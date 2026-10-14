EQS-News: NAGA ÜBERTRIFFT MIT FINALEN H1-ZAHLEN 2026 DIE VORLÄUFIGEN ERGEBNISSE UND ERWARTET EINE BESCHLEUNIGUNG DER UMSATZDYNAMIK IM ZWEITEN HALBJAHR

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NAGA ÜBERTRIFFT MIT FINALEN H1-ZAHLEN 2026 DIE VORLÄUFIGEN ERGEBNISSE UND ERWARTET EINE BESCHLEUNIGUNG DER UMSATZDYNAMIK IM ZWEITEN HALBJAHR



14.10.2026 / 07:30 CET/CEST

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NAGA ÜBERTRIFFT MIT FINALEN H1-ZAHLEN 2026 DIE VORLÄUFIGEN ERGEBNISSE UND ERWARTET EINE BESCHLEUNIGUNG DER UMSATZDYNAMIK IM ZWEITEN HALBJAHR



EBITDA von EUR 4,5 Mio. (H1 2025: EUR 3,0 Mio.) und EBITDA-Marge von 16,3 % (H1 2025: 9,3 %); Marketingquote sinkt auf 40,2 % (H1 2025: 46,5 %)

EBIT von EUR 2,5 Mio. (H1 2025: EUR -1,3 Mio.) und Konzernergebnis von EUR 1,1 Mio. (H1 2025: EUR -2,6 Mio.); beide Quartale mit positivem Konzernergebnis

Konzernumsatz von EUR 27,7 Mio. (H1 2025: EUR 32,3 Mio.) spiegelt die bewusste Priorisierung des langfristigen Kundenwerts gegenüber reinem Akquisitionsvolumen wider; Kundenlebenszeitwert steigt um 32 % auf EUR 2.757 je Kunde

Anteil der über eigene, besser steuerbare Kanäle generierten Umsätze steigt von 36 % auf 53 %; durchschnittliches Handelsvolumen mehr als verdoppelt

Operativer Cashflow von EUR 4,6 Mio. (H1 2025: EUR 0,2 Mio.) entspricht rund 102 % des EBITDA; liquide Mittel steigen auf EUR 10,5 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 7,9 Mio.)

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt: Konzernumsatz von EUR 68 Mio. bis EUR 75 Mio. und EBITDA von EUR 10 Mio. bis EUR 15 Mio.



Hamburg, 14. Oktober 2026 – The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A41YCM0), die Multi-Asset-Fintech-Gruppe hinter der NAGA-SuperApp „Naga One“, hat im ersten Halbjahr erstmals in der Unternehmensgeschichte ein positives Konzernergebnis erzielt. Die finalen, ungeprüften Halbjahreszahlen übertreffen die im August veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse und unterstreichen die Wirksamkeit des konsequenten Fokus von NAGA auf langfristigen Kundenwert, effizientere Vertriebskanäle sowie ein profitables und cashflow-generierendes Geschäftsmodell. Für das zweite Halbjahr erwartet NAGA eine deutliche Beschleunigung der Umsatzdynamik bei weiterhin hoher operativer Disziplin.

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Der bewusste Fokus auf langfristigen Kundenwert anstelle von reinem Akquisitionsvolumen prägte die Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr. Der Konzernumsatz belief sich auf EUR 27,7 Mio. (H1 2025: EUR 32,3 Mio.). Die Zahl der Kunden mit Ersteinlage lag 35 % unter dem Vorjahresniveau, während der Anteil der über eigene, besser steuerbare Kanäle – darunter digitales Marketing, Influencer-Partnerschaften und organische Reichweite – generierten Umsätze von 36 % auf 53 % stieg. Das durchschnittliche Handelsvolumen hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Während die Nettoeinzahlungen im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr stabil blieben, stiegen sie im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal um 39 %.

Vor diesem Hintergrund stieg das EBITDA um 51 % auf EUR 4,5 Mio. (vorläufig: EUR 4,4 Mio.; H1 2025: EUR 3,0 Mio.), während sich die EBITDA-Marge auf 16,3 % verbesserte (vorläufig: 15,9 %; H1 2025: 9,3 %). Diese Entwicklung spiegelt den gezielten Fokus auf effizientere Vertriebskanäle und ein schlankeres, KI-gestütztes Betriebsmodell wider. Die Marketing- und Brandingaufwendungen wurden um 26 % auf EUR 11,2 Mio. reduziert (H1 2025: EUR 15,0 Mio.), wodurch die Marketingquote auf 40,2 % sank (H1 2025: 46,5 %). Die Aufwendungen für Personal, Technologie und den sonstigen operativen Betrieb gingen um rund 20 % auf EUR 11,0 Mio. zurück (H1 2025: EUR 13,7 Mio.). Mit einem EBIT von EUR 2,5 Mio. (H1 2025: EUR -1,3 Mio.) und einem Konzernergebnis von EUR 1,1 Mio. (vorläufig: EUR 0,9 Mio.; H1 2025: EUR -2,6 Mio.) kehrte NAGA sowohl auf EBIT- als auch auf Konzernergebnisebene in die Gewinnzone zurück. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf EUR 0,05 (H1 2025: EUR -0,11). Beide Quartale des ersten Halbjahres erzielten ein positives Konzernergebnis.

