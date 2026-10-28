EQS-News: MHP Hotel AG steigert Hotelumsatz im dritten Quartal 2026 um 25 % und baut Preisführerschaft in Deutschland aus

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MHP Hotel AG steigert Hotelumsatz im dritten Quartal 2026 um 25 % und baut Preisführerschaft in Deutschland aus



28.10.2026 / 07:57 CET/CEST

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Werbung Hotelumsatz Q3 2026 mit 56,6 Mio. Euro auf Rekordniveau: Anstieg um 25 % gegenüber Vorjahresquartal (Q3 2025: 45,2 Mio. Euro)

Hotelumsatz nach neun Monaten wächst um 25 % auf rund 154,9 Mio. Euro

Logis-Umsatz erhöht sich um 24 %, F&B-Umsatz um 31 %

Durchschnittliche Zimmerrate (ADR) steigt auf 233 Euro (Q3 2025: 227 Euro), RevPAR mit 180 Euro ebenfalls über Vorjahresniveau

TREUGAST Rating: Erneute Bestätigung des „AA“-Ratings – MHP Gruppe mit einer Durchschnittsrate von 242 Euro weiterhin Preisführer unter den Hotelgesellschaften in Deutschland

Solide Finanzierungsbasis: Hohe Liquiditätsausstattung schafft eine verlässliche Grundlage für die konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt München, 28. Oktober 2026 – Die MHP Hotel AG („MHP“, ISIN: DE000A3E5C24), Betreiber von Premium- und Luxushotels im deutschsprachigen Raum, hat ihren Wachstumskurs im dritten Quartal 2026 fortgesetzt. Der Hotelumsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 25,1 % auf 56,6 Mio. Euro (Q3 2025: 45,2 Mio. Euro). In den ersten neun Monaten erhöhte sich der Hotelumsatz damit um rund 25 % auf rund 155 Mio. Euro (9M 2025: rund 124 Mio. Euro). Zugleich steigerte MHP die durchschnittliche Zimmerrate gegenüber dem Vorjahresquartal und untermauerte damit die hohe Preissetzungsmacht seines Portfolios im Premium- und Luxussegment.



Portfolioerweiterung treibt Umsatzwachstum

Das Umsatzwachstum wurde maßgeblich getragen durch die anhaltend stabile Entwicklung des Bestandsportfolios, die Einbeziehung des im Februar 2026 übernommenen Hyatt Regency Vienna in den Konsolidierungskreis sowie die Umsatzerlöse des Conrad Hamburg. Im Logis-Bereich steigerte MHP den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 24 % auf 43,4 Mio. Euro (Q3 2025: 35,0 Mio. Euro). Das Food-&-Beverage-Geschäft zeigte mit einem Anstieg um 31 % auf 11,6 Mio. Euro (Q3 2025: 8,8 Mio. Euro) eine noch höhere Dynamik, die sonstigen operativen Erlöse legten um 12 % zu. Der erneut gestiegene Gastronomieanteil am Gesamtumsatz unterstreicht die zunehmende Diversifizierung der Erlösstruktur der MHP Hotel AG.



Durchschnittliche Zimmerrate (ADR) steigt – September mit höchstem Monatswert des Jahres

Die durchschnittliche Zimmerrate (ADR) erhöhte sich im dritten Quartal 2026 um 3 % auf 233 Euro (Q3 2025: 227 Euro). Der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) lag mit 180 Euro ebenfalls über dem Vorjahresniveau (Q3 2025: 179 Euro). Besonders deutlich fiel der Ratenanstieg im August mit einem Plus von rund 8 % aus. Dies unterstreicht die Attraktivität der MHP-Standorte, die sowohl von der anhaltend hohen touristischen Nachfrage als auch vom Megatrend Reisen profitieren. Im September erreichte die durchschnittliche Zimmerrate mit 285 Euro den höchsten Monatswert des bisherigen Geschäftsjahres. Neben einem starken Messe- und Veranstaltungsgeschäft trug auch das Rekord-Oktoberfest zur positiven Entwicklung bei. Der Monat verdeutlicht die ausgewogene Positionierung und Stärke des MHP-Portfolios, das gleichermaßen von der Nachfrage sowohl im Leisure- als auch im Business-Segment profitiert.



Die Auslastung lag portfolioübergreifend bei 77 % (Q3 2025: 79 %). Bereinigt um die anhaltende Aufbauphase des Conrad Hamburg verbesserte sich die Belegung auf 81 %. In der Belegungsquote spiegeln sich die erläuterten Effekte aus der Anlaufphase des Conrad Hamburg sowie einer temporär zurückhaltenderen Nachfrage aus den arabischen Golfstaaten wider. MHP hat in diesem Umfeld weiter konsequent an der Ratenqualität festgehalten und Kostensteigerungen in erfreulichem Umfang über das dynamische Pricing weitergegeben können.



Erneut „AA“-Rating und Preisführerschaft in Deutschland

Im aktuellen Ranking der TREUGAST Solutions Group für das Geschäftsjahr 2025, das Anfang Oktober im Rahmen der Expo Real veröffentlicht wurde, erhielt MHP erneut das Rating „AA“. Mit einer durchschnittlichen Zimmerrate von rund 242 Euro erzielte MHP zudem die höchste Durchschnittsrate aller im TREUGAST Ranking erfassten Hotelgesellschaften in Deutschland und ist damit erneut Preisführer im deutschen Hotelmarkt. Auch in der diesjährigen Auswertung der Allgemeinen Hotel- und Gastronomie-Zeitung (ahgz) belegt MHP beim durchschnittlichen Zimmerpreis den ersten Platz. Beide Rankings bestätigen die klare Positionierung von MHP im Premium- und Luxussegment, die das Unternehmen mit dem Ausbau seines Portfolios konsequent fortführt.



Starke Finanzierungsbasis für die weitere Entwicklung

Die MHP Hotel AG verfügte zum 30. September 2026 über eine Liquiditätsausstattung von insgesamt mehr als 25 Mio. Euro. Das laufende öffentliche Aktienrückkaufangebot über bis zu ca. 9,5 % des derzeitigen Grundkapitals wird vollständig aus vorhandener Liquidität finanziert; die zurückerworbenen Aktien sollen nach Abschluss größtenteils eingezogen werden. Das überwiegend kapitalschonende Pacht- und Franchisemodell ermöglicht MHP zudem weiteres Wachstum ohne Kapitalbindung in Hotelimmobilien. Damit sieht sich das Unternehmen finanziell gut aufgestellt, um die nächsten Wachstumsschritte mit dem Sheraton Vienna (2027), dem Hotel am Schlossgarten in Stuttgart (2028) sowie dem MOOONS Frankfurt und dem Autograph Collection Hotel in Düsseldorf (beide 2029) planmäßig umzusetzen.



Dr. Jörg Frehse, Vorstandsvorsitzender (CEO) der MHP Hotel AG:

„Auch im dritten Quartal konnten wir unseren Hotelumsatz um rund ein Viertel steigern und zugleich unsere durchschnittliche Zimmerrate weiter erhöhen. Die erneute Bewertung mit ‚AA‘ im TREUGAST Ranking und unsere anhaltende Preisführerschaft in Deutschland bestätigen die Stärke und Positionierung unseres Premium-Portfolios. Dank unserer soliden Finanzierungsbasis können wir unsere Wachstumspipeline planmäßig umsetzen. Gleichzeitig begegnen wir dem anspruchsvollen Marktumfeld mit konsequenter Kostendisziplin. Auf dieser Grundlage blicken wir zuversichtlich auf das vierte Quartal, das für uns durch Veranstaltungen, die Vorweihnachtszeit und die damit verbundenen Reiseströme zunehmend an Bedeutung gewinnt.“



Angepasster Ausblick 2026 weiterhin bestätigt

Für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt der Vorstand der MHP Hotel AG die mit den Halbjahreszahlen angepasste Prognose und rechnet für das laufende Geschäftsjahr unverändert mit einem Konzernumsatz von rund 220 Mio. bis 225 Mio. Euro (2025: 178 Mio. Euro) sowie einem Konzern-EBITDA von rund 8 Mio. Euro. Wesentliche Wachstumstreiber sind die erstmals ganzjährige Einbeziehung des Conrad Hamburg, die Integration des Hyatt Regency Vienna sowie das saisonal starke vierte Quartal. Die Prognose setzt voraus, dass geopolitische Entwicklungen die internationale Reisenachfrage aus den für MHP relevanten Quellmärkten nicht wesentlich beeinträchtigen.



Weitere Informationen zur Performance-Entwicklung der MHP-Gruppe sowie die Unternehmensberichte stehen unter www.mhphotels.com/berichte/ als Download zur Verfügung.



Öffentliches Aktienrückkaufangebot endet am 02. November 2026

Das am 08. Oktober 2026 beschlossene öffentliche Aktienrückkaufangebot für bis zu 4.403.530 MHP-Aktien (rund 9,5 % des Grundkapitals) zu einem Preis von 1,35 Euro je Stückaktie, dessen Annahmefrist am 13. Oktober 2026 begonnen hat, endet planmäßig am 02. November 2026 um 24:00 Uhr (MEZ). Die weiteren Einzelheiten des Aktienrückkaufangebots sind der Angebotsunterlage zu entnehmen, die auf der Internetseite der Gesellschaft (https://www.mhphotels.com/investor-relations/aktienrueckkauf/) im Abschnitt „Aktienrückkaufangebot 2026“ sowie im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht worden ist.



Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Aktien der MHP Hotel AG dar. Maßgeblich für das Rückkaufangebot sind ausschließlich die Bestimmungen der Angebotsunterlage. Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Managements beruhen und bekannten wie unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die MHP Hotel AG übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren.



Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwickelt innovative Betreiberkonzepte für Hotels im Premium-Segment, die sich im Besitz namhafter Investoren befinden, und ist Franchisenehmer internationaler Hotelgruppen wie Marriott International, Hilton und Hyatt. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitenden.



Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection, in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel, der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich, das Hyatt Regency Vienna sowie das Conrad Hamburg zum Portfolio. Ende 2021 startete mit dem MOOONS Vienna das erste Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Mit dem geplanten MOOONS Frankfurt (Eröffnung voraussichtlich 2029) wird die Marke erstmals nach Deutschland expandiert. Darüber hinaus erweitert MHP seine Präsenz in Wien mit dem künftigen Sheraton Vienna (ab Anfang 2027). Weitere Hotels der Autograph Collection sind für 2028 als Hotel am Schlossgarten in Stuttgart und für 2029 in Düsseldorf geplant.



Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note verleihen und auch am lokalen Markt erfolgreich positioniert sind. Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen bilden das Fundament für hohe Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie nachhaltige Profitabilität.



Kontakt Investor Relations

Melanie Bognar

Senior Director Corporate Finance

E: melanie.bognar@mhphotels.com

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