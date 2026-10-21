EQS-News: Kingfluencers und naoo präsentieren neue Perspektiven des Influencer-Marketings am Swiss Omnichannel Forum 2026

EQS-News: naoo AG / Schlagwort(e): Konferenz/Kooperation

Kingfluencers und naoo präsentieren neue Perspektiven des Influencer-Marketings am Swiss Omnichannel Forum 2026



21.10.2026 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die grösste Influencer-Marketing-Agentur der Schweiz zeigt, wie sich Influencer-Kampagnen mit innovativen Technologien verbinden lassen, um Marken noch wirkungsvoller bei der Kundengewinnung und -bindung zu unterstützen.

Zug, 21. Oktober 2026 – Die naoo AG (Düsseldorf: Ticker: NAO; ISIN: CH1323306329), Betreiberin der Social-Media- und Commerce-Plattform naoo, präsentiert gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft Kingfluencers AG am 21. Oktober 2026 am Swiss Omnichannel Forum im The Dolder Grand in Zürich neue Perspektiven für das Influencer-Marketing im Einzelhandel. Dr. Thomas Wolfensberger, Gründer von naoo und Verwaltungsratspräsident von Kingfluencers AG, zeigt auf, wie Influencer-Marketing entlang der gesamten Customer Journey eingesetzt werden kann – von der ersten Inspiration bis zum Kauf und zur langfristigen Kundenbindung.

Das Swiss Omnichannel Forum bringt führende Vertreter aus Handel und Technologie zusammen, darunter Unternehmen wie Zalando, Manor, Globus und SAP. Im Mittelpunkt stehen die Zukunft des Handels und die zunehmende Verbindung digitaler und physischer Kundenerlebnisse.

Werbung

Kingfluencers ist die grösste Influencer-Marketing-Agentur der Schweiz und eine der grössten im DACH-Raum. Mit einem Netzwerk von mehr als 4'000 Creators, über 300 Markenkunden und umfassender Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung erfolgreicher Kampagnen unterstützt Kingfluencers Unternehmen dabei, ihre Zielgruppen authentisch zu erreichen, Markenbekanntheit aufzubauen und messbare Marketingziele zu erreichen.

Unter dem Titel «Vom Feed in den Store. Vom Store zum Stammkunden." zeigt Wolfensberger, wie sich die Wirkung von Influencer-Kampagnen über die klassischen Social-Media-Kanäle hinaus verlängern lässt. Durch die Verbindung von Creator-Content, Community-Building und gezielter Kundenaktivierung entstehen neue Möglichkeiten, Konsumenten nicht nur zu inspirieren, sondern sie auch zu konkreten Kaufentscheidungen und Ladenbesuchen zu bewegen.

Die Social-Media-Plattform naoo ergänzt dabei das Leistungsangebot von Kingfluencers. Mit den sogenannten naoo Worlds können Marken eigene digitale Communities aufbauen, Creator-Content mit Produkten, Angeboten und Veranstaltungen verbinden und langfristig mit ihren Zielgruppen interagieren.

Werbung

Dr. Thomas Wolfensberger erklärt: «Influencer-Marketing hat sich zu einem der wirkungsvollsten Instrumente moderner Markenkommunikation entwickelt. Kingfluencers verbindet kreative Exzellenz mit umfassender Erfahrung und einem einzigartigen Creator-Netzwerk. Mit innovativen Ansätzen und Technologien wie naoo wollen wir unseren Kundinnen und Kunden noch mehr Möglichkeiten bieten, aus Aufmerksamkeit nachhaltige Kundenbeziehungen und messbare Geschäftsergebnisse zu entwickeln.»

Mit ihrem Auftritt am Swiss Omnichannel Forum unterstreichen Kingfluencers und naoo ihren Anspruch, die Zukunft des Influencer-Marketings aktiv mitzugestalten und Marken und Händlern innovative Lösungen für eine zunehmend vernetzte Customer Journey anzubieten.

Über naoo



naoo AG gestaltet die Zukunft von creator-getriebenen Medien, sozialer Interaktion und lokaler Aktivierung in einem Geschäftsmodell, das digitale Aufmerksamkeit mit messbaren Ergebnissen in der realen Welt verbindet. Im Zentrum der Gruppe steht die naoo-Plattform – ein Social-Media- und Aktivierungs-Ökosystem der nächsten Generation, das digitale Aufmerksamkeit mit geografischer Relevanz und der Interaktion mit lokalen Unternehmen verknüpft. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Belohnungssystem. Gleichzeitig schafft sie einen besonderen Mehrwert durch lokale Anreize, messbare Aktivierung rund um physische Orte und neue Formen realer Interaktion, die durch naoo business ermöglicht werden. Geschäftskunden können personalisierte Angebote erstellen, die auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, und Besuche an physischen Standorten durch naoo-Punkte incentivieren, die für verschiedene Belohnungen eingelöst werden können.Gemeinsam mit der Kingfluencers AG – der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der grössten im DACH-Raum – verbindet naoo Plattform-Innovation mit branchenführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand-Storytelling. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten zur Erweiterung des Marketing-Funnels zwischen digitalen Kampagnen und realer Interaktion.

Darüber hinaus baut naoo sein Ökosystem kontinuierlich durch eigene, creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs aus. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement der Nutzer und unterstützen ein diversifiziertes, IP-getriebenes Geschäftsmodell.naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, beschäftigt 41 Mitarbeitende über die Gruppenaktivitäten hinweg und ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329).

Kontakt für Medien und Investoren

Karl Fleetwood

Chief Operating Officer

E-Mail: karl.fleetwood@naoo.com

Telefon: +41 (0)79 867 10 10