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EQS-News: Kontron AG: Eintritt sämtlicher Angebotsbedingungen des Pflichtangebots der Ennoconn Corporation – Settlement erfolgt in Kürze

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EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Kontron AG: Eintritt sämtlicher Angebotsbedingungen des Pflichtangebots der Ennoconn Corporation – Settlement erfolgt in Kürze

10.08.2026 / 19:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Linz, Österreich, 10. August 2026 – Kontron AG, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, gibt bekannt, dass sämtliche Angebotsbedingungen eingetreten sind und die investitionskontrollrechtliche Freigabe (Foreign Direct Investment – FDI) in Deutschland bereits erfolgt ist. Nach Angaben der Ennoconn Corporation wird der Vollzug des Angebots am 20. August 2026 stattfinden.

Eine wesentliche Verschiebung der angebotenen Aktien hat nicht stattgefunden. Ennoconn verfügt vor dem Settlement gemäß Beteiligungsmeldung über 48,36% der Aktien an der Kontron AG und wird nach dem Vollzug des Angebots nicht über die Mehrheit der Stimmrechte verfügen. Ein weiterer Ausbau der Beteiligung ist durch Ennoconn nicht geplant.

Kontron wird weiterhin eigenständig bleiben. Das bestehende Management wird unverändert den Kurs der technologischen Führung und den Ausbau des Software-und-Solutions-Segments vorantreiben. Dazu ist geplant, auch die Kooperation mit Foxconn/Ennoconn voranzutreiben und damit mittelfristig EUR 40 Mio. an Synergien zu erzielen.

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Über Kontron

Die Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron ist im SDAX® und TecDAX® der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt weltweit rund 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 20 Ländern.

 

Medienkontakte

     
Alexandra Kentros
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kontron@profil-marketing.com
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All rights reserved. Kontron is a trademark or registered trademark of Kontron AG. All data is for information purposes only and not guaranteed for legal purposes. Information in this press release has been carefully checked and is believed to be accurate; however, no responsibility is assumed for inaccuracies.


10.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kontron AG
Industriezeile 35
4020 Linz
Österreich
Telefon: +43 (732) 7664 - 0
E-Mail: ir@kontron.com
Internet: https://www.kontron.com
ISIN: AT0000A0E9W5
WKN: A0X9EJ
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX, Wiener Börse (Vienna MTF)
LEI Code: 5299002PSXXMVHB26433
EQS News ID: 2380276

 
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2380276  10.08.2026 CET/CEST

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