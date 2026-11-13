EQS-News: Mutares strebt die vorzeitige Refinanzierung der ausstehenden Anleihe 2023/2027 durch eine Aufstockung der Anleihe 2024/2029 um bis zu EUR 165 Mio. an

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe

Mutares strebt die vorzeitige Refinanzierung der ausstehenden Anleihe 2023/2027 durch eine Aufstockung der Anleihe 2024/2029 um bis zu EUR 165 Mio. an



13.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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Mutares strebt die vorzeitige Refinanzierung der ausstehenden Anleihe 2023/2027 durch eine Aufstockung der Anleihe 2024/2029 um bis zu EUR 165 Mio. an

München, 13. November 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA („Mutares“ oder „Gesellschaft“) beabsichtigt, die für das vierte Quartal 2026 angekündigte vollständige Refinanzierung ihrer ausstehenden variabel verzinslichen Anleihe 2023/2027 mit einem Nominalvolumen von EUR 250.000.000,00 und Fälligkeit am 31. März 2027 (ISIN NO0012530965) („Anleihe 2023/2027“) umzusetzen. Hierzu soll die variabel verzinsliche Anleihe 2024/2029 mit Fälligkeit am 19. September 2029 (ISIN NO0013325407) („Anleihe 2024/2029“) um bis zu EUR 165.000.000,00 aufgestockt werden („Tap Issue“). Die Anleihe 2024/2029 wird mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 6,25 % p.a. verzinst, die Anleihe 2023/2027 mit dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich 8,50 % p.a.

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Den Inhabern der Anleihe 2023/2027 wird angeboten, ihre Schuldverschreibungen im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots mit Mehrerwerbsoption in Schuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 umzutauschen. Im Rahmen der Mehrerwerbsoption können die Inhaber der Anleihe 2023/2027 zusätzlich Schuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 in Vielfachen von EUR 1.000 zum Ausgabepreis zeichnen. Darüber hinaus werden die neuen Schuldverschreibungen institutionellen Investoren im Wege einer Privatplatzierung angeboten (zusammen „Transaktion“).

Das Umtauschangebot und die Mehrerwerbsoption erfolgen in Luxemburg und Deutschland im Wege eines öffentlichen Angebots auf Grundlage eines heute von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zu billigenden und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziernden Wertpapierprospekts („Prospekt“). Der Prospekt ist auf den Internetseiten der Börse Luxemburg (www.luxse.com) und der Gesellschaft (www.mutares.com) im Bereich „Investor Relations“ veröffentlicht.

Die Umtauschfrist beginnt am 17. November 2026 und endet am 4. Dezember 2026 um 12:00 Uhr MEZ, sofern sie nicht nach alleinigem Ermessen der Gesellschaft verlängert oder das Angebot vorzeitig beendet wird. Der Umtausch erfolgt im Verhältnis 1:1 zu einem Rollover-Preis von 100,563 % des Nennbetrags, der eine Rollover-Prämie von 0,563 % enthält. Umtauschende Anleihegläubiger erhalten zudem die bis zum Ausgabetag aufgelaufenen Zinsen auf die Anleihe 2023/2027. Die Differenz aus Rollover-Preis zuzüglich aufgelaufener Zinsen auf die Anleihe 2023/2027 und dem Ausgabepreis der neuen Schuldverschreibung wird durch einen Preisausgleichsbetrag ausgeglichen.

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Der Ausgabepreis innerhalb einer Preisspanne von 100 % bis 101 % des Nennbetrags, der Gesamtnennbetrag des Tap Issue und der Preisausgleichsbetrag werden voraussichtlich am 9. Dezember 2026 festgelegt und veröffentlicht. Die Abwicklung und die Lieferung der neuen Schuldverschreibungen erfolgen voraussichtlich am 21. Dezember 2026 („Ausgabetag“).

Soweit Schuldverschreibungen der Anleihe 2023/2027 nicht umgetauscht werden, beabsichtigt die Gesellschaft, die Anleihe 2023/2027 unter der Bedingung der Begebung des Tap Issue vorzeitig zum 28. Dezember 2026 zu kündigen und zurückzuzahlen. Die endgültige Entscheidung über die Transaktion trifft die Gesellschaft in Abhängigkeit von den Marktbedingungen.

Anleihegläubiger, die ihre Schuldverschreibungen umtauschen möchten, können dies innerhalb der Umtauschfrist über ihre Depotbank tun. Umtauschstelle ist Pareto Securities AS.

Pareto Securities AS wurde als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner und Arctic Securities AS als Joint Bookrunner für die Begleitung der Transaktion mandatiert. Institutionelle Anleger, die an einer Teilnahme an der Transaktion interessiert sind, werden gebeten, sich über die nachstehenden Kontaktdaten an Pareto Securities AS zu wenden.

