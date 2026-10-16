DAX 25.383 +0,3%ESt50 6.168 -0,4%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,72 -2,5%Nas 26.713 +0,1%Bitcoin 72.974 -0,4%Euro 1,1232 +0,1%Öl 105,4 -0,5%Gold 4.177 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-News: MERKUR PRIVATBANK agiert auch nach neun Monaten 2026 mit Bedacht in einem herausfordernden Umfeld

Werte in diesem Artikel
Aktien
MERKUR PRIVATBANK
11.60 EUR 0.10 EUR 0.87 %
Charts | News | Analysen

EQS-News: MERKUR PRIVATBANK KGaA / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
MERKUR PRIVATBANK agiert auch nach neun Monaten 2026 mit Bedacht in einem herausfordernden Umfeld

16.10.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

MERKUR PRIVATBANK agiert auch nach neun Monaten 2026 mit Bedacht in einem herausfordernden Umfeld
  • Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit zum 30. September bei 7,5 Mio. EUR
  • Provisionsüberschuss in Höhe von 27,7 Mio. EUR, Zinsüberschuss nach Risikovorsorge bei 37,6 Mio. EUR
  • Assets under Management liegen bei knapp 5,6 Mrd. EUR
  • Risikovorsorge aufgrund veränderten Zinsumfelds und der Schwäche am Immobilienmarkt in Höhe von 40,7 Mio. EUR
  • MERKUR PRIVATBANK zeigt sich robust in anspruchsvollem Umfeld
München, 16. Oktober 2026 – Die Geschäftsentwicklung der in München ansässigen inhabergeführten und börsennotierten MERKUR PRIVATBANK KGaA ist auch nach neun Monaten 2026 von einem sehr anspruchsvollen Umfeld geprägt. Das Ergebnis wird von der konsequent verfolgten zurückhaltenderen Kreditstrategie und erhöhter Risikovorsorge, aber auch von einer anhaltend positiven Entwicklung im Vermögensmanagement geprägt. 

Vor diesem Hintergrund erzielte die Bank in den ersten neun Monaten 2026 ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit von 7,5 Mio. EUR, das deutlich unter dem Rekord-Vorjahreswert von 22,7 Mio. EUR lag. Angesichts des im Vorjahresvergleich veränderten Zinsumfelds und des bewusst rückläufigen Bauträgerneugeschäfts wurde ein Zinsüberschuss von 78,4 Mio. EUR (9M-2025: 84,5 Mio. EUR) erzielt. Der Zinsüberschuss nach Risikovorsorge betrug 37,7 Mio. EUR (Vorjahr: 62,3 Mio. EUR). Der Provisionsüberschuss wurde hingegen aufgrund des stark gestiegenen verwalteten Kundenvermögens um 9 % auf 27,7 Mio. EUR (Vorjahr: 25,4 Mio. EUR) verbessert. Stabilisierend wirkte sich auch das Leasinggeschäft aus. Ergebnisbelastend waren höhere Personalkosten, während die Verwaltungskosten relativ stabil gehalten wurden.

Wie schon in den Vorquartalen wurde die Risikovorsorge infolge der Neubewertung einzelner Immobilienfinanzierungen zum 30. September 2026 auf 40,7 Mio. EUR (9M-2025: 22,3 Mio. EUR) erhöht. Obwohl die Steuern deutlich rückläufig sind, liegt der Periodengewinn mit 5,0 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert von 7,5 Mio. EUR.

Anhaltend erfreulich zeigte sich nach neun Monaten die Entwicklung im Vermögensmanagement, wo die Assets under Management der Bank dank weiterer Kundenzuflüsse im 3. Quartal auf nunmehr rund 5,6 Mrd. EUR anstiegen. Zum Vergleich, zum Jahresende 2025 lag dieser Wert noch bei knapp 5,0 Mrd. EUR. Die Nettozuflüsse beliefen sich auf 424 Mio. EUR. Die Bilanzsumme reduzierte sich gegenüber dem Jahresende 2025 auf 3,9 Mrd. EUR.

Dr. Marcus Lingel, Vorsitzender der Geschäftsführung und persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK, kommentiert die Entwicklung nach neun Monaten wie folgt: „Das Geschäftsjahr 2026 bleibt sehr anspruchsvoll und erfordert von uns Bedacht. Wir haben hierauf mit einer Rückführung der Kreditvolumina und weniger Bauträgerneugeschäft reagiert. Aufgrund der anhaltenden und zunehmenden Schwäche im Immobilienmarkt haben wir die Risikovorsorge deutlich erhöht und werden dies abhängig von notwendigen Neubewertungen auch im Jahresschlussquartal vornehmen. Erfreulich entwickelt sich dagegen weiter unser Vermögensmanagement, wo die Assets under Management bis Ende September auf 5,6 Mio. EUR erhöht wurden.“

Über die MERKUR PRIVATBANK:
Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsengehandelt ist. Mit einer Bilanzsumme von knapp 4 Mrd. EUR und Assets under Management von rund 5,6 Mrd. EUR gehört sie zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Die MERKUR PRIVATBANK wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 530 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus.
Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA (ISIN: DE0008148206 Börsenkürzel: MBK) sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar.
https://www.merkur-privatbank.de/

Ansprechpartner bei Presseanfragen:
Eva Fiedler
GFD Finanzkommunikation
Telefon: +49 (0)160 9750 3301
E-Mail: fiedler@gfd-finanzkommunikation.de
 

16.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MERKUR PRIVATBANK KGaA
Bayerstraße 33
80335 München
Deutschland
Telefon: 089 / 599 98 - 0
Fax: 089 / 599 98 - 109
E-Mail: info@merkur-privatbank.de
Internet: www.merkur-privatbank.de
ISIN: DE0008148206
WKN: 814820
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900Y9V9S4JSXJZK89
EQS News ID: 2416872

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service
Werbung

2416872  16.10.2026 CET/CEST

Aktuelle MERKUR PRIVATBANK Aktie News

Werbung

MERKUR PRIVATBANK Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MERKUR PRIVATBANK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
24.03.15 MERKUR BANK Kaufen GSC Research GmbH
31.08.10 MERKUR BANK halten SdK AktionärsNews
22.06.10 Merkur Bank für Langfristanleger SdK AktionärsNews
12.05.10 Merkur Bank halten SdK AktionärsNews
02.03.10 Merkur Bank Stopp auf 5 Euro nachziehen SdK AktionärsNews

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.