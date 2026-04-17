EQS-News: MHP Hotel AG veröffentlicht Jahresabschluss 2025 – Starke Steigerung von Umsatz und EBITDA, Ausblick für 2026 bestätigt

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MHP Hotel AG veröffentlicht Jahresabschluss 2025 – Starke Steigerung von Umsatz und EBITDA, Ausblick für 2026 bestätigt



06.05.2026 / 07:52 CET/CEST

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Wer­bung Wer­bung Testierter Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht

Konzernumsatz steigt im Gesamtjahr 2025 um 11 % auf 178,1 Mio. Euro (2024: 161,0 Mio. Euro)

EBITDA verbessert sich auf 14,0 Mio. Euro (2024: 10,4 Mio. Euro)

Bereinigter RevPar steigt um 6 % auf 179 Euro (2024: 169 Euro), bereinigte Belegungsquote mit 78 % weiter auf hohem Niveau (2024: 78 %)

Prognose 2026 bestätigt: Umsatz rund 225 Mio. Euro, EBITDA über 10 Mio. Euro München, 06. Mai 2026 – Die MHP Hotel AG, notiert im m:access der Börse München (ISIN: DE000A3E5C24), hat ihren testierten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und blickt auf ein operativ erfolgreiches und wachstumsorientiertes Jahr zurück. Die unabhängige Hotel-Investment- und Management-Plattform hat ihren Wachstumskurs fortgesetzt und den Konzernumsatz um 11 % auf 178,1 Mio. Euro (2024: 161,0 Mio. Euro) gesteigert. Das Konzern-EBITDA erhöhte sich deutlich überproportional um 35 % auf 14,0 Mio. Euro (2024: 10,4 Mio. Euro).



Die Umsatzsteigerung ist im Wesentlichen auf den erstmaligen Einbezug des vollständigen Jahresumsatzes des Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich, zurückzuführen, das im Juni 2024 eröffnet wurde und bereits einen zusätzlichen Umsatzbeitrag von 12,2 Mio. Euro leistete. Darüber hinaus erzielte das im September 2025 eröffnete Conrad Hamburg in der geplanten Anlaufphase einen ersten Umsatzbeitrag von 3,0 Mio. Euro. Auch das JW Marriott Hotel Frankfurt konnte seinen Umsatz trotz laufender Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen im Jahr 2025 um rund 5 % steigern.



Nachfrage und Premium-Strategie treiben Performance

Bereinigt um den planmäßigen Eröffnungseffekt aus der Anlaufphase des Conrad Hamburg stieg der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPar) um 6 % auf 179 Euro (2024: 169 Euro). Die bereinigte Belegungsquote des Hotelportfolios blieb 2025 stabil auf einem anhaltend hohen Niveau von 78 % (2024: 78 %). Besonders erfreulich entwickelte sich der durchschnittliche Zimmerpreis, der um 6 % auf 231 Euro stieg (2024: 218 Euro) – ein klarer Beleg für die Wirksamkeit der konsequenten Premiumstrategie und der damit verbundenen Fähigkeit, steigende Nachfrage ohne Zeitverzug in höhere Zimmerpreise umzusetzen. Inklusive des Conrad Hamburg lag der RevPar bei 174 Euro und die Belegungsquote planmäßig bei 75 %.



Der Konzernjahresüberschuss konnte gegenüber dem Vorjahr auf 5,8 Mio. Euro vervierfacht werden (2024: 1,4 Mio. Euro). Das EBITDA stieg um 35% auf 14,0 Mio. Euro (2024: 10,4 Mio. Euro). Wie bereits im Jahr 2024 wurde das Ergebnis auch 2025 positiv durch Investitionszuschüsse für das Conrad Hamburg beeinflusst. Da der Umfang der aktivierbaren Investitionen final unter den ursprünglichen Annahmen lag, wurde die EBITDA-Prognose von 15,0 Mio. Euro leicht unterschritten.



