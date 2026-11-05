EQS-News: IVU Traffic Technologies AG setzt profitables Wachstum fort – EBIT + 56 % ggü. Vj. in 9M 2026

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IVU Traffic Technologies AG setzt profitables Wachstum fort – EBIT + 56 % ggü. Vj. in 9M 2026



05.11.2026 / 07:48 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Werbung Umsatz erhöht sich in den ersten neun Monaten um 9,6 % auf 111,5 Mio. €

Steigender Anteil wiederkehrender Umsätze stützt das Wachstum und führt zu einer gleichmäßigeren Umsatzverteilung im Jahresverlauf

Effizienzverbesserungen tragen zum kräftigen EBIT-Anstieg bei

Operativer Cashflow wächst um 25,3 % in den ersten neun Monaten auf 21,3 Mio. €

Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 bekräftigt

Berlin, 5. November 2026 – Die IVU Traffic Technologies AG setzt ihren profitablen Wachstumskurs fort. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Konzernumsatz um 9,6 % auf 111,5 Mio. € (9M 2025: 101,7 Mio. €). Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich überproportional um 56,5 % auf 10,2 Mio. € (9M 2025: 6,5 Mio. €). Die nun vorliegende Quartalsmitteilung bestätigt die vorläufigen Ergebnisse, die das Unternehmen am 28. Oktober 2026 in einer Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht hat.



Martin Müller-Elschner, Vorstandsvorsitzender der IVU Traffic Technologies AG, erklärt: „Ein wesentlicher Treiber der positiven Geschäftsentwicklung ist der steigende Anteil wiederkehrender Umsätze aus Hosting- und Wartungsverträgen. Dies erhöht die Planbarkeit des Geschäfts und trägt zunehmend zu einer gleichmäßigeren Umsatzverteilung im Jahresverlauf bei.“



Der entsprechende Anteil am Konzernumsatz erreichte in den ersten neun Monaten 2026 51,8 % (9M 2025: 50,1 %). Das Rohergebnis stieg um 10,5 % auf 91,9 Mio. € (9M 2025: 83,1 Mio. €).



Die konsequent fortgesetzten Effizienzverbesserungen trugen maßgeblich zur sehr positiven Ergebnisentwicklung bei. Während der Umsatz in den ersten neun Monaten um 9,6 % zulegte, erhöhte sich das EBIT um 56,5 %. Das Verhältnis von EBIT zum Rohergebnis verbesserte sich von 7,9 % auf 11,1 %. Auch die Finanzposition bleibt stark: IVU verfügt über eine solide Kapitalstruktur mit einer Eigenkapitalquote von 48,5 % zum 30. September 2026. Der operative Cashflow erreichte in den ersten neun Monaten 21,3 Mio. € (9M 2025: 17,0 Mio. €).



Petra Meiser, Finanzvorständin der IVU Traffic Technologies AG, erläutert: „Die Entwicklung der ersten neun Monate zeigt, dass unser Fokus auf profitables Wachstum und Effizienzverbesserungen greift. Wir steigern unser operatives Ergebnis deutlich stärker als den Umsatz. Gleichzeitig verfügen wir über eine solide Eigenkapitalposition, die uns strategischen Spielraum für unsere weitere Entwicklung gibt.“



Für das laufende Geschäftsjahr 2026 bekräftigt der Vorstand den Ausblick für den Konzernumsatz von über 160 Mio. € (Ist 2025: 149,7 Mio. €), für das Rohergebnis von rund 130 Mio. € (Ist 2025: 121,5 Mio. €) und für das Betriebsergebnis (EBIT) von rund 22 Mio. € (Ist 2025: 18,6 Mio. €).



Die Quartalsmitteilung Q3-2026 steht hier bereit:



Mit der heutigen Veröffentlichung führt IVU regelmäßige, englischsprachige Telefon- und Videokonferenzen zu den Quartalsergebnissen ein. Die erste Konferenz findet am 5. November 2026 um 11:00 Uhr MEZ statt. Die Anmeldung ist über diesen



Über IVU Traffic Technologies AG

Wir sind das digitale Rückgrat des modernen Öffentlichen Verkehrs.

