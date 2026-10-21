EQS-News: LEG Statement: Bekanntmachungen von Grand City Properties und Aroundtown bezüglich der Beteiligung von der GCP an der LEG in Höhe von 20 %

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LEG Statement: Bekanntmachungen von Grand City Properties und Aroundtown bezüglich der Beteiligung von der GCP an der LEG in Höhe von 20 %



21.10.2026 / 07:30 CET/CEST

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Werbung LEG Immobilien SE („LEG“) hat die Bekanntmachungen von Grand City Properties S.A. („GCP“) und Aroundtown S.A. („Aroundtown“) bezüglich der Beteiligung von GCP an der LEG in Höhe von 20 % zur Kenntnis genommen. Das Unternehmen teilt die Überzeugung von GCP und Aroundtown, dass sowohl die Strategie als auch das Immobilienportfolio der LEG erhebliches Aufwärtspotenzial bieten. Darüber hinaus nehmen wir zur Kenntnis, dass GCP die Beteiligung an der LEG nach eigenen Angaben als Finanzinvestition betrachtet. LEG ist darauf verpflichtet, im besten Interesse des Unternehmens, seiner Aktionäre und der relevanten Stakeholder zu handeln. Das Unternehmen konzentriert sich unverändert auf die Umsetzung seiner Strategie, den Wert für seine Aktionäre nachhaltig zu steigern und zuverlässige Dienstleistungen für seine Mieter bereitzustellen. Für Aktionäre der LEG besteht derzeit keinerlei Anlass, Maßnahmen zu ergreifen. LEG beabsichtigt zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weitere Stellungnahme abzugeben. Werbung Über die LEG Die LEG Immobilien SE gehört mit rund 171.000 Mietwohnungen und etwa 500.000 Bewohnerinnen und Bewohnern zu den führenden börsennotierten Wohnungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen ist mit acht Niederlassungen sowie zusätzlichen lokalen Ansprechpartnern in ausgewählten Regionen präsent. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die LEG Immobilien SE eine Netto-kaltmiete von rund 920 Millionen Euro. Mit einer durchschnittlichen Miete von rund 7 Euro pro Quadratmeter, einem hohen Bestand an gefördertem Wohnraum, einer konsequenten Digitalisie-rungsstrategie und ihrem Engagement für die Weiterentwicklung von Dekarbonisierungsmaßnahmen setzt die LEG wichtige Impulse für eine verantwortungsvolle und zukunftssichere Wohnungswirtschaft. Als eines der ersten Unternehmen der Branche baut sie ein technologie-getriebenes Operating Model und treibt seit 2022 gezielt Innovationen über eigene Gründungen voran. Kontakt Investor Relations:

LEG Investor Relations Team E-Mail: ir@leg-se.com

Pressekontakt:

Sabine Jeschke, +49 211 45 68-325,

sabine.jeschke@leg-wohnen.de

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