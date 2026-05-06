EQS-News: MERKUR PRIVATBANK im ersten Halbjahr 2026 mit robuster Entwicklung in anspruchsvollem Umfeld
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EQS-News: MERKUR PRIVATBANK KGaA
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
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MERKUR PRIVATBANK im ersten Halbjahr 2026 mit robuster Entwicklung in anspruchsvollem Umfeld
München, 5. August 2026 – Die in München ansässige inhabergeführte und börsennotierte MERKUR PRIVATBANK KGaA zeigte im ersten Halbjahr 2026 eine robuste Geschäftsentwicklung. In einem weiterhin anspruchsvollen Umfeld verfolgt die Bank ihre umsichtige Kreditstrategie konsequent weiter. Im Vermögensmanagement kann die Bank weitere Fortschritte verzeichnen.
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Die Bank erzielte in den ersten sechs Monaten 2026 ein Teilbetriebsergebnis von 30,6 Mio. EUR (Vorjahr: 38,5 Mio. EUR). Der Zinsüberschuss lag mit 52,6 Mio. EUR wie avisiert unter dem Vorjahreswert von 56,2 Mio. EUR. Neben dem im Vorjahresvergleich veränderten Zinsumfeld beeinflusste insbesondere die planmäßige Reduzierung der Kreditvolumina die Entwicklung. Der Provisionsüberschuss wurde hingegen aufgrund des stark gestiegenen verwalteten Kundenvermögens um 6 % auf 18,3 Mio. EUR (Vorjahr: 17,2 Mio. EUR) gesteigert. Demgegenüber stehen wachstumsbedingt höhere Personal- und Verwaltungskosten.
Die Risikovorsorge wurde insbesondere infolge der Neubewertung einzelner Immobilienfinanzierungen auf 20,4 Mio. EUR (H1 2025: 13,0 Mio. EUR) erhöht. Entsprechend lag das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit mit 9,4 Mio. EUR deutlich unter dem vergleichbaren Vorjahreswert (16,2 Mio. EUR). Nach Steuern verbleibt ein Periodengewinn von 4,5 Mio. EUR (Vorjahr: 5,5 Mio. EUR).
Die anhaltend positive Entwicklung im Vermögensmanagement zeigt sich insbesondere in den anhaltend hohen Kundenzuflüssen in die Assets under Management der Bank. Diese konnten gegenüber dem Jahresende 2025 von 5,0 Mrd. EUR auf knapp 5,5 Mrd. EUR gesteigert werden. Die Nettozuflüsse beliefen sich ohne institutionelle Kunden auf 341,9 Mio. EUR (Vorjahr: 315,0 Mio. EUR). Die Bilanzsumme reduzierte sich gegenüber dem Jahresende 2025 entsprechend auf knapp unter 4,0 Mrd. EUR.
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Dr. Marcus Lingel, Vorsitzender der Geschäftsführung und persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK, kommentiert die Halbjahreszahlen wie folgt: „Der bisherige Jahresverlauf 2026 war von Licht und Schatten geprägt. Trotz des weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds konnten wir im Vermögensmanagement unsere positive Entwicklung fortsetzen und die Assets under Management weiter steigern. Gleichzeitig haben wir unsere Kreditstrategie wie avisiert vorausschauend angepasst und die Risikovorsorge erhöht.“
Über die MERKUR PRIVATBANK:
Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsengehandelt ist. Mit einer Bilanzsumme von rund 4 Mrd. EUR und Assets under Management von rund 5,5 Mrd. EUR gehört sie zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Die MERKUR PRIVATBANK wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 530 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus.
Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA (ISIN: DE0008148206 Börsenkürzel: MBK) sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar.
https://www.merkur-privatbank.de/
Ansprechpartner bei Presseanfragen:
Eva Fiedler
05.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MERKUR PRIVATBANK KGaA
|Bayerstraße 33
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|089 / 599 98 - 0
|Fax:
|089 / 599 98 - 109
|E-Mail:
|info@merkur-privatbank.de
|Internet:
|www.merkur-privatbank.de
|ISIN:
|DE0008148206
|WKN:
|814820
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900Y9V9S4JSXJZK89
|EQS News ID:
|2376954
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2376954 05.08.2026 CET/CEST
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