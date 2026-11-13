EQS-News: Nagarro legt ungeprüfte Zahlen für das dritte Quartal 2026 vor und verzeichnet in den ersten neun Monaten 2026 ein Umsatzwachstum von 2,7 % in konstanter Währung

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Nagarro legt ungeprüfte Zahlen für das dritte Quartal 2026 vor und verzeichnet in den ersten neun Monaten 2026 ein Umsatzwachstum von 2,7 % in konstanter Währung



13.11.2026 / 07:48 CET/CEST

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13. November 2026 – Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für KI-native Entwicklung und Transformation, hat seine ungeprüften Finanzzahlen für die ersten neun Monate sowie das dritte Quartal 2026 vorgelegt und seine Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht.

In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz auf 755,5 Mio. €, gegenüber 753,4 Mio. € in den ersten neun Monaten 2025. Auf Basis konstanter Wechselkurse betrug das Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr 2,7 %, was einem Wachstum von 0,3 % auf Euro-Basis entspricht. Das organische Umsatzwachstum gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres betrug in den ersten neun Monaten 2026 auf Basis konstanter Wechselkurse 1,2 %, was auf Euro-Basis einem Rückgang von 1,2 % entspricht. Der Gross Profit blieb in den ersten neun Monaten 2026 mit 243,1 Mio. € (entsprechend einer Marge von 32,2 %) nahezu unverändert gegenüber 243,5 Mio. € (entsprechend einer Marge von 32,3 %) in den ersten neun Monaten 2025. Das bereinigte EBITDA stieg in den ersten neun Monaten 2026 auf 107,3 Mio. € (entsprechend einer Marge von 14,2 %), gegenüber 104,8 Mio. € (entsprechend einer Marge von 13,9 %) in den ersten neun Monaten 2025.

Das EBITDA sank in den ersten neun Monaten 2026 auf 99,0 Mio. €, gegenüber 108,5 Mio. € in den ersten neun Monaten 2025. Das EBITDA verringerte sich hauptsächlich aufgrund eines Anstiegs des Nettoaufwands aus Sondereffekten in Höhe von 12,1 Mio. € (vor allem infolge eines Anstiegs der Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungsvereinbarungen um 14,4 Mio. €, der teilweise durch einen Rückgang der Aufwendungen für eine Untersuchung um 1,1 Mio. € sowie den Wegfall des zusätzlichen Prüfungshonorars in Höhe von 1,3 Mio. € ausgeglichen wurde). Dem stand ein Anstieg des bereinigten EBITDA um 2,5 Mio. € gegenüber. Unsere wesentlichsten Anpassungen des EBITDA in den ersten neun Monaten 2026 umfassen Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungsvereinbarungen in Höhe von 5,1 Mio. € sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot in Höhe von 1,8 Mio. €. Folglich sank auch das EBIT in den ersten neun Monaten 2026 auf 73,0 Mio. €, gegenüber 82,3 Mio. € in den ersten neun Monaten 2025. Insgesamt stieg das Ergebnis der Periode in den ersten neun Monaten 2026 auf 42,5 Mio. €, gegenüber 41,0 Mio. € in den ersten neun Monaten 2025, was hauptsächlich auf geringere Quellensteuern auf konzerninterne Dividendenzahlungen gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist.

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Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit stieg in den ersten neun Monaten 2026 leicht auf 77,7 Mio. €, gegenüber 77,1 Mio. € in den ersten neun Monaten 2025. Bereinigt um Veränderungen beim Factoring belief er sich in den ersten neun Monaten 2026 auf 85,0 Mio. €, gegenüber 81,0 Mio. € in den ersten neun Monaten 2025.

Nachfolgend findet sich eine Übersicht der Geschäftszahlen für den Neunmonatszeitraum zum 30. September 2026:

9M 2026 9M 2025 Wachstum Mio. EUR Mio. EUR Umsatz 755,5 753,4 0,3 % gegenüber dem Vorjahr; 2,7 % in konstanter Währung gegenüber dem Vorjahr Gross Profit 243,1 243,5 -0,1 % gegenüber dem Vorjahr Gross Margin 32,2 % 32,3 % Bereinigtes EBITDA 107,3 104,8 2,4 % gegenüber dem Vorjahr Bereinigte EBITDA-Marge 14,2 % 13,9 % EBITDA 99,0 108,5 -8,8 % gegenüber dem Vorjahr EBIT 73,0 82,3 -11,3 % gegenüber dem Vorjahr Ergebnis der Periode 42,5 41,0 3,8 % gegenüber dem Vorjahr

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Ergebnisse für das dritte Quartal

Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz auf 255,0 Mio. €, gegenüber 254,6 Mio. € im dritten Quartal 2025. Auf Basis konstanter Wechselkurse blieb der Umsatz mit -0,2 % gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert, was einem Wachstum von 0,2 % auf Euro-Basis entspricht. Organisch ging der Umsatz gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres auf Basis konstanter Wechselkurse um 1,6 % zurück, was auf Euro-Basis einem Rückgang von 1,2 % entspricht. Der Gross Profit blieb im dritten Quartal 2026 mit 83,9 Mio. € (entsprechend einer Marge von 32,9 %) nahezu unverändert gegenüber 84,2 Mio. € (entsprechend einer Marge von 33,1 %) im dritten Quartal 2025. Das bereinigte EBITDA sank im dritten Quartal 2026 auf 38,3 Mio. € (entsprechend einer Marge von 15,0 %), gegenüber 44,0 Mio. € (entsprechend einer Marge von 17,3 %) im dritten Quartal 2025.

