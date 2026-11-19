EQS-News: KAP AG SETZT RESTRUKTURIERUNGSKURS IM DRITTEN QUARTAL 2026 FORT
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KAP AG SETZT RESTRUKTURIERUNGSKURS IM DRITTEN QUARTAL 2026 FORT
Fulda, 19. November 2026 – Die KAP AG („KAP“), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), verzeichnete in den ersten neun Monaten 2026 eine rückläufige Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Geringere Absatzvolumina und zurückgenommene Kundenabrufe, insbesondere im Segment surface-technologies, führten zu einer niedrigeren Auslastung der vorhandenen Produktionskapazitäten. Vor diesem Hintergrund setzte KAP die umfassenden Restrukturierungs- und Effizienzmaßnahmen konsequent fort und leitete zusätzlich weitere tiefergehende Schritte ein.
Entwicklung des KAP-Konzerns in den ersten neun Monaten 2026
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Auf Segmentebene entwickelte sich das Segment engineered products insbesondere auf der Ergebnisseite positiv. Während im Segment surface technologies die schwache Nachfrage aus dem Automotive-Sektor und geringere Abrufe wichtiger Kunden belastete, gingen im Segment flexible films die Absatzvolumina im Laminatgeschäft zurück. Zudem wirkten sich negative Wechselkurseffekte infolge der deutlichen Aufwertung des israelischen Schekels gegenüber dem Euro auf das Ergebnis aus. Das normalisierte Ergebnis vor Zinsen und Steuern („normalisiertes EBIT“) belief sich auf 4,8 Mio. EUR (i. Vj. 1,3 Mio. EUR). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Abschreibungen im Berichtszeitraum mit 9,3 Mio. EUR (i. Vj. 16,2 Mio. EUR) infolge der zum Jahresende 2025 vorgenommenen Wertberichtigungen deutlich unter dem Abschreibungsvolumen des Vorjahreszeitraum liegen. Die normalisierte EBIT-Marge erreichte 2,6 % (i. Vj. 0,7 %).
Ralph Rumberg, CEO/CRO der KAP AG: „Die Entwicklung in den ersten neun Monaten zeigt ein mehrschichtiges Bild. Während die Ergebniseffekte der Restrukturierungsmaßnahmen über den Erwartungen lagen, entwickelte sich unsere operative Auslastung vor allem im Segment surface technologies deutlich unter den Erwartungen. Erschwerend belastete ein deutlich negativer Wechselkurseffekt das Ergebnis zusätzlich. Zur bestmöglichen Kompensation dieser Entwicklung haben wir tiefergreifende Maßnahmen eingeleitet.“
Heterogene Entwicklung in den Segmenten
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Im Segment flexible films verlief die abgeschlossene Poolsaison wie geplant, während sich das Laminatgeschäft für die Bauindustrie und die Nachfrage im Zusammenhang mit Infrastrukturprojekten wie Wasserreservoirs schwächer als erwartet entwickelten. Vor diesem Hintergrund sank der Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 3,3 % auf 70,8 Mio. EUR (i. Vj. 73,2 Mio. EUR). Negative Wechselkurseffekte infolge der Aufwertung des israelischen Schekels gegenüber dem Euro und das geringere Absatzvolumen führten zu einem Rückgang des normalisierten EBITDA um 18,7 % auf 10,9 Mio. EUR (i. Vj. 13,4 Mio. EUR). Die normalisierte EBITDA-Marge erreichte 15,4 % (i. Vj. 18,3 %). Das normalisierte EBIT ging auf 6,8 Mio. EUR (i. Vj. 9,2 Mio. EUR) zurück, gleichbedeutend mit einer normalisierten EBIT-Marge von 9,6 % (i. Vj. 12,6 %).
Im Segment surface technologies war die Entwicklung von der schwachen Nachfrage nach Oberflächenlösungen aus dem Automotive-Sektor geprägt. Ausgebliebene Abrufe wichtiger Kundengruppen sowie schwächer als erwartete Hochläufe neuer Projekte führten zu einer wesentlichen Unterauslastung der vorhandenen Kapazitäten. Infolgedessen sank der Umsatz deutlich um 16,0 % auf 36,1 Mio. EUR (i. Vj. 43,0 Mio. EUR). Die Unterauslastung wird voraussichtlich auch im vierten Quartal 2026 anhalten, nachdem ein wesentlicher Kunde im Bereich Elektrofahrzeuge die erwarteten Abrufe am Standort Heiche US in Jasper, USA, kurzfristig zurückgenommen hat. Die geringe Kapazitätsauslastung belastete die Ergebnisentwicklung erheblich, sodass sich das normalisierte EBITDA um 78,3 % auf 0,5 Mio. EUR (i. Vj. 2,3 Mio. EUR) und die normalisierte EBITDA-Marge um 3,9 Prozentpunkte auf 1,4 % (i. Vj. 5,3 %) verringerten. Unter Berücksichtigung deutlich niedrigerer Abschreibungen verbesserte sich das normalisierte EBIT, blieb mit –1,5 Mio. EUR (i. Vj. –6,3 Mio. EUR) jedoch negativ. Die normalisierte EBIT-Marge belief sich auf –4,2 % (i. Vj. –14,7 %).
Angepasste Prognose für 2026 bestätigt
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19.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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