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EQS-News: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb der Synthomer a.s. von Synthomer plc zur weiteren Stärkung des Segments Chemicals & Materials

19.06.26 08:00 Uhr
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen
Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb der Synthomer a.s. von Synthomer plc zur weiteren Stärkung des Segments Chemicals & Materials

19.06.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb der Synthomer a.s. von Synthomer plc zur weiteren Stärkung des Segments Chemicals & Materials
 

  • Führender europäischer Hersteller und Anbieter hochwertiger Acrylatlösungen
  • Umsatz von rund EUR 110 Mio. (Carve-out-Umsätze)[1] im Jahr 2025 bei rund 300 Mitarbeitern
  • Neue Plattformakquisition zur Stärkung des Segments Chemicals & Materials
  • Vollzug der Transaktion wird zum Ende des 3. Quartals 2026 erwartet


München, 19. Juni 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Synthomer A.S. („Synthomer“), eines führenden europäischen Herstellers und Anbieters hochwertiger Acrylatlösungen, von der Synthomer plc im Rahmen einer Carve-out-Transaktion unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen für das dritte Quartal 2026 erwartet.

Synthomer a.s. produziert und vertreibt Acrylsäuren und Acrylester für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen. Das Unternehmen verfügt über ein integriertes Produktportfolio sowie eine hochflexible und effiziente Produktionsstruktur, die eine dynamische Optimierung des Produktmixes und der Margen ermöglicht.

Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Synthomer A.S. einen Umsatz von rund EUR 110 Mio. (Carve-out-Umsätze) und beschäftigte etwa 300 Mitarbeiter. Das Unternehmen bietet eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung, gestützt auf erhebliches operatives und kommerzielles Optimierungspotenzial sowie einen klaren Weg zu profitablem Wachstum.

Die Akquisition der Synthomer a.s. stellt eine strategische Plattforminvestition für das Segment Chemicals & Materials von Mutares dar. Die Transaktion steht vollständig im Einklang mit der Strategie von Mutares, Unternehmen aus Sondersituationen mit erheblichem operativem Verbesserungspotenzial zu erwerben, und bietet eine klare Perspektive für eine signifikante Wertsteigerung.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Synthomer ist genau die Art von Opportunität, auf der unsere Investmentstrategie basiert: ein hochwertiges Industrieunternehmen in einer Transformationsphase mit einer starken Marktposition und klar identifizierbaren Wertsteigerungshebeln. Gemeinsam mit dem Managementteam freuen wir uns darauf, die Transformation von Synthomer voranzutreiben und innerhalb unseres Segments Chemicals & Materials eine führende Plattform für Acrylatlösungen aufzubauen. Dieses Segment steht für uns in besonderem Maße für Wachstum und zukünftige große Exits.“

[1] Die Carve-out-Umsätze entsprechen den Gesamtumsätzen des zu veräußernden Geschäftsbereichs, einschließlich konzerninterner Umsätze, so wie sie bei einer eigenständigen Bilanzierung ausgewiesen würden.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail: ir@mutares.de
www.mutares.com

Ansprechpartner Presse Deutschland

CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de

Ansprechpartner Presse Frankreich
VAE SOLIS COMMUNICATIONS
Marie-Caroline Garnier
Telefon: +33 6 22 86 39 17
E-Mail: mutares@vae-solis.com

Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich
14:46 Consulting
Tom Sutton
Telefon: +44 7796 474940
E-Mail: tsutton@1446.co.uk


19.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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