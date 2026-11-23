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Lenzing Vorstand besucht TreeToTextile-Demo-Anlage in Nymölla, Schweden



23.11.2026 / 08:50 CET/CEST

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Lenzing Vorstand besucht TreeToTextile-Demo-Anlage in Nymölla, Schweden

CEO Georg Kasperkovitz und CFO Mathias Breuer besuchten die Demonstrationsanlage von TreeToTextile in Nymölla, Schweden

Lenzing bekräftigt sein Bekenntnis zur Zellstofffasertechnologie der nächsten Generation von TreeToTextile und verbindet dabei den innovativen Ansatz des Unternehmens mit der Faserkompetenz von Lenzing.

Die Technologieentwicklung unterstützt die Strategie von Lenzing „Grow Nonwovens. Reset Textiles.“

Lenzing, 23. November 2026 – Die Lenzing Gruppe stärkt ihre Zusammenarbeit mit TreeToTextile, an dem Lenzing seit Februar 2026 die Mehrheitsbeteiligung hält. Lenzing-CEO Georg Kasperkovitz und CFO Mathias Breuer besuchten die Demonstrationsanlage von TreeToTextile in Nymölla, Schweden, um das Team kennenzulernen und die Technologie sowie die Produktionsabläufe vor Ort zu erleben. Lenzing investierte erstmals im Februar 2025 in TreeToTextile und arbeitet seither eng mit dem Unternehmen an der Entwicklung der Technologie sowie dem Hochlauf der Produktion in der Demonstrationsanlage zusammen.

„Es ist eine Freude, das Team von TreeToTextile kennenzulernen und seine Arbeit in Nymölla aus erster Hand zu erleben. Unsere Zusammenarbeit vereint den innovativen Ansatz von TreeToTextile mit der Faserkompetenz von Lenzing. Bei Lenzing sind wir fest von der von TreeToTextile entwickelten Technologie überzeugt, da sie als Faserproduktionstechnologie der nächsten Generation das Potenzial hat, eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Zukunft unserer Branche zu spielen. Wir schätzen das Engagement der Menschen hinter dieser Entwicklung und werden das Team auf seinem weiteren Weg weiterhin unterstützen“, sagt Georg Kasperkovitz, CEO der Lenzing Gruppe.



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Cellulosefasern der nächsten Generation

TreeToTextile entwickelt eine Produktionstechnologie der nächsten Generation für Cellulosefasern für Textil- und Vliesstoffanwendungen mit Fokus auf Fasereigenschaften, Wirtschaftlichkeit und effizienten Ressourceneinsatz. Die Fasern haben das Potenzial, Teile der Märkte für Baumwolle, Viscose und Polyester zu ergänzen oder zu ersetzen. Die Demonstrationsanlage in Nymölla ist seit Anfang 2024 in Betrieb, um die Technologie im kontinuierlichen Betrieb in kleinem industriellem Maßstab zu demonstrieren sowie Fasern für die weitere Anwendungsentwicklung und Markttests zu produzieren.

„Wir sind stolz darauf, Georg und Mathias in unserer Demonstrationsanlage begrüßen zu dürfen und ihnen die Kolleginnen und Kollegen vorzustellen, die unsere Entwicklung jeden Tag vorantreiben. Die langfristige Unterstützung und das Vertrauen von Lenzing bedeuten TreeToTextile sehr viel. Die enge Zusammenarbeit unserer Teams hilft uns dabei, die Entwicklung von Cellulosefasern der nächsten Generation für Textil- und Vliesstoffanwendungen weiter voranzutreiben“, sagt Roxana Barbieru, CEO von TreeToTextile.



Fortsetzung der Entwicklung

Die Demonstrationsanlage ist zugleich Standort des EU-Projekts LIFE TreeTex[1], für das TreeToTextile im Jahr 2022 eine Förderzusage erhielt. Das von der Europäischen Union kofinanzierte Projekt läuft bis Ende 2028 und unterstützt die Demonstration eines vollständig alkalischen Produktionsverfahrens für Cellulosefasern in industriell relevantem Maßstab. Ziel des Projekts ist es, die Ressourceneffizienz zu verbessern und die Wirtschaftlichkeit des Prozesses zu stärken. Die angestrebten Vorteile müssen jedoch noch validiert werden.

