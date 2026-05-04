EQS-News: LS telcom AG bereitet geordneten Übergang im Vorstandsvorsitz vor und gewinnt Walter Denk als künftigen CEO

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LS telcom AG bereitet geordneten Übergang im Vorstandsvorsitz vor und gewinnt Walter Denk als künftigen CEO



02.06.2026 / 11:35 CET/CEST

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LS telcom AG bereitet geordneten Übergang im Vorstandsvorsitz vor und gewinnt Walter Denk als künftigen CEO

Lichtenau, 02.06.2026 – Der Aufsichtsrat der LS telcom AG stellt frühzeitig und im Einvernehmen mit dem amtierenden Vorstandsvorsitzenden die Weichen für einen geordneten Übergang an der Spitze des Unternehmens. Mit Walter Denk wird ein international erfahrener Manager in den Vorstand berufen, der im Juni 2027 den Vorstandsvorsitz übernehmen soll. Der Mitgründer und langjährige Vorstandsvorsitzende Dr. Georg Schöne begleitet den Übergang und steht der Gesellschaft bis zum 30.09.2028 weiter als Vorstandsmitglied zur Verfügung.

Die Eckpunkte im Überblick

Der Aufsichtsrat verlängert den Vorstandsvertrag mit Dr. Georg Schöne, Mitbegründer der LS telcom AG, bis zum 30.09.2028.

Walter Denk wird mit Wirkung zum 08.06.2026 zum Mitglied des Vorstands bestellt. Die Bestellung sieht die Übernahme des Vorstandsvorsitz im Juni 2027 vor.

Herr Dr. Georg Schöne legt den Vorstandsvorsitz im Juni 2027 auf eigenen Wunsch und im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat nieder und bleibt anschließend bis zum 30.09.2028 als Vorstandsmitglied an Bord, um den Übergang zu begleiten.

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Eine prägende Unternehmerlaufbahn

Dr. Georg Schöne gründete 1992 gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Dr. Manfred Lebherz die LS telcom Firmengruppe. Aus dieser Idee formten sie einen global tätigen Hidden Champion in den Bereichen Funktechnologie und Funkfrequenz-Management. Seit der Gründung vor mehr als drei Jahrzehnten war Dr. Georg Schöne in der Geschäftsführung und – nach dem Börsengang im Jahr 2001 – im Vorstand der Gesellschaft tätig, zuletzt als Vorstandsvorsitzender.

Auf eigenen Wunsch und im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat legt Dr. Georg Schöne im Juni 2027 sein Mandat als Vorstandsvorsitzender nieder und wird danach bis zum Ende seines Vorstandsterms als CTO mitwirken, um so einen reibungslosen Übergang sicherzustellen.

Dr. Schöne hat die Entwicklung der Gesellschaft durch seinen unerbittlichen Einsatz maßgeblich geprägt und gestaltet. Der Aufsichtsrat spricht ihm dafür seinen tiefsten Dank und seine uneingeschränkte Anerkennung aus.

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„Dr. Georg Schöne hat die LS telcom Gruppe über drei Jahrzehnte aus einer Idee zu einem global tätigen Technologieführer geformt. Dass er diesen Übergang selbst aktiv mitgestaltet und dem Unternehmen bis 2028 als Vorstand erhalten bleibt, ist Ausdruck genau jener Verantwortung, die ihn immer ausgezeichnet hat. Dafür gebührt ihm unser allergrößter Dank“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Mario Lebherz.

Walter Denk übernimmt 2027 den Vorstandsvorsitz

Der Aufsichtsrat bestellt Walter Denk mit Wirkung zum 08.06.2026 für drei Jahre zum Mitglied des Vorstands der LS telcom AG. Die Bestellung sieht vor, dass Walter Denk im Juni 2027 den Vorsitz des Vorstands (CEO) übernimmt.

Walter Denk ist ein international erfahrener CEO und Führungspersönlichkeit mit mehreren Stationen in den Bereichen Telekommunikation, Infrastruktur, Software und Deep Tech. Er war unter anderem drei Jahre CEO bei 1&1 Versatel und leitete zuletzt als CEO das Technologie-Startup DeepUp. Zuvor war er Vorsitzender der Geschäftsführung bei Avaya und Comparex in Deutschland sowie in verschiedenen Führungspositionen bei der Deutschen Telekom und T-Systems. Seine besondere Expertise liegt im Aufbau leistungsfähiger Vertriebs- und Organisationsstrukturen, in der Umsetzung nachhaltiger Wachstumsstrategien sowie in der Führung komplexer Transformations- und Skalierungsprozesse in der Informations- und Kommunikationstechnologie.

Mario Lebherz: „Mit dieser frühzeitig geregelten Nachfolge sichern wir Kontinuität und öffnen zugleich das nächste Kapitel. Die Beherrschung des elektromagnetischen Spektrums entscheidet weltweit zunehmend über die Handlungsfähigkeit von Streitkräften und den Schutz kritischer Infrastruktur. Auf diesem Feld ist LS telcom als deutsches Technologieunternehmen mit Kunden in über 100 Ländern hervorragend positioniert. Mit Walter Denk gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die dieses Potenzial konsequent nutzen und in eine nachhaltig erfolgreiche Entwicklung übersetzen wird."

Walter Denk: „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die nächste Wachstumsphase der LS telcom AG zu gestalten, nationale und internationale Marktpotenziale weiter auszubauen und die starke technologische Basis des Unternehmens erfolgreich in die Zukunft zu führen.“

Dr. Georg Schöne, CEO der LS telcom AG: „Vor mehr als drei Jahrzehnten haben mein Gründungspartner Dr. Manfred Lebherz und ich eine spannende Reise begonnen. Nun kommt die Zeit, die Reiseführung schrittweise zu übergeben und die nächste Phase unseres Unternehmens einzuleiten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Walter Denk – mit ihm haben wir eine herausragende Persönlichkeit gewonnen, um die nächste Phase des Wachstums von LS telcom erfolgreich zu gestalten.“

Kontakt:Katrin BleichInvestor RelationsIR@LStelcom.comFon: +49 7227 9535-600Fax: +49 7227 9535-605