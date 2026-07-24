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EQS-News: Mutares verkauft Walor Precision Turning an Reed Capital

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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf
Mutares verkauft Walor Precision Turning an Reed Capital

27.07.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Mutares verkauft Walor Precision Turning an Reed Capital

  • Führender Anbieter von hochpräzisen gedrehten Metallkomponenten
  • Umsatz von ca. EUR 55 Mio. Euro im Jahr 2025
  • Transaktion ist ein weiterer Schritt zur Realisierung der Wertschöpfung im Automobilportfolio von Mutares

München, 27. Juli 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat Walor Precision Turning, einen Teil der FerrAl United-Tochtergesellschaft Walor International, erfolgreich an Reed Capital, eine unabhängige Investmentgesellschaft mit Sitz in Paris und London, verkauft.

Walor Precision Turning ist ein führender Anbieter von hochpräzisen gedrehten Metallkomponenten für passive Sicherheitssysteme im Automobilbereich, insbesondere für Sicherheitsgurt-Gurtstraffer und Airbag-Gasgeneratoren, und betreibt drei Produktionsstandorte in Legé (Frankreich), Sfântu Gheorghe (Rumänien) und Irapuato (Mexiko).

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Seit der Ausgründung aus der Walor-Gruppe im Jahr 2023 unter der Eigentümerschaft von Mutares hat Walor Precision Turning eine umfassende operative und finanzielle Neuausrichtung durchlaufen. Zu den wichtigsten Initiativen zur Wertschöpfung gehörten die Stärkung der Vertriebsorganisation, die Verbesserung der Kostenstrukturen und der Produktionseffizienz an allen drei Standorten sowie der Ausbau der internationalen Präsenz in Europa und Nordamerika. Aktuell erwirtschaftet das Unternehmen einen Umsatz von rund EUR 55 Mio. und beschäftigt etwa 400 Mitarbeitende, wobei eine erfolgreiche Diversifizierung in wachstumsstarke Märkte wie semiaktive Fahrwerke und Rechenzentrumslösungen gelungen ist.

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

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Unternehmensprofil von Reed Capital SAS

Reed Capital ist eine unabhängige Investmentgesellschaft mit Niederlassungen in Paris und London. Das Unternehmen investiert in Unternehmen mit nachgewiesener Expertise und starkem Wachstumspotenzial und arbeitet im Rahmen langfristiger Partnerschaften eng mit Unternehmern, Managementteams und Unternehmensgruppen zusammen.

Reed Capital verfügt über besondere Expertise bei Carve-outs, Transformationsprozessen und Wachstumsprojekten. Der Investitionsansatz des Unternehmens verbindet engagiertes Eigentum, aktive Unternehmensführung und enge Unterstützung der Managementteams, um deren Wachstum zu beschleunigen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und nachhaltigen langfristigen Wert zu schaffen.

Weitere Informationen: www.reedcapital.fr

 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA
Investor Relations
Telefon: +49 89 9292 7760
E-Mail:ir@mutares.de
 www.mutares.com

Pressekontakt in Deutschland
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail:sh@crossalliance.de
 www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich
VAE SOLIS COMMUNICATIONS
Marie-Caroline Garnier
Telefon: +33 6 22 86 39 17
E-Mail: mutares@vae-solis.com

Pressekontakt in Großbritannien
14:46 Beratung
Tom Sutton
Telefon: +44 7796 474940
E-Mail: tsutton@1446.co.uk

Reed Capital SAS
contact@reedcapital.fr
www.reedcapital.fr

Pressekontakt - Reed Capital
Amanda Jones
Telefon: +33 6 22 17 18 44 / +41 78 256 31 45


27.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA
Arnulfstr.19
80335 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89-9292 776-0
Fax: +49 (0)89-9292 776-22
E-Mail: ir@mutares.de
Internet: www.mutares.de
ISIN: DE000A2NB650
WKN: A2NB65
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200NWMO6NLQFSCU64
EQS News ID: 2370740

 
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DatumRatingAnalyst
18.06.26 Mutares Buy Warburg Research
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