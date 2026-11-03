EQS-News: LAIQON: EU - AI ETF erreicht 90 Mio. EUR - US - AI ETF startet Börsenlisting

EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Fonds

LAIQON: EU - AI ETF erreicht 90 Mio. EUR - US - AI ETF startet Börsenlisting



03.11.2026 / 09:19 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LAIQON: EU - AI ETF erreicht 90 Mio. EUR - US - AI ETF startet Börsenlisting

LAIQON - EU AI ETF erreicht 10 Wochen nach Börsenlisting 90 Mio. EUR

LAIQON - US AI ETF ab heute bei allen wichtigen Handelsplätzen gelistet

Amundi erneut Fondspartner

Hamburg, 3. November 2026

LAIQON - EU AI ETF erreicht 10 Wochen nach Börsenlisting 90 Mio. EUR

Der LAIQON - EU AI ETF (WKN: A42FBA) stößt weiterhin auf hohes Interesse bei privaten und institutionellen Anlegern. Rund 10 Wochen nach seinem Börsenlisting am 18. August 2026 hat der NextGen AI Active ETF ein Fondsvolumen von 90 Mio. EUR erreicht.

Werbung

Dazu Christian Sievers, Chief AI Officer der LAIQON AG: „Wir freuen uns sehr über den großen Zuspruch unserer Anleger. Er motiviert uns, unseren Weg konsequent weiterzugehen und unsere langjährig entwickelte KI-Technologie noch mehr Anlegern zugänglich zu machen.“

LAIQON - US AI ETF ab heute bei allen wichtigen Handelsplätzen gelistet

Heute startet der neue LAIQON - US Equity AI Optimized Active UCITS ETF (LAIQON - US AI ETF, WKN: A42N8B) auf Xetra in den Börsenhandel. LAIQONs zweiter NextGen AI Active ETF ist damit an den wichtigsten Handelsplätzen Xetra, gettex, Tradegate und LS Exchange gelistet und über alle wichtigen Banken, Sparkassen, Plattformen und Trading-Apps verfügbar.

Der LAIQON - US AI ETF investiert in den weltweit größten Aktienmarkt: die USA. Ziel ist es, mithilfe der KI der LAIQON-Gruppe eine risikoadjustierte Outperformance gegenüber dem MSCI USA Screened Index bei einem angestrebten Tracking Error von 2 % bis 5 % p. a. zu erzielen.

Werbung

Statt den vollständigen Index abzubilden, soll das Portfolio bis zu 400 ausgewählte Aktien umfassen und dabei mehr als 90 % der Marktkapitalisierung des US-Anlageuniversums abdecken. Zusätzliche Nachhaltigkeitsvorgaben ergänzen die KI-gestützte Titelauswahl; der Fonds ist gemäß der EU-Offenlegungsverordnung als Artikel-8-Produkt klassifiziert.

Die langjährig entwickelte KI der LAIQON-Gruppe steuert den Investmentprozess: Sie ist Werkzeug, nicht Investmentthema. Täglich analysiert sie mehr als 125 Mio. Datenpunkte und prognostiziert Renditen, Risiken und Unsicherheiten einzelner Aktien. Dies ermöglicht laufende, datengetriebene Portfolioanpassungen innerhalb der Anlagegrenzen. Die finale Umsetzung übernimmt das Portfoliomanagement.

Amundi erneut Fondspartner

Auch den LAIQON - US AI ETF hat LAIQON gemeinsam mit Amundi, dem größten europäischen Vermögensverwalter, aufgelegt. Amundi übernimmt über seine ETF-as-a-Service-Plattform die Strukturierung und Verwaltung des Fonds. Die LAIQON-Gruppe bringt ihre Expertise im KI-gestützten Portfoliomanagement ein; die LAIC Vermögensverwaltung GmbH steuert das Portfolio als delegierter Sub-Investment Manager.

Produktdetails LAIQON - US AI ETF

Fondsname: LAIQON - US Equity AI Optimized Active UCITS ETF Kurzname: LAIQON - US AI ETF WKN / ISIN: A42N8B / IE0006N52L45 Auflagedatum: 13.10.2026 Fondsinitiator: LAIQON AG Verwahrstelle: HSBC Continental Europe Management Company: Amundi Ireland Limited Delegierter Sub-Investment

Manager: LAIC Vermögensverwaltung GmbH Benchmark: MSCI USA Screened Index Universum: MSCI USA Index Anzahl Titel: Bis zu 400 (> 90 % Market-Cap-Abdeckung) Anlageinstrumente: Aktien Tracking Error: 2 - 5 % p. a. SFDR-Klassifizierung: Artikel 8 Fondswährung: USD Ertragsverwendung: Thesaurierend Vertriebsländer: Deutschland Laufende Kosten p. a.: 0,49 %

Über die LAIQON AG:

Der Premium-Wealth-Spezialist LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Asset- und Wealth Manager mit Fokus auf weitsichtige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von 11,61 Mrd. EUR (Stand: 30.09.2026).

Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (WKN: A12UP2) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Hauptbüros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio nachhaltiger Produkte und Lösungen. Dazu zählen aktiv und KI-basiert gemanagte Publikums- und Spezialfonds, ETFs, standardisierte und ganzheitliche Vermögensverwaltung, Wealth-Management-Kooperationen sowie Beratung zur strategischen Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® zählt mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® zu den Vorreitern für künstliche Intelligenz im Wealth Management.

In ihren Prozessen und im Datenmanagement setzt die LAIQON-Gruppe auf modernste Plattformtechnologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) bildet sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital ab. Dadurch kann die LAIQON-Gruppe hohe Volumina skalieren und ihre Produkte und Services Dritten im White-Label-Modell zur Verfügung stellen.

Mit ihrer Strategie GROWTH 28 positioniert sich die LAIQON AG als eines der führenden KI-Mid-Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management.

Disclaimer und rechtliche Hinweise

Dieses Dokument dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Ein Rechtsverhältnis wird mit diesem Dokument nicht begründet. Dieses Dokument berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers, enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen, stellt weder eine Anlageberatung, eine Anlagevermittlung noch eine Anlageempfehlung dar. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen (wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen sowie alle Eigenschaften oder Ziele des Fonds ggf. ergänzend zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflagedatum bei der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft (Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel: +49 69 71043-0 bzw. Amundi Ireland Ltd., 1 George's Quay Plaza, DO2 E440, Dublin 2, Ireland), der jeweiligen Verwahrstelle (Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main, Tel: +49 69 2161-0 bzw. HSBC CONTINENTAL EUROPE, 38 Avenue Kléber, Paris, 75116, Frankreich) und den Vertriebspartnern (siehe dazu unten) zur kostenlosen Ausgabe in deutscher Sprache bereitgehalten. Dieses Dokument wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Dieses Dokument ist an potenzielle Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland gerichtet. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem persönlichen Berater oder Vermittler.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb des/der Fonds zu widerrufen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte zur Universal-Investment-Gesellschaft mbH in deutscher Sprache können Anleger oder potenzielle Anleger auf www.universal investment.com abrufen. Legal-Dokumente zur Amundi Ireland Ltd. können unter www.amundi.ie abgerufen werden.

Zudem weisen wir darauf hin, dass die Kapitalverwaltungsgesellschaft bei Fonds, für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

Die Kapitalanlage, insbesondere auch die Investition in Fonds, ist mit Risiken verbunden. Der Wert Ihres Investments kann fallen oder steigen und Sie müssen als Anleger damit rechnen, den eingesetzten Betrag nicht oder zumindest nicht vollständig zurückzuerhalten. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und Wertentwicklungen oder Abbildungen von Auszeichnungen für die Performance der Produkte ist kein verlässlicher Indikator für deren künftige Wertentwicklung, diese ist nicht prognostizierbar. Aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios weist der Fonds/ weisen die Fonds eine erhöhte Volatilität auf. Dieses Dokument enthält u. a. unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung zu Marktsituation, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir oder eine der Kooperationsgesellschaften keine Haftung übernehmen. Die enthaltenen Informationen geben zudem nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein. Die Informationen wurden von der LAIQON-Gruppe sorgfältig zusammengestellt und beruhen auch auf allgemein zugänglichen Quellen und Daten Dritter, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir keine Gewähr übernehmen können. Die Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments und können sich ohne vorherige Ankündigung jederzeit ändern. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe an Dritte oder die Verwendung von Inhalten ist ohne vorheriges schriftliches Einverständnis der Gesellschaft nicht gestattet.

Vertriebsstelle: LAIQON Solutions GmbH, An der Alster 42, 20099 Hamburg, Tel.: +49 40 325678-0, www.laiqon.com

Fondsmanagement: LAIC Vermögensverwaltung GmbH, An der Alster 42, 20099 Hamburg, www.laic.de

Stand: Jan. 2026/ Dok.C1

Kontakt:

LAIQON AGHendrik DunckerIR/PRAn der Alster 4220099 HamburgTel: +49-40-325678-145Mail: ir@laiqon.com