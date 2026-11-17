EQS-News: maxx26 AG: Zwischenstand zum Aktienrückkaufprogramm
Werte in diesem Artikel
|
EQS-News: maxx26 AG
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Kapitalmaßnahme
Werbung
maxx26 AG: Zwischenstand zum Aktienrückkaufprogramm
Weiterstadt, 17.11.2026. Noch bis zum 30. November 2026 läuft das am 09. November 2026 gestartete Aktienrückkaufprogramm der maxx26 AG (ISIN: DE000A3H2135). Stand heute Morgen um 11 Uhr wurden von den Depotbanken bislang rund 1.104.000 Aktien angedient.
Das Angebot gilt für bis zu zwei Drittel des ausstehenden Aktienbestands. Dies entspricht bis zu 2.143.810 der insgesamt 3.215.715 bestehenden Stückaktien. Die Gesellschaft weist hiermit noch einmal darauf hin, dass eine quotale Zuteilung für alle Aktionärinnen und Aktionäre erfolgt, wenn mehr als 2.143.810 Aktien angedient werden. Aktionäre, die sicherstellen möchten, auf jeden Fall mindestens zwei Drittel ihres Aktienbestandes im Rahmen des Rückkaufangebotes zu verkaufen, müssen dementsprechend ihren kompletten Bestand andienen.
17.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|maxx26 AG
|Brunnenweg 17
|64331 Weiterstadt
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)6151 9067-0
|Fax:
|+49 (0)6151 9067-295
|E-Mail:
|investoren@maxx26.com
|Internet:
|www.maxx26.com
|ISIN:
|DE000A3H2135
|WKN:
|A3H213
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200TRTWKYMYOFJB55
|EQS News ID:
|2436696
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2436696 17.11.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Binect
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Binect
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen