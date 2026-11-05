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EQS-News: MHP Hotel AG: Beendigung des Aktienrückkaufangebots

Werte in diesem Artikel
Aktien
MHP Hotel
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EQS-News: MHP Hotel AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
MHP Hotel AG: Beendigung des Aktienrückkaufangebots

05.11.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Das am 8. Oktober 2026 bekannt gegebene freiwillige öffentliche Aktienrückkaufangebot der Gesellschaft wurde planmäßig abgeschlossen.

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufangebots im Zeitraum vom 13. Oktober 2026 bis einschließlich zum 2. November 2026 erworbenen eigenen Aktien beläuft sich auf 2.758.609 Stück. Dies entspricht 5,95 % des Grundkapitals der Gesellschaft in Höhe von EUR 46.352.945,00.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den überwiegenden Teil der zurückgekauften MHP-Aktien einzuziehen und einen kleineren Teil für Mitarbeiterbeteiligungen zu verwenden.
 

05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MHP Hotel AG
Maximiliansplatz 12b
80333 München
Deutschland
E-Mail: info@mhphotels.com
Internet: www.mhphotels.com
ISIN: DE000A3E5C24
WKN: A3E5C2
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart
LEI Code: 529900KYBHHI9AVDB924
EQS News ID: 2428692

 
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2428692  05.11.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
29.01.24 MHP Hotel Kaufen SMC Research
26.10.23 MHP Hotel Kaufen SMC Research
14.07.23 MHP Hotel Kaufen SMC Research
31.05.23 MHP Hotel Kaufen SMC Research
12.05.23 MHP Hotel Kaufen SMC Research

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