Das EBITDA sank im dritten Quartal 2026 auf 32,5 Mio. €, gegenüber 43,5 Mio. € im dritten Quartal 2025. Das EBITDA verringerte sich hauptsächlich aufgrund eines Rückgangs des bereinigten EBITDA um 5,8 Mio. € und eines Anstiegs des Nettoaufwands aus Sondereffekten um 5,2 Mio. € (vor allem infolge eines Anstiegs der Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungsvereinbarungen gegenüber dem Vorjahr um 6,4 Mio. €, die teilweise durch den Wegfall von Aufwendungen für eine Untersuchung in Höhe von 1,0 Mio. € ausgeglichen wurden). Unsere Nettobereinigung des EBITDA im dritten Quartal 2026 entsprach einem Aufwand von 5,8 Mio. €. Die wesentlichsten Anpassungen umfassen Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungsvereinbarungen in Höhe von 4,6 Mio. € sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot in Höhe von 0,9 Mio. €. Folglich sank auch das EBIT im dritten Quartal 2026 auf 23,8 Mio. €, gegenüber 34,9 Mio. € im dritten Quartal 2025. Dieser Rückgang des EBIT wurde teilweise durch einen Rückgang des Ertragsteueraufwands um 3,1 Mio. € ausgeglichen, sodass das Ergebnis der Periode im dritten Quartal 2026 auf 12,7 Mio. € sank, gegenüber 21,4 Mio. € im dritten Quartal 2025.

Die Zahl der Kunden, mit denen Nagarro in den vergangenen zwölf Monaten einen Umsatz von über einer Million Euro generierte, stieg von 184 zum 30. Juni 2026 auf 186 zum 30. September 2026.

Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit erhöhte sich im dritten Quartal 2026 auf 48,2 Mio. €, gegenüber 34,7 Mio. € im dritten Quartal 2025. Dies ist in erster Linie auf verbesserte Forderungseinzüge bei Kunden sowie auf geringere Steuerzahlungen auf konzerninterne Dividenden zurückzuführen.

Die Forderungslaufzeit (DSO), die basierend auf den vierteljährlichen Umsatzerlösen berechnet wird und sowohl Vertragsvermögenswerte als auch Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhaltet, hat sich von 82 Tagen am 31. Dezember 2025 auf 80 Tage am 30. September 2026 verbessert.

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von Nagarro blieben zum 30. September 2026 mit 124,3 Mio. € nahezu unverändert, verglichen mit 124,6 Mio. € zum 31. Dezember 2025. Die Finanzverbindlichkeiten von Nagarro beliefen sich zum 30. September 2026 auf 278,0 Mio. €, gegenüber 310,1 Mio. € zum 31. Dezember 2025; der Rückgang ist hauptsächlich auf Rückzahlungen im Rahmen der revolvierenden Konsortialkreditfazilität (RCF) zurückzuführen. Zum 30. September 2026 beschäftigte das Unternehmen 18.499 Fachkräfte.

Nachfolgend findet sich eine Übersicht der Geschäftszahlen für den Dreimonatszeitraum zum 30. September 2026:

Q3 2026 Q3 2025 Wachstum Mio. EUR Mio. EUR Umsatz 255,0 254,6 0,2 % gegenüber dem Vorjahr;

-0,2 % in konstanter Währung gegenüber dem Vorjahr Gross Profit 83,9 84,2 -0,3 % gegenüber dem Vorjahr Gross Margin 32,9 % 33,1 % Bereinigtes EBITDA 38,3 44,0 -13,1 % gegenüber dem Vorjahr Bereinigte EBITDA-Marge 15,0 % 17,3 % EBITDA 32,5 43,5 -25,2 % gegenüber dem Vorjahr EBIT 23,8 34,9 -31,6 % gegenüber dem Vorjahr Ergebnis der Periode 12,7 21,4 -40,5 % gegenüber dem Vorjahr

Über Nagarro

Nagarro ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI-native Entwicklung und Transformation und hilft Unternehmen, menschliches Wissen, technologische Fähigkeiten und intelligente Prozesse sicher, verantwortungsvoll und skalierbar zusammenzuführen. Nagarro zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter aus und orientiert sich an seinen CARING-Werten. Das Unternehmen beschäftigt rund 18.500 Mitarbeitende in 39 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com.

FRA: NA9 (ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

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