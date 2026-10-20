EQS-News: Mutares unterzeichnet Vereinbarung zur Veräußerung der Natura sp. z o.o. an die Grupa Specjal
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Verkauf
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Mutares unterzeichnet Vereinbarung zur Veräußerung der Natura sp. z o.o. an die Grupa Specjal
München, 20. Oktober 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat mit der Grupa Kapitalowa Specjal („Specjal“) eine Vereinbarung über die wesentlichen Bedingungen der Veräußerung ihres Portfoliounternehmens Natura sp. z o.o. („Natura“) unterzeichnet. Die Parteien beabsichtigen, den Kaufvertrag zu unterzeichnen und die Transaktion im vierten Quartal 2026 zu vollziehen. Das Closing der Transaktion wird vorbehaltlich der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch den Präsidenten des polnischen Amts für Wettbewerbs- und Verbraucherschutz (UOKiK) sowie weiterer üblicher Vollzugsbedingungen erwartet.
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Natura bedient Kunden in ganz Polen über ein Netzwerk von mehr als 190 Filialen sowie eine wachsende E-Commerce-Plattform. Das Sortiment umfasst Duft-, Make-up-, Gesichts- und Körperpflege-, Hygiene- sowie Haarpflegeprodukte und vereint führende internationale Marken mit den Eigenmarken von Natura.
Seit der Akquisition Ende 2024 hat Mutares bei Natura ein umfassendes Transformationsprogramm umgesetzt. Zu den wesentlichen Maßnahmen gehörten der Abschluss des komplexen Carve-outs, die Anpassung des Logistikmodells sowie die Schließung oder Verlagerung unrentabler Filialen. Darüber hinaus wurde das Managementteam gezielt verstärkt.
Specjal mit Hauptsitz in Rzeszów zählt zu den größten FMCG-Groß- und Einzelhandelsgruppen Polens. Die Gruppe betreibt und beliefert ein umfangreiches Netzwerk angeschlossener Einzelhandelsstandorte unter den Marken Nasz Sklep, Livio, Rabat Detal und SPAR und erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von rund 4,6 Mrd. PLN. Unter dem Dach von Specjal soll Natura künftig von der Einkaufsstärke der Gruppe, ihrer Logistikinfrastruktur sowie ihrer landesweiten Einzelhandelspräsenz profitieren.
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Die geplante Veräußerung stellt einen weiteren Schritt bei der Umsetzung der Portfoliostrategie von Mutares zur Reduzierung des Engagements im Retail-Segment dar.
Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Mit dem abgeschlossenen Carve-out und der Restrukturierung des Filialnetzes ist Natura heute als eigenständiger Einzelhändler mit einem klaren Weg in Richtung Profitabilität aufgestellt. Mit Specjal gewinnt das Unternehmen einen Eigentümer mit fundierter Expertise im polnischen Einzelhandelsmarkt, erheblicher Größe und starkem Synergiepotenzial zur Unterstützung der nächsten Entwicklungsphase. Die Unterzeichnung der Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Abschluss der Transaktion noch vor Jahresende.“
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
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Mutares SE & Co. KGaA
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20.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-9292 776-0
|Fax:
|+49 (0)89-9292 776-22
|E-Mail:
|ir@mutares.de
|Internet:
|www.mutares.de
|ISIN:
|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200NWMO6NLQFSCU64
|EQS News ID:
|2418798
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2418798 20.10.2026 CET/CEST
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