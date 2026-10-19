EQS-News: Müller - Die Lila Logistik SE wechselt vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

EQS-News: Müller - Die lila Logistik SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Müller - Die Lila Logistik SE wechselt vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse



19.10.2026 / 12:01 CET/CEST

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Werbung Veröffentlichung einer Corporate News Corporate News: Müller - Die lila Logistik SE Schlagwort: Wechsel vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse Müller - Die Lila Logistik SE wechselt vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse Werbung Besigheim, den 19. Oktober 2026 – Wie bereits per Ad-hoc-Mitteilung am 5. August veröffentlicht, hat Müller - Die Lila Logistik SE beschlossen, den Wechsel vom regulierten Markt in das Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse vorzubereiten. Die dafür notwendigen Anforderungen wurden inzwischen mit allen Beteiligten abgestimmt, insbesondere der begleitenden Bank und der Frankfurter Wertpapierbörse. Der Wechsel findet am 20. Oktober 2026 statt. Der letzte Handelstag der Aktie im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist der 19. Oktober 2026. Ab dem 20. Oktober 2026 werden die Aktien der Gesellschaft im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Die Handelbarkeit der Aktien bleibt dabei durchgehend gewährleistet. Mit dem Wechsel in das Segment Scale verfolgt die Gesellschaft das Ziel, den regulatorischen und administrativen Aufwand zu reduzieren und gleichzeitig ihre transparente Kapitalmarktpräsenz weiterhin an der Frankfurter Wertpapierbörse zu gewährleisten. Dies entspricht nach Einschätzung des Verwaltungsrats besser der Aufstellung und Kapitalmarktausrichtung der Gesellschaft. Werbung Müller - Die lila Logistik SE

Ferdinand-Porsche-Straße 6

74354 Besigheim

ISIN DE0006214687 Börse und Handelssegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse Mitteilende Person: Rupert Früh, Geschäftsführender Direktor – CFO <Ende der Corporate News> Weitere Informationen: Müller - Die lila Logistik SE Oliver Streich Investor Relations Ferdinand-Porsche-Str. 6 74354 Besigheim Tel.: +49 (0) 7143 810 - 125 investor@lila-logistik.com





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