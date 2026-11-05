EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG: MM Trading Statement 1.-3. Quartal 2026
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EQS-News: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
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Kennzahlen der MM Gruppe - IFRS
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Die MM Gruppe verzeichnete nach den ersten drei Quartalen wie erwartet eine heterogene Ergebnisentwicklung. Während die Divisionen Food & Premium Packaging sowie Pharma & Healthcare Packaging beim bereinigten EBITDA auf vergleichbarer Basis exkl. TANN das Vorjahresniveau übertreffen konnten, lag das Ergebnis der Division Board & Paper trotz leicht höherer Menge und Auslastung erwartungsgemäß tiefer, wodurch auch das Konzernergebnis zurückging. Neben anhaltend intensivem Wettbewerb mit hohem Preisdruck verstärkten vor allem deutlich gestiegene Energie-, Transport- und Chemikalienkosten infolge des Nahostkonflikts den Margendruck bei Board & Paper. Darüber hinaus belasteten die planmäßigen jährlichen Wartungsstillstände bei den Frischfaserkarton- und Papierwerken MM Kwidzyn und MM Kotkamills das Ergebnis des 3. Quartals.
Deutliche Fortschritte des Fit-For-Future Programms konnten jedoch in allen Divisionen dazu beitragen, einen Teil der anhaltenden Kosten- und Marktbelastungen zu kompensieren und die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken.
Die geplante Akquisition des Kartonwerks Arnsberg wird einen weiteren wichtigen Schritt zur Stärkung unseres Kerngeschäfts Karton leisten und attraktives Synergiepotenzial eröffnen.
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ERGEBNISRECHNUNG
Pro-forma exkl. TANN lagen das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA Margin des Konzerns mit 259,1 Mio. EUR und 9,3 % vor allem durch die Entwicklung in der Board & Paper Division unter dem Vorjahresniveau (Q1-3 2025: 297,4 Mio. EUR; 10,3 %). Das bereinigte betriebliche Ergebnis ging von 129,1 Mio. EUR auf 93,0 Mio. EUR zurück, die bereinigte Operating Margin belief sich auf 3,4 % (Q1-3 2025: 4,5 %). Einmaleffekte aus Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Fit-For-Future Programm beliefen sich auf rund 40 Mio. EUR und betrafen alle Divisionen. Die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns lagen mit 2.774,7 Mio. EUR um 4,0 % unter dem Vergleichswert (Q1-3 2025: 2.890,8 Mio. EUR). Dieser Rückgang resultiert insbesondere aus den Divisionen Food & Premium Packaging sowie Board & Paper.
Im Periodenvergleich inkl. TANN verminderte sich das bereinigte EBITDA vor allem infolge der Entkonsolidierung der TANN Gruppe Anfang Juni des Vorjahres und des geringeren Beitrags von Board & Paper auf 259,1 Mio. EUR (Q1-3 2025: 320,3 Mio. EUR). Die bereinigte EBITDA Margin lag bei 9,3 % (Q1-3 2025: 10,7 %). Das bereinigte betriebliche Ergebnis belief sich auf 93,0 Mio. EUR (Q1-3 2025: 151,9 Mio. EUR) und die bereinigte Operating Margin auf 3,4 % (Q1-3 2025: 5,1 %). Einmaleffekte aus Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Fit-For-Future Programm beliefen sich auf rund 40 Mio. EUR und betrafen alle Divisionen. Die konsolidierten Umsatzerlöse lagen mit 2.774,7 Mio. EUR vor allem veräußerungsbedingt unter dem Vergleichswert des Vorjahres (Q1-3 2025: 2.979,5 Mio. EUR).
AUSBLICK
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Das detaillierte Trading Statement finden Sie auf unserer Website unter: www.mm.group.
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mayr-Melnhof Karton AG
|Brahmsplatz 6
|1040 Wien
|Österreich
|Telefon:
|0043 1 501 36 91180
|Fax:
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|WKN:
|93820
|Indizes:
|ATX
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|Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|5299001AMHDLKUM80611
|EQS News ID:
|2427820
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2427820 05.11.2026 CET/CEST
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