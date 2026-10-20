DAX 25.086 -0,9%ESt50 6.084 -1,0%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,77 +0,1%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.565 -0,6%Euro 1,1228 +0,1%Öl 110,7 +1,0%Gold 4.121 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-News: Mensch und Maschine Software SE stellt Q3-Bericht 2026 vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mensch und Maschine Software SE
33.95 EUR -1.75 EUR -4.90 %
Charts | News | Analysen

EQS-News: Mensch und Maschine Software SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Mensch und Maschine Software SE stellt Q3-Bericht 2026 vor

20.10.2026 / 08:56 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

Licht (nachhaltig) & Schatten (temporär)
- MuM-Software +8,5% / Kosten schlank / Cashflow stark
- Erträge im Q3 durch Autodesk-Gegenwind verwässert
- Starkes Q4 erwartet / Mittelfristige Ziele bestätigt

Wessling, 20. Oktober 2026 – Nachhaltiges Wachstum bei MuM-Software, schlanke Kosten und ein starker Cashflow sorgen für viel Licht im 9M-Abschluss des CAD/CAM/BIM-Spezialisten Mensch und Maschine Software SE (MuM - ISIN DE0006580806). Gegenwind aus dem Autodesk-Geschäft warf andererseits noch einen Schatten auf die Ergebnisse, hat sich aber im Laufe des Q3 durch anziehende Neuverkäufe schon so abgeschwächt, dass im Schlussquartal kaum noch Bremseffekte erwartet werden.

Der Neunmonats-Konzernumsatz stieg auf EUR 189,34 Mio (Vj 177,10 / +6,9%), davon EUR 93,44 Mio (Vj 85,99 / +8,7%) aus MuM-Software und EUR 95,90 Mio (Vj 91,11 / +5,3%) aus der Digitalisierung. Der Rohertrag aus MuM-Software stieg um +8,5% auf EUR 84,10 Mio (Vj 77,54) - ein enormer Sprung ggü. +3,7% im Jahr 2025. Auch in der Digitalisierung war der MuM-Anteil steigend, der Segment-Rohertrag wurde aber durch noch kräftigen Autodesk-Gegenwind auf EUR 50,89 Mio (Vj 58,16 / -12,5%) verwässert. Dadurch lag der 9M-Konzern-Rohertrag nur bei EUR 134,99 Mio (Vj 135,70 / -0,5%).

Die Kosten waren aufgrund der fortgesetzten Verschlankung der Organisation unter Vorjahr, so dass das Betriebsergebnis EBITDA mit 
EUR 46,51 Mio (Vj 45,04 / +3,3%) trotz kleinem Rohertrags-Minus auf Wachstumskurs blieb. Mit EUR 36,93 Mio (Vj 37,18 / -0,7%) lag das Betriebsergebnis EBIT wegen höherer Abschreibungen knapp unter Vorjahr, davon EUR 29,09 Mio (Vj 24,63 / +18%) aus dem Software-Segment und EUR 7,83 Mio (Vj 12,55 / -38%) aus der Digitalisierung. 

Der Nettogewinn kam auf EUR 23,38 Mio (Vj 24,27 / -3,7%) bzw. 142 Cent (Vj 145 / -2,2%) pro Aktie. Der operative Cashflow, der 2023/24 stark von zeitlichen Abrechnungs-Differenzen bei Autodesk-Dreijahresverträgen profitiert hatte und 2025 entsprechend niedriger ausfiel, ist mit EUR 27,72 Mio (Vj 16,62) bzw. 168 Cent pro Aktie (Vj 99) wieder im Steigflug.

Für Gründer/Chairman Adi Drotleff und CFO Markus Pech zählen die nachhaltig positiven Effekte deutlich mehr als die temporäre Ertragsdelle: „Auch wenn der Zielkorridor für das 2026-Ergebnis von +11-19% auf Basis der 9M-Zahlen ambitioniert erscheint, sehen wir weiterhin die Chance, mit einem starken Q4 die untere Hälfte der Spanne zu erreichen. Und da wir ab 2027 keine Bremseffekte mehr erwarten, sowie angesichts der gesenkten Kostenbasis, halten wir am Ziel der EPS-Verdoppelung in den fünf Jahren ab 2025 auf mehr als 380 Cent im Jahr 2030 unverändert fest.“
Titelthema auf dem Umschlag des Q3.Berichts 2026:
„Dank KI: Datenbankabfrage in natürlicher Sprache statt per SQL“
 

20.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mensch und Maschine Software SE
Argelsrieder Feld 5
82234 Wessling
Deutschland
Telefon: +49 (0)815 3933-0
Fax: +49 (0)815 3933-100
E-Mail: investor-relations@mum.de
Internet: www.mum.de
ISIN: DE0006580806
WKN: 658 080
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200KPS0L1YQ88JY41
EQS News ID: 2418442

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
Werbung

2418442  20.10.2026 CET/CEST

Aktuelle Mensch und Maschine Software Aktie News

Werbung

Mensch und Maschine Software Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mensch und Maschine Software nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
23.07.26 Mensch und Maschine Software SE Kaufen SMC Research
27.04.26 Mensch und Maschine Software SE Kaufen SMC Research
20.03.26 Mensch und Maschine Software SE Kaufen SMC Research
13.02.26 Mensch und Maschine Software SE Kaufen SMC Research
24.10.25 Mensch und Maschine Software SE Kaufen SMC Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.