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Mit Blick auf die Zukunft wird die Planung und Errichtung der ersten Flagship-Anlage von TreeToTextile in der Europäischen Union den nächsten wichtigen Meilenstein bei der Skalierung der Technologie in Richtung industrieller Produktion darstellen. Dabei baut das Unternehmen auf den Fortschritten und Erfahrungen auf, die in der Demonstrationsanlage in Nymölla gewonnen wurden.

Die fortlaufende Entwicklung von TreeToTextile ergänzt die Faserkompetenz von Lenzing und steht im Einklang mit der Strategie „Grow Nonwovens. Reset Textiles. “

Foto-Download:

https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=0TKCrGI7bfTG

Ihre Kontakte



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Head of Marketing & Communication





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E-mail nina.ekstrand@treetotextile.com

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Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe ist ein international tätiges Unternehmen, das holzbasierte Produktlösungen für die Textil- und Vliesstoffindustrie entwickelt und herstellt. Als eines der wenigen Unternehmen weltweit vereint Lenzing die Produktion von Cellulosefasern und Filamenten, sowie Faserzellstoff und Bioraffinerieprodukten unter einem Dach und deckt somit wesentliche Produktionsschritte unternehmensintern ab. Die holzbasierten Spezialfasern und Filamente von Lenzing werden für anspruchsvolle und hochspezialisierte Kundenanforderungen und Anwendungsbereiche entwickelt und kommen in einer Vielzahl von Endprodukten zum Einsatz, darunter Bekleidung, Heimtextilien, Hygieneprodukte sowie medizinische und industrielle Anwendungen. Sie werden unter den Produktmarken TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™ und LENZING™ vermarktet.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.lenzing.com



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2025

Umsatz: EUR 2,60 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.738



TENCEL™, LENZING™ ECOVERO™, VEOCEL™, LENZING™ und REFIBRA™ sind Marken der Lenzing AG.

Über TreeToTextile

Mit seiner Mission „Better fibers to all“ treibt das schwedische Unternehmen TreeToTextile den systemischen Wandel in der Textilindustrie voran, indem es Zellulosefasern der nächsten Generation für einen widerstandsfähigen Planeten entwickelt. Mit der Lenzing Gruppe als Mehrheitsgesellschafter sowie den weiteren Eigentümern H&M Group, Inter IKEA Group, Stora Enso und LSCS Invest entwickelt TreeToTextile erneuerbare und ressourceneffiziente Zellulosefasern mit attraktiven Eigenschaften und geringer Umweltbelastung, die für einen breiten Markt zugänglich sein sollen. Die Fasern haben das Potenzial, Teile der Märkte für Baumwolle, Viskose und Polyester zu ergänzen oder zu ersetzen.

Kennzahlen und Fakten TreeToTextile

Gründungsjahr: 2014

Eigentümer: Lenzing Gruppe, H&M Group, Inter IKEA Group, Stora Enso und LSCS Invest

Mitarbeitende: 70

Standorte: Hauptsitz in Stockholm, Demonstrationsanlage in Nymölla (Schweden) sowie F&E-Zentrum in Mölndal bei Göteborg (Schweden)

Eingetragene Marken: TreeToTextile™, Nyense™ (für Textilanwendungen) und Nyvado™ (für Vliesstoffanwendungen)

[1] EU-Förderhinweis: Das Projekt LIFE TreeTex wird von der Europäischen Union kofinanziert. Die hierin geäußerten Ansichten und Meinungen sind jedoch ausschließlich jene der Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die Ansichten der Europäischen Union oder der CINEA wider. Weder die Europäische Union noch die Förderbehörde können dafür verantwortlich gemacht werden.