Unabhängig davon konnte das operative Geschäft der MHP-Gruppe weiter gesteigert werden. Das um den Ergebnisbeitrag des Conrad Hamburg bereinigte operative EBITDA belief sich auf rund 8,0 Mio. Euro und lag damit um 33% über dem Vorjahreswert (2024: 6,0 Mio. Euro). Das erzielte operative Ergebnis ermöglichte es, weitere Verbindlichkeiten aus der Corona-Zeit zurückzuführen. Neben der turnusmäßigen Rückzahlung des KfW-Corona-Kredits in Höhe von 2,0 Mio. Euro wurden zusätzlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von rund 6,0 Mio. Euro gegenüber Verpächtern, Franchisepartnern und Lieferanten abgebaut. Aufgrund der um 8,0 Mio. Euro reduzierten Verbindlichkeiten belief sich die Veränderung der Finanzmittel im Geschäftsjahr 2025 entsprechend auf -3,7 Mio. Euro.



Michael Wagner, COO der MHP Hotel AG: „Es freut mich, dass unsere drei Luxushotels in Hamburg, München und Frankfurt im Jahr 2025 trotz der planmäßigen Anlauf-, Eröffnungs- und Umbauphasen einen insgesamt positiven Ergebnisbeitrag geleistet haben. Damit haben wir operativ nahtlos an das starke Jahr 2024 angeknüpft und bestätigen einmal mehr die Wirksamkeit unserer konsequenten Premiumstrategie.“



Q1 2026 mit starkem Auftakt – Wachstum trotz erhöhter geopolitischer Unsicherheit

Auch im ersten Quartal 2026 konnte die MHP Hotel AG ihre Wachstumsdynamik fortsetzen. Der Hotelumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 25 % auf 41,5 Mio. Euro (Q1 2025: 33,3 Mio. Euro). Insbesondere das neu eröffnete Conrad Hamburg sowie das im Februar 2026 übernommene Hyatt Regency Vienna trugen zu dieser erfreulichen Umsatzsteigerung bei.



Die weltweite politische und sicherheitspolitische Lage, bedingt durch die militärischen Konflikte in der Ukraine, im Nahen und Mittleren Osten, gesperrte Lufträume und daraus resultierende Einschränkungen und Kostensteigerungen im nationalen und internationalen Reiseverkehr stellen Risikofaktoren für die Nachfrageentwicklung der von MHP betriebenen Hotels dar. Gleichzeitig könnte eine Stabilisierung der Reiserouten auch weitere zusätzliche Nachfrageimpulse nach Europa lenken, von denen MHP mit seinem klar positionierten Premium-Portfolio profitieren dürfte.



Dr. Jörg Frehse, Vorstandsvorsitzender (CEO) der MHP Hotel AG: „Trotz der anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten sehen wir eine robuste Nachfrageentwicklung in unseren Kernmärkten und blicken mit vorsichtigem Optimismus auf das weitere Geschäftsjahr 2026. Besonders gefragt sind derzeit gut erreichbare, sichere und qualitativ hochwertige Destinationen innerhalb Europas – hiervon profitieren unsere Hotels in Städten wie München, Hamburg, Frankfurt und Wien. Vor diesem Hintergrund halten wir für 2026 weiterhin an unserer Umsatzprognose von rund 225 Mio. Euro und unserer EBITDA-Erwartung von über 10 Mio. Euro fest und beobachten die weiteren Entwicklungen sehr aufmerksam.“



Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die MHP Hotel AG heute, am 06. Mai 2026, um 10:00 Uhr einen Call abhalten. Eine Anmeldung kann über den folgenden Link vorgenommen werden: https://research-hub.de/events/registration/2026-05-06-10-00/CDZ0-GR



Der testierte Jahresabschluss und Konzernabschluss der MHP Hotel AG für das Jahr 2025 stehen unter https://www.mhphotels.com/berichte/ als Download zur Verfügung.



Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium-Segments, die sich im Besitz namhafter Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie Hyatt, Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitenden.



Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection, in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel, der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich, das Conrad Hamburg und das Hyatt Regency Vienna zum Portfolio. Ende 2021 startete mit dem MOOONS Vienna das erste Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Mit dem künftigen Sheraton Vienna (ab 2027) erweitert MHP seine Präsenz in der österreichischen Hauptstadt. Die Eröffnung des Autograph Collection Hotels im Stuttgarter Schlossgartenquartier ist für 2028 geplant. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert.



Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen bilden das Fundament für höchste Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristige Profitabilität. www.mhphotels.com



Kontakt Investor Relations

Maximilian Michaelsen

Senior Director Corporate Finance

MHP Hotel Group

mm@mhphotels.com

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