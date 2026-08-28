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EQS-News: MPC Capital AG firmiert ab heute als MPC Oceanic Group AG

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EQS-News: MPC Oceanic Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges
MPC Capital AG firmiert ab heute als MPC Oceanic Group AG

03.09.2026 / 14:04 CET/CEST
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Pressemitteilung

MPC Capital AG firmiert ab heute als MPC Oceanic Group AG

Hamburg, 3. September 2026 – Die Umfirmierung der bisherigen MPC Münchmeyer Petersen Capital AG in MPC Oceanic Group AG wurde heute in das Handelsregister eingetragen und ist damit wirksam. Die Hauptversammlung hatte der Namensänderung am 28. August 2026 zugestimmt.

Die Aktie der Gesellschaft ist weiterhin im Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse (Deutsche Börse) notiert. Die ISIN DE000A1TNWJ4 und die WKN A1TNWJ bleiben unverändert; das Börsenkürzel ändert sich in MPCG.

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Mit der neuen Firmierung unterstreicht die MPC Oceanic Group ihre Positionierung als integrierte Investment- und Betreibergruppe für maritime und Energieinfrastruktur.

Das neue Logo der MPC Oceanic Group steht hier zum Download bereit: MPC Oceanic Logo. Weitere Formate sind auf Anfrage erhältlich.

Über die MPC Oceanic Group

Die MPC Oceanic Group („MPC Oceanic“) ist eine börsennotierte Investment- und Managementgesellschaft mit Sitz in Hamburg und Aktivitäten in den Bereichen Maritime Wirtschaft und Energie. Seit mehr als 30 Jahren entwickelt das Unternehmen Geschäftsmodelle und Plattformen, die für den globalen Handel und die Energiewende von zentraler Bedeutung sind. Gemeinsam mit institutionellen Investoren und strategischen Partnern entwickelt, strukturiert und finanziert MPC Oceanic Investitionen in Schiffe und Energie-Infrastruktur. Unabhängig vom Investmentgeschäft erbringen die Gesellschaften der Gruppe operative Dienstleistungen für Industriekunden und Dritteigentümer, von der Bauaufsicht im Neubau bis zum technischen und kommerziellen Management im Betrieb.

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MPC Oceanic beschäftigt rund 270 Mitarbeitende in zehn Ländern und managt bzw. betreibt mehr als 400 Schiffe und Energieanlagen mit einem Gesamtwert von rund EUR 5,6 Mrd. („Assets under Management“). Die Aktien der MPC Oceanic Group AG sind im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse (Deutsche Börse) unter der ISIN DE000A1TNWJ4 notiert.

Kontakt

MPC Oceanic Group
Stefan Zenker
Head of Investor Relations & Corporate Communications
Tel.: +49 (40) 38022-4347
E-Mail: s.zenker@mpc-oceanic.com


03.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MPC Oceanic Group AG
Palmaille 71
22767 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 380 22-0
Fax: +49 (0)40 380 22-4878
E-Mail: ir@mpc-oceanic.com
Internet: www.mpc-oceanic.com
ISIN: DE000A1TNWJ4
WKN: A1TNWJ
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200D201CARYBPU604
EQS News ID: 2393454

 
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2393454  03.09.2026 CET/CEST

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MPC Münchmeyer Petersen Capital Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MPC Münchmeyer Petersen Capital nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
29.07.10 MPC Münchmeyer Petersen Capital kaufen Der Aktionär
10.06.10 MPC Capital für mutige Anleger Der Aktionär
09.04.10 MPC Capital Coverage eingestellt Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
18.11.09 MPC Capital verkaufen Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
17.11.09 MPC Capital verkaufen Bankhaus Lampe KG

Information

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