EQS-News: Invitation to the Earnings Call of ZEAL Network SE - Publication of the Half-Year Report 2026
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EQS-News: ZEAL Network SE
/ Key word(s): Half Year Report
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Invitation to the Earnings Call of ZEAL Network SE
29.07.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|ZEAL Network SE
|Straßenbahnring 11
|20251 Hamburg
|Germany
|Phone:
|+49 (0)40 8090360-42
|Fax:
|+49 (0)40 822239-77
|E-mail:
|office@zealnetwork.de
|Internet:
|www.zealnetwork.de
|ISIN:
|DE000ZEAL241
|WKN:
|ZEAL24
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; BX
|LEI Code:
|391200EIRBXU4TUMMQ46
|EQS News ID:
|2373764
|End of News
|EQS News Service
|
2373764 29.07.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle ZEAL Network Aktie News
ZEAL Network Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ZEAL Network nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.03.24
|ZEAL Network SE Buy
|Warburg Research
|20.03.24
|ZEAL Network SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.23
|ZEAL Network SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.23
|ZEAL Network SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.08.23
|ZEAL Network SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)