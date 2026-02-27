EQS-News: Kapsch TrafficCom AG präsentiert vorläufiges Ergebnis 2025/26 und adaptiert den Finanzkalender.
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EQS-News: Kapsch TrafficCom AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis
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Kapsch TrafficCom AG präsentiert vorläufiges Ergebnis 2025/26 und adaptiert den Finanzkalender.
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Die wesentlichen Finanzkennzahlen 2025/26 werden wie angekündigt am 17. Juni 2026 veröffentlicht, der Jahresfinanzbericht folgt am 29. Juli 2026.
Kapsch TrafficCom ist ein weltweit anerkannter Anbieter von Verkehrslösungen für nachhaltige Mobilität, mit Projekterfolgen in mehr als 50 Ländern. Innovative Lösungen in den Anwendungsbereichen Maut und Verkehrsmanagement tragen zu einer gesünderen Welt ohne Staus bei.
Mit One-Stop-Shop-Lösungen deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Kunden ab, von Komponenten über Design bis zu der Implementierung und dem Betrieb von Systemen.
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Kapsch TrafficCom, mit Hauptsitz in Wien, verfügt über Tochtergesellschaften und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und notiert im Segment Prime Market der Wiener Börse (Symbol: KTCG). Im Geschäftsjahr 2024/25 erwirtschafteten über 3.000 Mitarbeiter*innen einen Umsatz von EUR 530 Mio.
Für weitere Informationen: www.kapsch.net Folgen Sie uns auf LinkedIn
10.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kapsch TrafficCom AG
|Am Europlatz 2
|1120 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 50811 1122
|Fax:
|+43 50811 99 1122
|E-Mail:
|ir.kapschtraffic@kapsch.net
|Internet:
|www.kapschtraffic.com
|ISIN:
|AT000KAPSCH9
|WKN:
|A0MUZU
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2338964
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2338964 10.06.2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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