische Herausforderungen im B2B-Commerce zu bewältigen.

Der neue Order Entry Agent unterstützt Vertriebs- und Serviceteams dabei, eingehende Bestellanfragen in digitale Aufträge umzuwandeln. Das reduziert den Zeitaufwand und das Fehlerrisiko bei der manuellen Übertragung von Bestelldaten. Der Agent verarbeitet gängige Formate von B2B-Bestellungen, darunter E-Mails, Textnachrichten, PDFs, Excel-Dateien und Bilder. Er ist bereits in die Intershop Commerce Plattform integriert, berücksichtigt automatisch kundenspezifische Produktauswahlen und Preise und bindet Bestellungen in bestehende Budget- und Freigabeprozesse ein.

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Der Order Entry Agent ist zudem über eine neue Microsoft-Teams-App verfügbar. So können Bestellungen direkt in einer Anwendung erfasst werden, die Vertriebsmitarbeitende und Einkäufer ohnehin bereits täglich nutzen. Intershop plant, künftig weitere Funktionen des Copilot for Merchants in Microsoft Teams bereitzustellen.

Der neue Pricing Agent spart Händlern bei der Einführung neuer Produktlinien oder der Anpassung bestehender Preise viele Stunden aufwendiger Preisrecherche. Er beobachtet die Marktpreise für Produkte im eigenen Sortiment, liefert aktuelle Marktübersichten und kann Teams benachrichtigen, wenn Wettbewerber ihre Preise ändern. Darüber hinaus empfiehlt er geeignete Verkaufspreise. Dabei können Händler ihre Margenvorgaben flexibel an ihre Geschäftsziele anpassen.

Produkte über KI besser auffindbar machen

Immer mehr Einkäufer nutzen generative KI, um Produkte und Lieferanten zu recherchieren. Intershop unterstützt Händler dabei, ihre Produkte auch über diese neuen Kanäle besser auffindbar zu machen. Neue Seitenvorlagen in der Intershop PWA Storefront erleichtern KI-Anwendungen das Auslesen von Produktinformationen. Durch die Unterstützung der Product-Disovery-Funktionen des Universal Commerce Protocols (UCP) können kompatible KI-Shopping-Assistenten auf Produktkataloge zugreifen. Dies ergänzt die bereits vorhandenen Produkt-Feeds auf Basis des Agentic Commerce Protocols (ACP). Zusammen sorgen diese Funktionen dafür, dass KI-Shopping-Assistenten auf Produktsortimente, Produktdetails und Preise der Händler zugreifen können.

Auch der 2025 eingeführte Copilot for Buyers erleichtert Einkäufern die Produktsuche innerhalb von Online-Shops. Eine neue, direkt in die Intershop PWA Storefront integrierte Vollbildansicht ermöglicht eine dialogbasierte Beratung und bietet mehr Raum für Produktempfehlungen und Interaktionen. Händler können das Erscheinungsbild zudem an ihr Markendesign anpassen.

Schnellere und effizientere Softwareentwicklung mit KI

Der Intershop Documentation MCP Server unterstützt Kunden und Partner dabei, KI-Coding-Tools für die Entwicklung und Anpassung ihrer Commerce-Lösungen einzusetzen. Er ermöglicht diesen Tools den Zugriff auf die Intershop-Wissensdatenbank und stellt Entwicklungsteams damit plattformspezifische Informationen für eine effektive Code-Generierung bereit. Der Server basiert auf dem offenen Standard Model Context Protocol (MCP) und erweitert Intershops Unterstützung neuer KI-Standards für die Softwareentwicklung.

Einfachere und sicherere Plattformverwaltung durch Neuerungen im Commerce-Core

Das Intershop Fall 2026 Release erleichtert zudem die Verwaltung zeitgesteuerter Inhalte, unterstützt die Einhaltung europäischer E-Commerce-Anforderungen und verbessert die Sicherheit von Commerce-Lösungen, die Kunden und Partner auf Basis der Intershop Commerce Plattform entwickeln.

Besuchen Sie die Release Landingpage, um mehr über das Fall 2026 Release zu erfahren oder eine Demo zu vereinbaren.

Über Intershop

Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA) ist ein global agierender Anbieter von Agentic-Commerce-Lösungen, mit denen B2B-Unternehmen ihren Vertrieb digitalisieren. Mehr als 300 Hersteller, Großhändler und Verbundgruppen weltweit vertrauen auf Intershop, um Commerce-Prozesse über Märkte, Marken, Geschäftsmodelle und Kanäle hinweg effizient zu steuern und zu automatisieren. Mit konsequentem B2B-Fokus und einer Plattform, die auf anspruchsvolle Commerce-Szenarien zugeschnitten ist, hilft Intershop Unternehmen wie Atlas Copco, Kubota, Würth, Musgrave und RAJA, ihre Online-Umsätze zu steigern und Kundenbeziehungen nachhaltig zu stärken.

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