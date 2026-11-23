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NanoRepro AG legt ersten freiwilligen Konzernabschluss vor – Deutsche Kosmetikwerke AG bereits ab dem Geschäftsjahr 2025 Teil des Konzerns



23.11.2026 / 13:25 CET/CEST

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NanoRepro AG legt ersten freiwilligen Konzernabschluss vor – Deutsche Kosmetikwerke AG bereits ab dem Geschäftsjahr 2025 Teil des Konzerns

Meilenstein für Transparenz: Erster freiwilliger Konzernabschluss nach HGB für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht – Konsolidierung der Deutsche Kosmetikwerke AG bereits ab dem Geschäftsjahr 2025

Konzernumsatz 2025 von 18,6 Mio. EUR: Bisher kommunizierter Umsatz von rund 16 Mio. EUR für NanoRepro AG und Paedi Protect AG bestätigt, zusätzlich wird die Deutsche Kosmetikwerke AG (newkee) mit rund 2,5 Mio. EUR einbezogen

Paedi Protect AG mit Ergebniswende: Jahresergebnis 2025 um rund 2,4 Mio. EUR auf +0,04 Mio. EUR verbessert, Konzernergebnis geprägt vom Markenaufbau bei newkee

Solide Konzernbilanz: Eigenkapitalquote von 85,7 %, liquide Mittel von 11,1 Mio. EUR, Nettoliquidität von rund 10,1 Mio. EUR

Umsatzziele für 2028 und 2030 bestätigt, Umsatzprognose 2026 auf Basis des erweiterten Konsolidierungskreises: 20,0 – 22,0 Mio. EUR (bisher: rund 18 Mio. EUR)

Marburg, 23. November 2026. Die NanoRepro AG (ISIN DE0006577109; WKN 657710) hat heute erstmals einen Konzernabschluss veröffentlicht. Der freiwillige Konzernabschluss nach HGB für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 umfasst neben der NanoRepro AG und der Paedi Protect AG bereits auch die Deutsche Kosmetikwerke AG (DKW AG, Marke newkee).

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Konsolidierungskreis: DKW AG bereits ab dem Geschäftsjahr 2025 Teil des Konzerns

Nach Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer ist die DKW AG bereits für das gesamte Geschäftsjahr 2025 Teil des Konsolidierungskreises. Die Vollkonsolidierung entspricht dem von Beginn an verfolgten und mehrfach kommunizierten Ziel, newkee vollständig in die NanoRepro-Plattform zu integrieren.

Damit bildet die Bilanzierung ab, was operativ bereits gelebt wird: Die DKW-Marke newkee ist fester Bestandteil der NanoRepro-Plattform. Für die Umsatzentwicklung der Gruppe bedeutet dies, dass die Erlöse der DKW AG bereits heute vollständig im Konzernumsatz sichtbar werden. Die Gruppe zeigt sich damit erstmals in ihrer aktuellen vollen Größe.

Konzernumsatz 2025: 18,6 Mio. EUR

Die NanoRepro-Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 18,6 Mio. EUR. Die zuvor kommunizierten Umsatzerlöse von rund 16 Mio. EUR für die NanoRepro AG (4,3 Mio. EUR) und die Paedi Protect AG (11,7 Mio. EUR) wurden damit bestätigt. Hinzu kommt der Umsatzbeitrag der DKW AG in Höhe von 2,5 Mio. EUR nach Berücksichtigung von Konsolidierungseffekten.

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Konzernergebnis: Paedi Protect profitabel, newkee im dynamischen Markenaufbau

Das Konzernergebnis spiegelt die unterschiedlichen Entwicklungsphasen der Gruppengesellschaften wider. Die Paedi Protect AG hat eine deutliche Ergebniswende vollzogen: Nach einem Jahresfehlbetrag von 2,4 Mio. EUR im Vorjahr erzielte sie 2025 ein positives Jahresergebnis von 0,04 Mio. EUR. Bei der NanoRepro AG verbesserte sich das Betriebsergebnis im Einzelabschluss von minus 3,6 Mio. EUR auf minus 2,4 Mio. EUR, vor allem durch deutlich reduzierte sonstige betriebliche Aufwendungen.

Die DKW AG befand sich 2025 in einer intensiven Phase des Markenaufbaus mit entsprechend hohen Aufwendungen für Marketing und Vertrieb. Insgesamt weist der Konzern im Geschäftsjahr 2025 ein EBIT von minus 7,6 Mio. EUR und einen Konzernjahresfehlbetrag von 7,1 Mio. EUR aus. Davon entfallen 3,3 Mio. EUR auf nicht beherrschende Anteile, sodass den Aktionärinnen und Aktionären der NanoRepro AG ein Fehlbetrag von 3,8 Mio. EUR zuzurechnen ist.