Für weitere Informationen zur Transaktion wenden Sie sich bitte an:

DCM Syndicate, Pareto Securities

+47 22 87 88 10

dcmsyndicate@paretosec.com



Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (http://www.mutares.com/), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.com

www.mutares.com

Pressekontakt in Deutschland

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

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VAE SOLIS COMMUNICATIONS

Marie-Caroline Garnier

Telefon: +33 6 22 86 39 17

E-Mail: mutares@vae-solis.com

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WICHTIGE HINWEISE

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen, die sorgfältig gelesen werden sollten, bevor eine Entscheidung in Bezug auf das Angebot getroffen wird. Sollte ein Anleihegläubiger Zweifel haben, welche Maßnahmen er ergreifen sollte, oder sich über die Auswirkungen des Angebots im Unklaren sein, wird ihm empfohlen, seinen eigenen finanziellen und rechtlichen Rat, insbesondere mit Blick auf etwaige steuerliche Konsequenzen, von seinem Börsenmakler, Bankmanager, Anwalt, Buchhalter oder einem anderen unabhängigen Finanz- oder Rechtsberater einzuholen. Jeder Anleihegläubiger, dessen Schuldverschreibungen in seinem Namen von einem Makler, Händler, einer Bank, einer Verwahrstelle, einer Treuhandgesellschaft oder einem anderen Bevollmächtigten oder Vermittler gehalten werden, muss sich mit diesem in Verbindung setzen, wenn er diese Schuldverschreibungen im Rahmen des Umtauschangebots zum Umtausch andienen möchte. Weder die Gesellschaft noch Pareto Securities AS oder Arctic Securities AS („Joint Managers“) noch deren Management, Angestellte oder verbundene Unternehmen geben irgendeine Empfehlung darüber ab, ob Inhaber von Schuldverschreibungen diese im Rahmen des Angebots umtauschen sollten.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung („Prospektverordnung“) dar. Das Umtauschangebot ist kein Übernahmeangebot im Sinne von Kapitel 6 des norwegischen Wertpapierhandelsgesetzes (norw.: verdipapirhandelloven) in der jeweils gültigen Fassung. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts. Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenziellen Anlegern wird empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Angebots- und Verbreitungsbeschränkungen

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Vereinigte Staaten

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Jeder Inhaber von Schuldverschreibungen, der an dem Umtauschangebot teilnimmt, versichert, dass er (i) keine US-Person ist, (ii) nicht in den Vereinigten Staaten ansässig ist und (iii) nicht von den Vereinigten Staaten aus an dem Umtauschangebot teilnimmt oder (iv) auf nicht-diskretionärer Basis für einen Auftraggeber handelt, der außerhalb der Vereinigten Staaten ansässig ist, der nicht von den Vereinigten Staaten aus einen Auftrag zur Teilnahme an dem Umtauschangebot erteilt und der keine US-Person ist.

Vereinigtes Königreich

Dieses Dokument und alle anderen Dokumente oder Materialien, die sich auf das Angebot beziehen, werden nicht von einer autorisierten Person im Sinne von Section 21 des Financial Services and Markets Act 2000 in der jeweils gültigen Fassung erstellt, und solche Dokumente und/oder Materialien wurden nicht von einer autorisierten Person genehmigt. Dementsprechend werden diese Dokumente und/oder Materialien nicht an die allgemeine Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und dürfen nicht an diese weitergegeben werden. Die Weitergabe dieser Dokumente und/oder Materialien als Finanzwerbung erfolgt nur an die Personen im Vereinigten Königreich, die unter die Definition von Investment Professionals (wie in Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in seiner geänderten Fassung („Financial Promotion Order“) definiert) fallen, oder an andere Personen, an die sie gemäß der Financial Promotion Order rechtmäßig weitergegeben werden dürfen.

Europäischer Wirtschaftsraum

Außerhalb Luxemburgs und Deutschlands richtet sich dieses Dokument in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums nur an „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Prospektverordnung.

Allgemein

Weder dieses Dokument noch seine elektronische Übermittlung stellt ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Schuldverschreibungen dar (und Umtauschanmeldungen im Rahmen des Umtauschangebots werden von Inhabern nicht angenommen), wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. In Rechtsordnungen, in denen das Angebot aufgrund von Wertpapier-, Blue-Sky- oder anderen Gesetzen von einem zugelassenen Makler oder Händler abgegeben werden muss und einer der Joint Managers oder eines ihrer verbundenen Unternehmen ein solcher zugelassener Makler oder Händler in einer solchen Rechtsordnung ist, gilt das Angebot als von einem solchen Joint Manager oder verbundenen Unternehmen in einer solchen Rechtsordnung abgegeben.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, nach alleinigem und freiem Ermessen im Zusammenhang mit jeder Umtauschanmeldung im Rahmen des Umtauschangebots zu prüfen, ob die Zusicherungen eines Inhabers von Schuldverschreibungen zutreffend sind, und – sofern eine solche Prüfung durchgeführt wird und die Gesellschaft infolgedessen (aus welchem Grund auch immer) feststellt, dass eine Zusicherung unzutreffend ist – die Umtauschanmeldung insoweit abzulehnen.