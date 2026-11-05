EQS-News: MEDICLIN setzt stabile Geschäftsentwicklung fort

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MEDICLIN setzt stabile Geschäftsentwicklung fort



05.11.2026 / 14:46 CET/CEST

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Q3-Bericht

MEDICLIN setzt stabile Geschäftsentwicklung fort

Insgesamt 82.265 Patient:innen in den ersten neun Monaten 2026 behandelt (Vorjahr: 81.564)

Konzernumsatz stieg auf EUR 585,9 Mio. (Vorjahr: EUR 563,0 Mio.)

Konzern-EBIT beträgt EUR 52,7 Mio. (Vorjahr: EUR 48,9 Mio.)

Jahresprognose trotz weiterhin herausforderndem Marktumfeld bestätigt

Offenburg, 5. November 2026 – Die MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN 659 510) erzielte in den ersten neun Monaten 2026 einen Konzernumsatz von EUR 585,9 Mio. (Vorjahr: EUR 563,0 Mio.), was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum um EUR 22,9 Mio. oder 4,1 % entspricht. Das Konzern-EBIT stieg um EUR 3,8 Mio. auf EUR 52,7 Mio. (Vorjahr: EUR 48,9 Mio.).



„Die Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2026 bestätigt die Robustheit unseres Geschäftsmodells in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld. Auf dieser Grundlage setzen wir unseren Kurs im verbleibenden Geschäftsjahr konsequent fort und festigen unsere operative Entwicklung. Wir sind damit gut aufgestellt, unsere Jahresprognose für 2026 zu erreichen“, kommentiert Tino Fritz, CFO der MEDICLIN AG.



Entwicklung in den Segmenten

Im Segment Postakut erhöhte sich der Umsatz um EUR 13,6 Mio. oder 3,5 % auf EUR 399,6 Mio. (Vorjahr: EUR 386,1 Mio.). Die Materialaufwandsquote war mit

18,9 % leicht rückläufig (Vorjahr: 19,4 %). Auch der absolute Materialaufwand lag mit EUR 75,6 Mio. um 1,0 % über dem Vorjahreswert (Vorjahr: EUR 74,9 Mio.). Die Personalaufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum im Wesentlichen infolge üblicher Entgeltsteigerungen sowie einer höheren Anzahl an Mitarbeitenden um EUR 14,6 Mio. bzw. 7,3 % auf EUR 215,4 Mio. (Vorjahr: EUR 200,8 Mio.). Die Personalaufwandsquote stieg dabei um 1,9 Prozentpunkte auf 53,9 % (Vorjahr: 52,0 %) an. Das EBIT im Segment Postakut sank aufgrund der gestiegenen Aufwendungen und Personalkosten um EUR 2,8 Mio. oder 5,9 % gegenüber der Vorjahresperiode auf EUR 44,8 Mio. (Vorjahr: 47,6 Mio.).



Das Segment Akut weist einen Anstieg im Segmentumsatz um EUR 9,6 Mio. oder 6,0 % auf EUR 168,3 Mio. (Vorjahr: EUR 158,7 Mio.) aus. Der Materialaufwand stieg insgesamt um EUR 5,6 Mio. oder um 11,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Materialaufwandsquote stieg um 1,6 Prozentpunkte auf 31,4 % (Vorjahr: 29,8 %). Die Personalkosten stiegen, überwiegend bedingt durch übliche Entgeltsteigerungen, um EUR 6,1 Mio. oder 6,6 % auf EUR 99,3 Mio. (Vorjahr: EUR 93,2 Mio.). Die Personalaufwandsquote betrug 59,0 % nach 58,7 % im Vorjahreszeitraum. Das EBIT verbesserte sich um EUR 2,4 Mio. auf EUR 3,1 Mio. (Vorjahr: EUR 0,7 Mio.).



Der Umsatz im Segment Pflege belief sich auf EUR 18,1 Mio. und lag damit um EUR 0,1 Mio. unter dem Vorjahreswert (Vorjahr: EUR 18,2 Mio.). Das EBIT des Segments stieg um EUR 1,0 Mio. auf EUR 0,6 Mio. (Vorjahr: EUR – 0,4 Mio.). Dieser Anstieg ist unter anderem auf den Rückgang der Materialaufwendungen

(EUR – 0,9 Mio.) zurückzuführen.



Im Segment Service werden die Leistungen unter den sonstigen Erträgen ausgewiesen. Diese betragen EUR 103,6 Mio. nach EUR 102,1 Mio., was einem Anstieg von EUR 1,5 Mio. bzw. 1,5 % entspricht. Das Segment weist ein EBIT in Höhe von EUR 4,2 Mio. aus, was einem Anstieg von EUR 3,2 Mio. entspricht.



Ausblick

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand unverändert einen Anstieg des Konzernumsatzes von 3,5 % bis 6,5 % sowie ein Konzern-EBIT zwischen

EUR 57,0 Mio. und EUR 72,0 Mio.



Der Zwischenbericht zum 30. September 2026 ist ab heute unter www.mediclin.de in Deutsch und Englisch abrufbar.



