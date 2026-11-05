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EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Trading Statement 1.-3. Quartal 2026

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Mayr-Melnhof Karton AG
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EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Mayr-Melnhof Karton AG: MM Trading Statement 1.-3. Quartal 2026

05.11.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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  • Positive Ergebnisentwicklung in Packaging durch Rückgang in Board & Paper überlagert
  • Fit-For-Future Programm kompensiert Teil der anhaltenden Kosten- und Marktbelastungen

Kennzahlen der MM Gruppe - IFRS

(konsolidiert, in Mio. EUR) Q1-3/2026 Q1-3/2025 +/-
Umsatzerlöse 2.774,7 2.979,5 -6,9 %
Bereinigtes EBITDA 259,1 320,3 -19,1 %
Bereinigtes betriebliches Ergebnis 93,0 151,9 -38,8 %
Bereinigte EBITDA Margin (%) 9,3 % 10,7 % -141 bp
Bereinigte Operating Margin (%) 3,4 % 5,1 % -175 bp


Kennzahlen der MM Gruppe (exkl. TANN Gruppe)

(konsolidiert, in Mio. EUR) Q1-3/2026 Q1-3/2025 +/-
Umsatzerlöse 2.774,7 2.890,8 -4,0 %
Bereinigtes EBITDA 259,1 297,4 -12,9 %
Bereinigtes betriebliches Ergebnis 93,0 129,1 -28,0 %
Bereinigte EBITDA Margin (%) 9,3 % 10,3 % -95 bp
Bereinigte Operating Margin (%) 3,4 % 4,5 % -112 bp
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Die MM Gruppe verzeichnete nach den ersten drei Quartalen wie erwartet eine heterogene Ergebnisentwicklung. Während die Divisionen Food & Premium Packaging sowie Pharma & Healthcare Packaging beim bereinigten EBITDA auf vergleichbarer Basis exkl. TANN das Vorjahresniveau übertreffen konnten, lag das Ergebnis der Division Board & Paper trotz leicht höherer Menge und Auslastung erwartungsgemäß tiefer, wodurch auch das Konzernergebnis zurückging. Neben anhaltend intensivem Wettbewerb mit hohem Preisdruck verstärkten vor allem deutlich gestiegene Energie-, Transport- und Chemikalienkosten infolge des Nahostkonflikts den Margendruck bei Board & Paper. Darüber hinaus belasteten die planmäßigen jährlichen Wartungsstillstände bei den Frischfaserkarton- und Papierwerken MM Kwidzyn und MM Kotkamills das Ergebnis des 3. Quartals.

Deutliche Fortschritte des Fit-For-Future Programms konnten jedoch in allen Divisionen dazu beitragen, einen Teil der anhaltenden Kosten- und Marktbelastungen zu kompensieren und die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken.

Die geplante Akquisition des Kartonwerks Arnsberg wird einen weiteren wichtigen Schritt zur Stärkung unseres Kerngeschäfts Karton leisten und attraktives Synergiepotenzial eröffnen.

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ERGEBNISRECHNUNG
(Der Vergleich mit der Periode 1.-3. Quartal 2025 inkl. TANN ist nur eingeschränkt aussagekräftig.)

Pro-forma exkl. TANN lagen das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA Margin des Konzerns mit 259,1 Mio. EUR und 9,3 % vor allem durch die Entwicklung in der Board & Paper Division unter dem Vorjahresniveau (Q1-3 2025: 297,4 Mio. EUR; 10,3 %). Das bereinigte betriebliche Ergebnis ging von 129,1 Mio. EUR auf 93,0 Mio. EUR zurück, die bereinigte Operating Margin belief sich auf 3,4 % (Q1-3 2025: 4,5 %). Einmaleffekte aus Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Fit-For-Future Programm beliefen sich auf rund 40 Mio. EUR und betrafen alle Divisionen. Die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns lagen mit 2.774,7 Mio. EUR um 4,0 % unter dem Vergleichswert (Q1-3 2025: 2.890,8 Mio. EUR). Dieser Rückgang resultiert insbesondere aus den Divisionen Food & Premium Packaging sowie Board & Paper.

Im Periodenvergleich inkl. TANN verminderte sich das bereinigte EBITDA vor allem infolge der Entkonsolidierung der TANN Gruppe Anfang Juni des Vorjahres und des geringeren Beitrags von Board & Paper auf 259,1 Mio. EUR (Q1-3 2025: 320,3 Mio. EUR). Die bereinigte EBITDA Margin lag bei 9,3 % (Q1-3 2025: 10,7 %). Das bereinigte betriebliche Ergebnis belief sich auf 93,0 Mio. EUR (Q1-3 2025: 151,9 Mio. EUR) und die bereinigte Operating Margin auf 3,4 % (Q1-3 2025: 5,1 %). Einmaleffekte aus Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Fit-For-Future Programm beliefen sich auf rund 40 Mio. EUR und betrafen alle Divisionen. Die konsolidierten Umsatzerlöse lagen mit 2.774,7 Mio. EUR vor allem veräußerungsbedingt unter dem Vergleichswert des Vorjahres (Q1-3 2025: 2.979,5 Mio. EUR).

AUSBLICK
Wir sehen eine Belebung der Nachfrage im Bereich Packaging, wobei Pharma & Healthcare Packaging insbesondere bei GLP-1 zunehmendes Wachstum verzeichnet. Im Bereich Board & Paper erschweren die anhaltenden, wenn auch durch das Ausscheiden eines Marktbegleiters reduzierten, Überkapazitäten am Markt weiterhin die vollständige Weitergabe der stark steigenden Energiekosten, wodurch der Margendruck trotz positiver Beiträge aus dem Fit-For-Future Programm anhält.

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Das detaillierte Trading Statement finden Sie auf unserer Website unter: www.mm.group. 

Nächster Termin:
16. März 2027  Jahresergebnis 2026

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mag. Stephan Sweerts-Sporck, Investor Relations, Mayr-Melnhof Karton AG,
Brahmsplatz 6, A-1040 Wien
Tel.: +43 1 501 36-91180,
E-Mail: investor.relations@mm.group, Website: www.mm.group


05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG
Brahmsplatz 6
1040 Wien
Österreich
Telefon: 0043 1 501 36 91180
Fax: 0043 1 501 36 91391
E-Mail: investor.relations@mm.group
Internet: www.mm.group
ISIN: AT0000938204
WKN: 93820
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Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 5299001AMHDLKUM80611
EQS News ID: 2427820

 
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28.11.12 Mayr-Melnhof Karton kaufen Öko Invest
21.08.12 Mayr-Melnhof Karton buy UBS AG
09.08.12 Mayr-Melnhof Karton buy UBS AG
27.03.12 Mayr-Melnhof Karton kaufen Öko Invest
16.03.12 Mayr-Melnhof Karton halten Erste Bank AG

Information

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