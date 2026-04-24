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EQS-News: NAKIKI SE: Vorstand Andreas Wegerich veräußert Aktien an neue Investoren – Erlös steht Unternehmen zur Verfügung

26.04.26 19:02 Uhr
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NAKIKI SE Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
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EQS-News: NAKIKI SE / Schlagwort(e): Sonstiges
NAKIKI SE: Vorstand Andreas Wegerich veräußert Aktien an neue Investoren – Erlös steht Unternehmen zur Verfügung

26.04.2026 / 19:02 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NAKIKI SE: Vorstand Andreas Wegerich veräußert Aktien an neue Investoren – Erlös steht Unternehmen zur Verfügung

Frankfurt am Main, 26. April 2026 – Die NAKIKI SE („NAKIKI“; ISIN: DE000WNDL300) gibt bekannt, dass Vorstand Andreas Wegerich insgesamt 270.000 NAKIKI-Aktien aus seinem Bestand an zwei neue Investoren veräußert hat. Andreas Wegerich bleibt mit einem Anteil von 14,34 % der größte Aktionär der NAKIKI.

Die neuen Investoren sollen die Gesellschaft auch bei künftigen Kapitalmaßnahmen unterstützen. Den Erlös aus den Transaktionen stellt Andreas Wegerich der Gesellschaft in Form eines Gesellschafterdarlehens zur Verfügung.

ÜBER NAKIKI
Die Nakiki SE ist eine deutsche börsennotierte Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Aktuell richtet sich Nakiki strategisch zur ersten deutschen „reinen“ Bitcoin-Treasury-Gesellschaft aus – also einem Unternehmen, dessen Bilanzkern aus langfristig gehaltenem Bitcoin als Treasury-Asset besteht.

Kontakt für Rückfragen:
Telefon: +49 69 870076430
E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main

Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473
WKN: WNDL30
ISIN: DE000WNDL300

 

 


26.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nakiki SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 8700 764 30
E-Mail: info@nakikifinance.com
Internet: https://nakikifinance.com/
ISIN: DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
WKN: WNDL30, WNDL31, A460N
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