KONTAKT

Leitung Investor Relations und

Ender Gülcan | T. +49 781488326 | ender.guelcan@mediclin.de

MEDICLIN Aktiengesellschaft | Okenstraße 27 | 77625 Offenburg



Die MEDICLIN Aktiengesellschaft zählt zu den großen Gesundheitsdienstleistern in Deutschland mit einem klaren Fokus auf die medizinische Rehabilitation. Zu MEDICLIN gehören deutschlandweit 31 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. MEDICLIN beschäftigt rund 9.900 Mitarbeitende. In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärztliches und therapeutisches Personal sowie Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf. MEDICLIN ist ein Unternehmen der ASKLEPIOS Gruppe. www.mediclin.de

PRESSEMITTEILUNGOffenburg, 5. November 2026 – Die MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN 659 510) erzielte in den ersten neun Monaten 2026 einen Konzernumsatz von EUR 585,9 Mio. (Vorjahr: EUR 563,0 Mio.), was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum um EUR 22,9 Mio. oder 4,1 % entspricht. Das Konzern-EBIT stieg um EUR 3,8 Mio. auf EUR 52,7 Mio. (Vorjahr: EUR 48,9 Mio.).„Die Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2026 bestätigt die Robustheit unseres Geschäftsmodells in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld. Auf dieser Grundlage setzen wir unseren Kurs im verbleibenden Geschäftsjahr konsequent fort und festigen unsere operative Entwicklung. Wir sind damit gut aufgestellt, unsere Jahresprognose für 2026 zu erreichen“, kommentiert Tino Fritz, CFO der MEDICLIN AG.Im Segment Postakut erhöhte sich der Umsatz um EUR 13,6 Mio. oder 3,5 % auf EUR 399,6 Mio. (Vorjahr: EUR 386,1 Mio.). Die Materialaufwandsquote war mit18,9 % leicht rückläufig (Vorjahr: 19,4 %). Auch der absolute Materialaufwand lag mit EUR 75,6 Mio. um 1,0 % über dem Vorjahreswert (Vorjahr: EUR 74,9 Mio.). Die Personalaufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum im Wesentlichen infolge üblicher Entgeltsteigerungen sowie einer höheren Anzahl an Mitarbeitenden um EUR 14,6 Mio. bzw. 7,3 % auf EUR 215,4 Mio. (Vorjahr: EUR 200,8 Mio.). Die Personalaufwandsquote stieg dabei um 1,9 Prozentpunkte auf 53,9 % (Vorjahr: 52,0 %) an. Das EBIT im Segment Postakut sank aufgrund der gestiegenen Aufwendungen und Personalkosten um EUR 2,8 Mio. oder 5,9 % gegenüber der Vorjahresperiode auf EUR 44,8 Mio. (Vorjahr: 47,6 Mio.).Das Segment Akut weist einen Anstieg im Segmentumsatz um EUR 9,6 Mio. oder 6,0 % auf EUR 168,3 Mio. (Vorjahr: EUR 158,7 Mio.) aus. Der Materialaufwand stieg insgesamt um EUR 5,6 Mio. oder um 11,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Materialaufwandsquote stieg um 1,6 Prozentpunkte auf 31,4 % (Vorjahr: 29,8 %). Die Personalkosten stiegen, überwiegend bedingt durch übliche Entgeltsteigerungen, um EUR 6,1 Mio. oder 6,6 % auf EUR 99,3 Mio. (Vorjahr: EUR 93,2 Mio.). Die Personalaufwandsquote betrug 59,0 % nach 58,7 % im Vorjahreszeitraum. Das EBIT verbesserte sich um EUR 2,4 Mio. auf EUR 3,1 Mio. (Vorjahr: EUR 0,7 Mio.).Der Umsatz im Segment Pflege belief sich auf EUR 18,1 Mio. und lag damit um EUR 0,1 Mio. unter dem Vorjahreswert (Vorjahr: EUR 18,2 Mio.). Das EBIT des Segments stieg um EUR 1,0 Mio. auf EUR 0,6 Mio. (Vorjahr: EUR – 0,4 Mio.). Dieser Anstieg ist unter anderem auf den Rückgang der Materialaufwendungen(EUR – 0,9 Mio.) zurückzuführen.Im Segment Service werden die Leistungen unter den sonstigen Erträgen ausgewiesen. Diese betragen EUR 103,6 Mio. nach EUR 102,1 Mio., was einem Anstieg von EUR 1,5 Mio. bzw. 1,5 % entspricht. Das Segment weist ein EBIT in Höhe von EUR 4,2 Mio. aus, was einem Anstieg von EUR 3,2 Mio. entspricht.Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand unverändert einen Anstieg des Konzernumsatzes von 3,5 % bis 6,5 % sowie ein Konzern-EBIT zwischenEUR 57,0 Mio. und EUR 72,0 Mio.Der Zwischenbericht zum 30. September 2026 ist ab heute unter www.mediclin.de in Deutsch und Englisch abrufbar.Leitung Investor Relations und Nachhaltigkeit | T. +49 781488326 | ender.guelcan@mediclin.deMEDICLIN Aktiengesellschaft | Okenstraße 27 | 77625 OffenburgDieAktiengesellschaft zählt zu den großen Gesundheitsdienstleistern in Deutschland mit einem klaren Fokus auf die medizinische Rehabilitation. Zu MEDICLIN gehören deutschlandweit 31 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. MEDICLIN beschäftigt rund 9.900 Mitarbeitende. In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärztliches und therapeutisches Personal sowie Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf. MEDICLIN ist ein Unternehmen der ASKLEPIOS Gruppe.

05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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