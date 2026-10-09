DAX 25.121 +1,3%ESt50 6.192 +1,1%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 11,11 +2,1%Nas 27.193 -1,3%Bitcoin 74.124 +1,8%Euro 1,1198 -0,1%Öl 103,3 -0,9%Gold 4.178 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-News: Kommende Registrierkassenpflicht verstärkt Marktchancen für die Rubean AG

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rubean AG
4.90 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Sonstiges
Kommende Registrierkassenpflicht verstärkt Marktchancen für die Rubean AG

09.10.2026 / 12:34 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

 

Kommende Registrierkassenpflicht verstärkt Marktchancen für die Rubean AG
  • Marktpotential von über zwei Millionen betroffener Unternehmen
  • Rubean SoftPOS-Lösung erfüllt alle Voraussetzungen bei mobilen Bezahlvorgängen
 München, den 9. Oktober 2026. Die ab 2027 geplante in Deutschland geltende verschärfte Registrierkassenpflicht stärkt die Marktchancen des Fintech-Unternehmens Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080, Symbol R1B:GR) um eine weitere Kundengruppe. Betroffen von dem bereits von der Regierung beschlossenen und noch durch den Bundestag und Bundesrat zu bestätigenden Gesetz sind alle Betriebe in Deutschland mit mehr als 100.000 Euro Umsatz im Jahr. Die neue Rechtsgrundlage verpflichtet die Unternehmen zur Akzeptanz von bargeldlosen Zahlungen (unter anderem Kreditkarten und Debitkarten, wie z.B. die girocard) sowie zur gesetzlich vorgeschriebenen Fiskalisierung in Form der manipulationssicheren Erfassung, Protokollierung und Aufbewahrung aller Transaktionen und Umsätze eines Kassensystems (kurz TSE).
 
„Die Rubean SoftPOS Lösung erfüllt zusätzlich zu den mobilen Zahlungsvorgängen die zur Fiskalisierung erforderlichen Voraussetzungen schon heute durch die Integration einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung, kurz TSE.“ sagt Rubean-Vorstand Jochen Pielage. Mit der TSE wird  jede Transaktion kryptografisch signiert und mit einem Prüfwert versehen. In Deutschland gibt es schätzungsweise rund 2 bis 2,3 Millionen Unternehmen, die mindestens 100.000 Euro Jahresumsatz erzielen.
 
 „Mit der Rubena SoftPOS Lösung und der integrierten TSE bieten wir insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen eine perfekte kostengünstige und gesetzeskonforme Lösung“ sagt Rubean Vorstand Stephan Kück.
 
Über Rubean:  Die Rubean AG, München, hat eine technologisch und regulatorisch anspruchsvolle Payment-Infrastruktur aufgebaut, deren Wert sowohl in den SoftPOS-Anwendungen zur Annamhe von Kartenzahlungen auf mobilen Geräten, als auch besonders in ihrer Fähigkeit, unterschiedliche Zahlungsdienstleister, lokale und global Payment Schemes und Enterprise-Systeme sicher miteinander zu verbinden, liegt. Nach Jahren hoher Entwicklungsinvestitionen ist diese Infrastruktur zertifiziert, in großen realen Anwendungen im Einsatz erprobt und tritt nun in die Skalierungsphase ein. Mit wachsender installierter Basis, zusätzlichen Partnern, zunehmenden Transaktionsvolumina und einem steigenden Anteil wiederkehrender Erlöse ensteht „Operational Leverage“. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.rubean.com

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

german communications AG
Jörg Bretschneider
Böhmersweg 5, D-20148 Hamburg
+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40
presse@german-communications.com

Jochen Pielage     
Rubean AG     
Kistlerhofstr. 168, D-81379 München 
+49 89 357560    
stephan.kueck@rubean.com

 

 


09.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rubean AG
Kistlerhofstr. 168
81379 München
Deutschland
Telefon: 089-357560
Fax: 089-35756111
E-Mail: info@rubean.com
Internet: www.rubean.com
ISIN: DE0005120802
WKN: 512080
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200FE9HIZMPWLOP18
EQS News ID: 2413352

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
Werbung

2413352  09.10.2026 CET/CEST

Aktuelle Rubean Aktie News

Werbung

Rubean Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rubean nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.