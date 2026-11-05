EQS-News: mVISE AG strebt unternehmerische Beteiligung an der 123fahrschule SE an

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mVISE AG strebt unternehmerische Beteiligung an der 123fahrschule SE an



05.11.2026 / 14:30 CET/CEST

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mVISE AG strebt unternehmerische Beteiligung an der 123fahrschule SE an

Minderheitsbeteiligung im Wege einer Barkapitalerhöhung der 123fahrschule SE

Finanzierung über eine Barkapitalerhöhung der mVISE AG, Investoren signalisieren Interesse

Ralf Thomas wird Vorstand der 123fahrschule SE, Ender Tezel und Mathias Brüne rücken in den Vorstand der mVISE AG auf

Düsseldorf, 05. November 2026 – Die mVISE AG (ISIN DE000A0KE043) und die 123fahrschule SE (ISIN DE000A2P4HL9) prüfen, sich kapitalseitig und operativ zu verbinden. Die mVISE AG strebt eine Minderheitsbeteiligung an der 123fahrschule SE im Wege einer Barkapitalerhöhung der 123fahrschule SE an. Die hierfür erforderlichen Mittel will die mVISE AG über eine eigene Barkapitalerhöhung einwerben. Erste Gespräche mit möglichen Investoren, darunter Aktionäre der 123fahrschule, haben begonnen. Über Struktur, Umfang und Zeitplan haben die Organe beider Gesellschaften noch nicht entschieden. Inhaltlicher Schwerpunkt und Bindeglied der Zusammenarbeit ist die Softwareplattform der 123fahrschule. Sie ermöglicht einen effizienten Fahrschulbetrieb, der sich durch die anstehende Fahrschulreform strukturell verändern wird, und soll künftig das Fundament für ein Partnerkonzept mit weiteren Fahrschulen bilden.

Die 123fahrschule vereint Fahrlehrerausbildung, Fahrschulbetrieb und die Entwicklung von Fahrsimulatoren unter einem Dach. Die Reform wird die Anforderungen an Fahrschulen deutlich erhöhen. Die Softwareplattform ist darauf ausgelegt, den eigenen Betrieb auch unter diesen Bedingungen effizient zu führen.

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Die Verbindung von Wertschöpfungstiefe und Technologiekompetenz eröffnet der 123fahrschule zudem eine weitere Perspektive. Auf Basis der Plattform will sie ein Partnerkonzept für andere Fahrschulen auf Lizenzbasis aufbauen. Das Konzept wird derzeit erarbeitet und ist auf die Vorgaben der Fahrschulreform abzustimmen. Mittelfristig soll es das Kerngeschäft um einen zusätzlichen Erlösstrom ergänzen.

Die mVISE wird die Weiterentwicklung der Plattform begleiten und bringt dafür ihre nachgewiesene Erfahrung aus dem anspruchsvollen Markt für Enterprise-Software ein. Beide Gesellschaften beabsichtigen, die Zusammenarbeit in eine Technologiepartnerschaft zu überführen.

Der Aufsichtsrat der 123fahrschule SE hat Ralf Thomas mit Wirkung zum 05.11.2026 zum Mitglied des Vorstands bestellt. Zudem beabsichtigt der Aufsichtsrat der 123fahrschule SE, der nächsten Hauptversammlung Franziska Oelte, Vorsitzende des Aufsichtsrats der mVISE AG, zur Wahl in den Aufsichtsrat vorzuschlagen.

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„Die Fahrschulreform wird unsere Branche grundlegend verändern. Wer Ausbildung, Betrieb und Technologie aus einer Hand anbieten kann, ist dafür gut aufgestellt. Unsere Softwareplattform ist dabei das verbindende Element. Sie macht unseren eigenen Betrieb effizienter und schafft mittelfristig die Grundlage, unser Know-how auch Partnern zugänglich zu machen“, sagt Ralf Thomas, Vorstand der 123fahrschule SE.

Zur Finanzierung der Beteiligung ist eine Kapitalerhöhung der mVISE AG gegen Bareinlagen vorgesehen. Mögliche Investoren, überwiegend aus dem Aktionärskreis der 123fahrschule, haben Interesse signalisiert, darunter die venturecapital.de VC GmbH & Co. KGaA.