IVU Traffic Technologies entwickelt seit über 50 Jahren leistungsfähige Software und IT-Lösungen für Bus- und Bahnunternehmen. Mit der integrierten Komplettlösung IVU.suite deckt das Unternehmen den gesamten Betriebszyklus des Öffentlichen Verkehrs ab — von der Planung und Disposition über die Betriebslenkung, das Ticketing und die Fahrgastinformation bis hin zur Abrechnung von Verkehrsverträgen. Die IVU Traffic Technologies AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE0007448508).



Kontakt:

René Schwuchow

Investor Relations

IVU Traffic Technologies AG

Bundesallee 88, 12161 Berlin

T +49.30.85906-954

ir@ivu.de

www.ivu.de



– Die IVU Traffic Technologies AG setzt ihren profitablen Wachstumskurs fort. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Konzernumsatz um 9,6 % auf 111,5 Mio. € (9M 2025: 101,7 Mio. €). Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich überproportional um 56,5 % auf 10,2 Mio. € (9M 2025: 6,5 Mio. €). Die nun vorliegende Quartalsmitteilung bestätigt die vorläufigen Ergebnisse, die das Unternehmen am 28. Oktober 2026 in einer Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht hat.Martin Müller-Elschner, Vorstandsvorsitzender der IVU Traffic Technologies AG, erklärt: „Ein wesentlicher Treiber der positiven Geschäftsentwicklung ist der steigende Anteil wiederkehrender Umsätze aus Hosting- und Wartungsverträgen. Dies erhöht die Planbarkeit des Geschäfts und trägt zunehmend zu einer gleichmäßigeren Umsatzverteilung im Jahresverlauf bei.“Der entsprechende Anteil am Konzernumsatz erreichte in den ersten neun Monaten 2026 51,8 % (9M 2025: 50,1 %). Das Rohergebnis stieg um 10,5 % auf 91,9 Mio. € (9M 2025: 83,1 Mio. €).Die konsequent fortgesetzten Effizienzverbesserungen trugen maßgeblich zur sehr positiven Ergebnisentwicklung bei. Während der Umsatz in den ersten neun Monaten um 9,6 % zulegte, erhöhte sich das EBIT um 56,5 %. Das Verhältnis von EBIT zum Rohergebnis verbesserte sich von 7,9 % auf 11,1 %. Auch die Finanzposition bleibt stark: IVU verfügt über eine solide Kapitalstruktur mit einer Eigenkapitalquote von 48,5 % zum 30. September 2026. Der operative Cashflow erreichte in den ersten neun Monaten 21,3 Mio. € (9M 2025: 17,0 Mio. €).Petra Meiser, Finanzvorständin der IVU Traffic Technologies AG, erläutert: „Die Entwicklung der ersten neun Monate zeigt, dass unser Fokus auf profitables Wachstum und Effizienzverbesserungen greift. Wir steigern unser operatives Ergebnis deutlich stärker als den Umsatz. Gleichzeitig verfügen wir über eine solide Eigenkapitalposition, die uns strategischen Spielraum für unsere weitere Entwicklung gibt.“Für das laufende Geschäftsjahr 2026 bekräftigt der Vorstand den Ausblick für den Konzernumsatz von über 160 Mio. € (Ist 2025: 149,7 Mio. €), für das Rohergebnis von rund 130 Mio. € (Ist 2025: 121,5 Mio. €) und für das Betriebsergebnis (EBIT) von rund 22 Mio. € (Ist 2025: 18,6 Mio. €).Die Quartalsmitteilung Q3-2026 steht hier bereit: https://www.ivu.com/de/investoren/finanzberichte Mit der heutigen Veröffentlichung führt IVU regelmäßige, englischsprachige Telefon- und Videokonferenzen zu den Quartalsergebnissen ein. Die erste Konferenz findet am 5. November 2026 um 11:00 Uhr MEZ statt. Die Anmeldung ist über diesen Event-Link möglich.IVU Traffic Technologies entwickelt seit über 50 Jahren leistungsfähige Software und IT-Lösungen für Bus- und Bahnunternehmen. Mit der integrierten Komplettlösung IVU.suite deckt das Unternehmen den gesamten Betriebszyklus des Öffentlichen Verkehrs ab — von der Planung und Disposition über die Betriebslenkung, das Ticketing und die Fahrgastinformation bis hin zur Abrechnung von Verkehrsverträgen. Die IVU Traffic Technologies AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE0007448508).René SchwuchowInvestor RelationsIVU Traffic Technologies AGBundesallee 88, 12161 BerlinT +49.30.85906-954

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