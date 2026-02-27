EQS-News: Kapsch TrafficCom AG präsentiert vorläufiges Ergebnis 2025/26 und adaptiert den Finanzkalender.

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Kapsch TrafficCom AG präsentiert vorläufiges Ergebnis 2025/26 und adaptiert den Finanzkalender.



10.06.2026 / 18:03 CET/CEST

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Kapsch TrafficCom AG präsentiert vorläufiges Ergebnis 2025/26 und adaptiert den Finanzkalender.

Umsatz von EUR 430,6 Mio., EBIT von EUR 7,6 Mio. und EBITDA von EUR 20,6 Mio.

Kennzahlen werden am 17. Juni und Jahresfinanzbericht am 29. Juli veröffentlicht.



Wien, 10. Juni 2026 – Kapsch TrafficCom AG gibt bekannt, dass das vorläufige Ergebnis des Geschäftsjahres 2025/26 leicht über den Erwartungen liegt. Demnach belief sich der Umsatz auf EUR 430,6 Mio. (erwartet waren rund EUR 420 Mio.) und das EBIT auf EUR 7,6 Mio. (erwartet waren rund EUR 7 Mio.).

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Die wesentlichen Finanzkennzahlen 2025/26 werden wie angekündigt am 17. Juni 2026 veröffentlicht, der Jahresfinanzbericht folgt am 29. Juli 2026.

Kapsch TrafficCom ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut und Verkehrsmanagement tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.

Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.

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Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2024/25 erwirtschafteten über 3.000 Mitarbeiter*innen einen Umsatz von EUR 530 Mio.

Investorenkontakt:

Doris Gstatter

Investor Relations Officer

Kapsch TrafficCom AG

Am Europlatz 2

1120 Wien, Österreich

T +43 50 811 1122

IR.kapschtraffic@kapsch.net

Pressekontakt:

Sandra Bijelic

Head of Corporate Communications

Kapsch TrafficCom AG

Am Europlatz 2

1120 Wien, Österreich

T +43 50 811 1720

sandra.bijelic@kapsch.net