Im Zuge der Kapitalerhöhung will die mVISE zudem ihre Eigenkapitalbasis stärken. Mehrere Gläubiger haben hierzu ihre Bereitschaft erklärt: Die catinedo GmbH, Mehrheitsaktionärin der mVISE, will ihre Wandelschuldverschreibungen über rund 1,0 Mio. EUR vollständig in Aktien wandeln, ein Konsortium unter Führung des Finanzhauses Main-Tauber ein Darlehen über rund 1,1 Mio. EUR in Eigenkapital überführen. Weitere Gläubiger wollen Forderungen von insgesamt ebenfalls rund 1,0 Mio. EUR umwandeln. Die Umsetzung steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen Beschlüsse der Gesellschaftsorgane. Kommen alle Umwandlungen zustande, würden die langfristigen Verbindlichkeiten der mVISE um knapp 60 % sinken.

„Mit Ralf Thomas gewinnen wir einen Vorstand, der Unternehmen bereits durch tiefgreifende Veränderungen von Märkten und gesetzlichen Rahmenbedingungen geführt hat. Diese Erfahrung ist im Umfeld der Fahrschulreform besonders wertvoll“, sagt Stefan Petter, Vorsitzender des Aufsichtsrats der 123fahrschule SE. Gründer Boris Polenske hat sein Amt als Vorstand der 123fahrschule SE mit Wirkung zum 05.11.2026 niedergelegt.

Bei der mVISE hat der Aufsichtsrat Ender Tezel und Mathias Brüne mit Wirkung zum 05.11.2026 für zwei Jahre bis zum 31.10.2028 in den Vorstand berufen. Beide kommen aus den eigenen Reihen, Ender Tezel als Geschäftsführer der opcyc GmbH, Mathias Brüne als Geschäftsführer der mVISE Software Development GmbH. Ralf Thomas begleitet die Kapitalmaßnahmen auf Seiten der mVISE AG bis zu ihrem Abschluss, sorgt für eine geordnete Übergabe im Vorstand und wird anschließend sein Amt als Vorstand der mVISE AG niederlegen.

„Ralf Thomas hat die mVISE seit seinem Amtsantritt maßgeblich geprägt, erfolgreich neu aufgestellt und weiterentwickelt. Dafür danken wir ihm. Mit Ender Tezel und Mathias Brüne übernehmen zwei Führungskräfte Verantwortung, die das Geschäft der mVISE aus eigener Erfahrung kennen und die Gesellschaft mit Blick auf neue Märkte weiterentwickeln werden“, sagt Franziska Oelte, Vorsitzende des Aufsichtsrats der mVISE AG.

„Die Softwareplattform der 123fahrschule ist eine Aufgabe, bei der wir unsere Erfahrung aus komplexen Enterprise-Projekten gezielt einbringen können“, sagt Mathias Brüne, Vorstand der mVISE AG.

„Mit opcyc bringen wir langjährige Erfahrung in der Einsatz-, Personal- und Prozessplanung mit, also genau in den Abläufen, die den Alltag einer Fahrschule bestimmen. Hinzu kommt unsere Erfahrung im B2B-Vertrieb und im Partnermanagement, mit der wir die 123fahrschule beim Aufbau ihres Partnerkonzepts unterstützen können“, ergänzt Ender Tezel, Vorstand der mVISE AG.

Die mVISE und die 123fahrschule verstehen ihre Verbindung als langfristig angelegtes Engagement. Beide Gesellschaften wollen ihre jeweiligen Stärken zusammenführen, die Fahrausbildung entlang der gesamten Wertschöpfungskette einschließlich des künftigen Partnerkonzepts auf der einen und die Softwareentwicklung auf der anderen Seite, und so den Wert beider Unternehmen steigern.

Kontakt:Ralf ThomasCEOmVISE AGKönigsallee 2740212 DüsseldorfTelefon: +49 (211) 78 17 80 - 0Telefax: +49 (211) 78 17 80 - 78E-Mail: ir@mvise-group.de