EQS-News: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft legt Termin für die ordentliche Hauptversammlung 2026 fest

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Lang & Schwarz Aktiengesellschaft legt Termin für die ordentliche Hauptversammlung 2026 fest



26.05.2026 / 14:34 CET/CEST

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Düsseldorf, 26. Mai 2026 – Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft hat den Termin für ihre ordentliche Hauptversammlung 2026 festgelegt. Die Hauptversammlung wird aus organisatorischen Gründen am Mittwoch, den 26. August 2026, stattfinden.

Weitere Informationen zur Hauptversammlung, insbesondere die Einberufung mit der Tagesordnung sowie die weiteren gesetzlich erforderlichen Unterlagen, werden den Aktionärinnen und Aktionären fristgerecht und in der gesetzlich vorgesehenen Form zugänglich gemacht.

Über die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Lang & Schwarz wurde 1996 gegründet und ist an der Frankfurter Börse notiert. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert Hebelprodukte, Themen- und wikifolio-Zertifikate. Handelbar sind diese an der Börse Stuttgart (EUWAX) und der BX Swiss (DeriBX) sowie außerbörslich. Die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft fungiert als operative Konzernholding. Schwerpunkt der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit Wertpapieren. Sie ist Market Maker auf XETRA, an der LS Exchange, der Wiener Börse, der Börse Stuttgart und der BX Swiss. Mit mehr als 50.000 quotierten Produkten ist die Gesellschaft mit über 20 Handelspartnern, Millionen von Retailkunden und langen Handelszeiten in Deutschland Marktführer auch im außerbörslichen Handel.