EQS-News: IVU gewinnt Auftrag für das Betriebshofmanagement der BVG

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IVU gewinnt Auftrag für das Betriebshofmanagement der BVG



13.10.2026 / 13:16 CET/CEST

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Die IVU Traffic Technologies AG unterstützt die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bei der Digitalisierung ihrer neuen E-Bus-Betriebshöfe. Der Zuschlag für das künftige Betriebshofmanagementsystem wurde jetzt erteilt.

Die Berliner Verkehrsbetriebe sind Deutschlands größtes Nahverkehrsunternehmen. Mit Bussen, U-Bahnen, Straßenbahnen und Fähren bringen sie jährlich mehr als eine Milliarde Fahrgäste zuverlässig an ihr Ziel und sichern damit die Mobilität in der Hauptstadt. Mit der Elektrifizierung ihrer Busflotte trägt die BVG dazu bei, die Mobilitätswende aktiv voranzubringen.

Dafür entstehen in Marienfelde und Treptow-Köpenick zwei neue Betriebshöfe für Elektrobusse. Mit dem Betriebshofmanagement der IVU.suite digitalisiert und steuert die BVG künftig ihre Abläufe und integriert ein Lade- und Lastmanagement für die gesamte Busflotte. Das System berücksichtigt dabei den Betriebsbedarf. Die Lösung unterstützt die Koordination zentraler Betriebs- und Instandhaltungsprozesse auf den Betriebshöfen. Sie automatisiert zentrale Abläufe und schafft eine gemeinsame Datenbasis für die Kommunikation zwischen Disposition, Werkstatt und Fahrpersonal. Zudem stellt sie aktuelle Betriebsinformationen bereit und unterstützt die Zuordnung von Fahrzeugen zu geeigneten Stellplätzen.

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„Wir freuen uns sehr, die langjährige Zusammenarbeit mit der BVG nun auch beim Betriebshofmanagement der neuen Standorte fortzusetzen. Mit den neuen E-Bus-Betriebshöfen schafft die BVG eine starke Basis, um den elektrischen Busverkehr in Berlin zuverlässig auszubauen. Unser System unterstützt dabei, Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur und betriebliche Abläufe auf den neuen Höfen zuverlässig miteinander zu verzahnen“, sagt Dr. Hanna Schachel, Geschäftsbereichsleiterin Public Transport bei IVU Traffic Technologies.

„Wir freuen uns sehr, die langjährige Zusammenarbeit mit der BVG nun auch beim Betriebshofmanagement der neuen Standorte fortzusetzen. Mit den neuen E-Bus-Betriebshöfen schafft die BVG eine starke Basis, um den elektrischen Busverkehr in Berlin zuverlässig auszubauen. Unser System unterstützt dabei, Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur und betriebliche Abläufe auf den neuen Höfen zuverlässig miteinander zu verzahnen“, sagt Dr. Hanna Schachel, Geschäftsbereichsleiterin Public Transport bei IVU Traffic Technologies.