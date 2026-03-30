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EQS-News: Mutares hat die Übernahme des Fußbodengeschäfts der Hamberger Industriewerke abgeschlossen

31.03.26 19:00 Uhr
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme
Mutares hat die Übernahme des Fußbodengeschäfts der Hamberger Industriewerke abgeschlossen

31.03.2026 / 19:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mutares hat die Übernahme des Fußbodengeschäfts der Hamberger Industriewerke abgeschlossen

  • Führender Parkett- und Hartbodenhersteller in Deutschland mit starker Präsenz in Europa und Asien
  • Umsatz von ca. EUR 150 Mio. mit großen Wachstumschancen in einem nachhaltigen Endverbrauchermarkt
  • Neue Plattforminvestition zur Stärkung des Segments Goods & Services

München, 31. März 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme des Fußbodengeschäfts der Hamberger Industriewerke GmbH erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen wird das Segment Goods & Services als neue Plattforminvestition stärken.

Das Unternehmen ist ein marktführender Hersteller von Parkett und anderen Hartbodenbelägen und firmiert unter der bundesweit bekannten und führenden Marke HARO. Es verfügt über Standorte in Deutschland und Bulgarien mit zwei hochautomatisierten Produktionsstätten sowie ein globales Vertriebsnetz in mehr als 70 Ländern. Mit über 700 Mitarbeitenden produziert das Unternehmen Parkett, Laminat, Designböden, Sportböden und Akustikplatten. Dank fortschrittlicher Produktionstechnologie und einem hohen Automatisierungsgrad erzielt das Unternehmen einen Umsatz von rund EUR 150 Mio. Mutares sieht signifikantes Wachstumspotenzial, insbesondere durch gezielte Weiterentwicklung des Produktportfolios und den Ausbau internationaler Märkte.

 

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.com

Ansprechpartner Presse Deutschland
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Ansprechpartner Presse Frankreich
VAE SOLIS COMMUNICATIONS
Marie-Caroline Garnier
Telefon: +33 6 22 86 39 17
E-mail: mutares@vae-solis.com

Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich
14:46 Consulting
Tom Sutton
Telefon: +44 7796 474940
E-Mail: tsutton@1446.co.uk

 


31.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2301170

 
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