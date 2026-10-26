EQS-News: Mutares erhält unwiderrufliches Angebot zum Erwerb der SRT Group und ihrer Tochtergesellschaften von Quiver
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Verkauf
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Mutares erhält unwiderrufliches Angebot zum Erwerb der SRT Group und ihrer Tochtergesellschaften von Quiver
München, 26. Oktober 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb von Stuart (SRT Group SAS und ihrer Tochtergesellschaften, „Stuart“) von Quiver erhalten. Das Closing der Transaktion wird in Q4/2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der Information der Arbeitnehmervertreter.
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Stuart betreibt eine der führenden Plattformen für urbane und Last-Mile-Logistik in Europa und verbindet Unternehmen branchenübergreifend mit einem Netzwerk selbstständiger Kuriere, um ihren Kunden schnelle, flexible und effiziente Lieferungen zu ermöglichen. Stuart setzt auf eine eigene, spezifische IT-Infrastruktur und -Lösung, um Kunden mit einer Flotte selbstständiger Kuriere zu verbinden. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Frankreich und ist zudem im Vereinigten Königreich und in Polen tätig. Unterstützt wird es dabei von einem technologischen Kompetenzzentrum in Spanien.
Seit der Übernahme von Stuart durch Mutares im Jahr 2023 hat das Unternehmen seinen Kundenstamm diversifiziert, um die Abhängigkeit von einer kleinen Zahl großer Kunden zu verringern, weiter in seine proprietäre Technologie investiert, um die Margen zu festigen, und durch gezielte Neukundengewinnung sowie die Optimierung operativer Prozesse Wachstum erzielt, wodurch die Kosten pro Auftrag deutlich verbessert wurden. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 70 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Umsatz von rund EUR 50 Mio.
Die Transaktion steht im Einklang mit der Strategie von Mutares, Portfoliounternehmen zu stabilisieren und neu zu positionieren, bevor sie an Käufer veräußert werden, die ihre langfristige Entwicklung unterstützen und beschleunigen können. Darüber hinaus markiert die Veräußerung einen weiteren Schritt in der Umsetzung der Portfoliostrategie von Mutares, das Engagement im Retail-Segment zu reduzieren.
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Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Es war uns eine Freude, die Entwicklung von Stuart in den vergangenen Jahren zu begleiten. Gemeinsam mit dem Management-Team haben wir die Kundenbasis erfolgreich diversifiziert, die operativen und technologischen Fähigkeiten gestärkt und die Kostenstruktur des Unternehmens durch gezielte Effizienzmaßnahmen deutlich verbessert. Dadurch ist eine stärkere und widerstandsfähigere Plattform für zukünftiges Wachstum entstanden, und wir sind überzeugt, dass Quiver der richtige Partner ist, um Stuart in der nächsten Entwicklungsphase zu unterstützen.“
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Mutares SE & Co. KGaA
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26.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-9292 776-0
|Fax:
|+49 (0)89-9292 776-22
|E-Mail:
|ir@mutares.de
|Internet:
|www.mutares.de
|ISIN:
|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200NWMO6NLQFSCU64
|EQS News ID:
|2416618
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2416618 26.10.2026 CET/CEST
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