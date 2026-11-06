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EQS-News: Marco Fuchs mit „EY Entrepreneur Of The Year 2026“ ausgezeichnet

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EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Marco Fuchs mit „EY Entrepreneur Of The Year 2026“ ausgezeichnet

06.11.2026 / 10:15 CET/CEST
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Marco Fuchs mit „EY Entrepreneur Of The Year 2026“ ausgezeichnet

München/Bremen, 6. November 2026. Im Rahmen einer feierlichen Gala in der Wappenhalle in München hat Marco Fuchs, Vorstandsvorsitzender der OHB SE, gestern den Preis „EY Entrepreneur Of The Year 2026“ in der Kategorie Innovation gewonnen. Der international renommierte Wirtschaftspreis wird von Ernst & Young seit 1986 verliehen und würdigt herausragende Unternehmerpersönlichkeiten, die mit Innovationskraft, Verantwortung und unternehmerischem Weitblick Wirtschaft und Gesellschaft prägen. In Deutschland feiert der Wettbewerb in diesem Jahr sein 30. Jubiläum.

„Es ist eine großartige Auszeichnung, diesen Preis verliehen zu bekommen“, sagt Marco Fuchs. „Er ist eine Anerkennung nicht nur meiner Arbeit, sondern auch des Lebenswerks meiner Eltern, die das Unternehmen aufgebaut haben. Heute arbeiten über 4.000 Menschen bei OHB und sorgen dafür, dass wir innovative Raumfahrtprojekte realisieren. Ihnen gilt mein ganz besonderer Dank, ohne die kreativen Leistungen, die jeden Tag bei OHB entstehen, wären wir nicht da, wo wir heute sind.“ 

Marco Fuchs führt das Familienunternehmen OHB in zweiter Generation. Seit seinem Eintritt in das Unternehmen hat er dessen Entwicklung von einer mittelständischen Bremer Firma zu einem international erfolgreichen und anerkannten Raumfahrtunternehmen entscheidend geprägt. OHB realisiert heute anspruchsvolle Raumfahrtprogramme für institutionelle und kommerzielle Kunden und entwickelt eigene Produkte und Services.

Die Auszeichnung „EY Entrepreneur Of The Year“ wird jährlich in mehr als 60 Ländern von einer unabhängigen Jury auf Basis der Kriterien Unternehmertum, Unternehmenszweck und Vision, Wachstum sowie gesellschaftliche Wirkung vergeben. Aus den Siegern der nationalen Wettbewerbe wird ein Preisträger ausgewählt, um beim Wettbewerb „EY World Entrepreneur Of The Year“ anzutreten. Als deutscher Gesamtsieger wird Marco Fuchs Deutschland bei der internationalen Preisverleihung 2027 in Monaco vertreten.
Kontakt:

Medienvertreter:
Marianne Radel
Unternehmenskommunikation
Tel: +49 421 2020 9159
E-Mail: marianne.radel@ohb.de

Investoren und Analysten:
Marcel Dietz
Investor Relations
Tel: +49 421 2020 6426
E-Mail: ir@ohb.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: OHB SE
Manfred-Fuchs-Platz 2-4
28359 Bremen
Deutschland
Telefon: +49 421 2020 8
E-Mail: info@ohb.de
Internet: www.ohb.de
ISIN: DE0005936124
WKN: 593612
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200Y9EA2FRAPKRQ70
EQS News ID: 2429964

 
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29.10.26 OHB SE Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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