Der strategische Fokus spiegelte sich auch in der Qualität der Kundenbasis wider. Der Kundenlebenszeitwert stieg um 32 % auf EUR 2.757 je Kunde, während die Kundenakquisitionskosten mit EUR 1.117 weitgehend stabil blieben (H1 2025: EUR 1.099). Damit entsprach der Kundenlebenszeitwert dem 2,5-Fachen der Kundenakquisitionskosten (H1 2025: 2,2-Faches). Gleichzeitig sank die Auszahlungsquote – der Anteil der Kundeneinzahlungen, der anschließend wieder ausgezahlt wurde – von 43 % auf 28 %.

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Die verbesserte Ergebnisentwicklung spiegelte sich auch im operativen Cashflow wider, der auf EUR 4,6 Mio. stieg (H1 2025: EUR 0,2 Mio.) und damit rund 102 % des EBITDA entsprach. Wesentliche Treiber waren das Ergebnis vor Steuern von rund EUR 1,2 Mio. sowie nicht zahlungswirksame Abschreibungen von rund EUR 2,0 Mio. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit belief sich auf EUR -2,1 Mio. (H1 2025: EUR -2,5 Mio.) und spiegelt die fortgesetzten Investitionen in Technologie und Plattformentwicklung wider. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit war mit EUR 0,7 Mio. positiv (H1 2025: EUR 1,2 Mio.), da die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen von EUR 1,8 Mio. die Tilgung von Krediten, Leasingzahlungen und Zinszahlungen von insgesamt EUR 1,1 Mio. überstiegen.

Unter Berücksichtigung von Wechselkurseffekten in Höhe von EUR -0,6 Mio. erhöhten sich die liquiden Mittel zum 30. Juni 2026 auf EUR 10,5 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 7,9 Mio.). Der positive Cashflow aus Finanzierungstätigkeit und der Anstieg der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten auf EUR 9,8 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 7,6 Mio.) trugen zum Anstieg der Bilanzsumme bei. Das Eigenkapital erhöhte sich auf EUR 79,0 Mio. (31. Dezember 2025: EUR 78,0 Mio.). Da die Bilanzsumme stärker zunahm, lag die Eigenkapitalquote bei 83,4 % (31. Dezember 2025: 85,0 %).



Octavian Patrascu, CEO der The NAGA Group AG: „Seit dem Zusammenschluss haben wir NAGA konsequent zu einer besser skalierbaren und profitableren Multi-Asset-Fintech-Gruppe weiterentwickelt. Das erste profitable erste Halbjahr unserer Unternehmensgeschichte zeigt, dass die Integration, die höhere operative Disziplin und unser Fokus auf qualitatives Wachstum Ergebnisse liefern. Mit einer positiven Entwicklung sowohl auf EBIT- als auch auf Konzernergebnisebene, einer hohen Cash Conversion und deutlich effizienteren Vertriebskanälen haben wir eine solide Grundlage geschaffen, um unser Wachstum im zweiten Halbjahr zu beschleunigen.“



Prognose für das Geschäftsjahr 2026 unverändert

Der Vorstand bestätigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und erwartet weiterhin einen Konzernumsatz von EUR 68 Mio. bis EUR 75 Mio. sowie ein EBITDA von EUR 10 Mio. bis EUR 15 Mio.

Der Halbjahresbericht 2026 der Gruppe ist unter group.naga.com/de/investor-relations/financial-reports verfügbar. Die Halbjahreszahlen sind ungeprüft.



Nicht-IFRS-Kennzahlen

Diese Mitteilung enthält Nicht-IFRS-Kennzahlen. Bei diesen Kennzahlen handelt es sich um alternative Leistungskennzahlen gemäß der Definition der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“). Sie werden von der Geschäftsleitung zur Leistungsmessung, für die strategische Planung und Prognosen verwendet und können von bestimmten Investoren, Wertpapieranalysten und anderen Marktteilnehmern als zusätzliche Messgrößen für die operative und finanzielle Leistung herangezogen werden. Nicht-IFRS-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als Analyseinstrumente. Sie sind kein Ersatz für die Analyse der nach IFRS ausgewiesenen Betriebsergebnisse und keine Alternative zu Leistungs- oder Liquiditätskennzahlen nach IFRS.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Begriffe wie „erwarten“, „anstreben“, „voraussehen“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „schätzen“ oder „werden“ gekennzeichnet sind. Solche Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und Annahmen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlich erzielten Ergebnisse können erheblich von diesen Aussagen abweichen. The NAGA Group AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.



Über NAGA

NAGA ist eine börsennotierte deutsche Fintech-Gruppe und betreibt eine Multi-Asset-SuperApp, die Trading, Aktien- und ETF-Investments, Krypto, Social Trading und Neo-Banking auf einer Plattform vereint. Angetrieben durch proprietäre Technologie und fortschrittliche Social-Features einschließlich Autocopy-Trading bedient NAGA eine globale Community von über 2,5 Millionen registrierten Nutzern in mehr als 100 Ländern, unterstützt durch 10 lokale Standorte und mehrere regulatorische Lizenzen. Die Plattform umfasst eine integrierte VISA-Karte mit Fiat- und Krypto-Konvertierung, dynamische Social Feeds sowie ein umfassendes Produktangebot mit dem Ziel, Finanzmärkte für alle zugänglich zu machen.



Investor-Relations-Kontakt

The NAGA Group AG

Octavian Patrascu

CEO

ir@naga.com