Bereits im laufenden Geschäftsjahr zeigen die im strategischen Reviewprozess eingeleiteten Maßnahmen erste Wirkung: Die Produktion im Hautpflege-Bereich wurde bei der Paedi Protect AG gebündelt, während Marketing und Vertrieb markenübergreifend gesteuert werden. Mit der flächendeckenden Präsenz bei einer der führenden deutschen Drogeriemarktketten ab 2027 erschließt sich newkee einen Absatzkanal, der für die Marke als eigenständiges Unternehmen nicht erreichbar gewesen wäre. Auf Ebene der NanoRepro AG wurde das EBIT im ersten Halbjahr 2026 bereits um rund 20 % verbessert.

Solide Konzernbilanz mit einer Eigenkapitalquote von 85,7 %

Zum 31. Dezember 2025 verfügte der Konzern über Eigenkapital in Höhe von 22,8 Mio. EUR, was einer Eigenkapitalquote von 85,7 % entspricht. Die liquiden Mittel beliefen sich zum Bilanzstichtag 2025 auf 11,1 Mio. EUR. Den Bankverbindlichkeiten von 1,0 Mio. EUR steht damit eine Nettoliquidität von rund 10,1 Mio. EUR gegenüber.

Ausblick: Umsatzziele 2028 und 2030 bestätigt, Prognose 2026 auf Basis des erweiterten Konsolidierungskreises

Mit der ganzjährigen Einbeziehung der DKW AG verbreitert sich auch die Basis für das laufende Geschäftsjahr. Auf Grundlage des erweiterten Konsolidierungskreises erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 einen Konzernumsatz von 20,0 bis 22,0 Mio. EUR. Die operative Planung der Gruppe bleibt unverändert.

Die mittel- und langfristigen Ziele werden beibehalten: Bis 2028 soll der Konzernumsatz organisch auf rund 28 Mio. EUR wachsen, bis 2030 unter Einbeziehung weiterer potenzieller Akquisitionen auf rund 40 Mio. EUR.

Lisa Jüngst, CEO der NanoRepro AG, erklärt:

„Mit unserem ersten Konzernabschluss machen wir sichtbar, wofür NanoRepro heute steht: eine starke Plattform mit vier Marken und einem Konzernumsatz von 18,6 Mio. EUR. Paedi Protect arbeitet profitabel; die NanoRepro AG selbst ist deutlich schlanker und effizienter aufgestellt. Bei newkee wurde substanziell in die Marke investiert, und dieses Investment führen wir jetzt mit unserer Plattform in den Handel. Unsere Ziele für 2028 und 2030 stehen.“

Mike Eckel, CFO der NanoRepro AG, ergänzt:

„Der erste Konzernabschluss schafft eine belastbare Grundlage für die transparente Steuerung und strategische Weiterentwicklung der NanoRepro-Gruppe. Er zeigt, wo wir stehen und welche Potenziale wir gezielt erschließen können. Unser Fokus liegt nun darauf, die mit dem Markenaufbau verbundenen Verluste durch die konsequente Nutzung unserer Plattformstrukturen schrittweise zu reduzieren und die Profitabilität der gesamten Gruppe nachhaltig zu steigern. Ab dem Geschäftsjahr 2027 werden wir unsere Geschäftsentwicklung einheitlich auf Konzernebene berichten.“

Der Konzernabschluss 2025 steht unter https://www.nanorepro.com/investoren/finanzberichte zur Verfügung.

Über die NanoRepro AG

Die NanoRepro AG mit Sitz in Marburg an der Lahn ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf gesundheitlicher Vorsorge, Schnelldiagnostik sowie dem strategischen Ausbau komplementärer Geschäftsfelder im Gesundheits- und Lifestyle-Bereich. Als Hersteller von medizinischen Schnelltests für Endverbraucher und Fachanwender zählt die NanoRepro AG zu den Innovationsführern der Branche. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio von mehr als 25 Selbsttests, darunter verschiedene Corona-Tests, Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Fruchtbarkeits- und Allergietests sowie Anwendungen zur Darmkrebsvorsorge.

Neben dem Kerngeschäft stärkt die NanoRepro AG ihre Marktposition durch gezielte Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen. Seit Herbst 2024 hält das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an der Paedi Protect AG, einem Spezialisten für hochwertige, dermatologisch geprüfte Hautpflegeprodukte für Babys und Kinder mit natürlichen, gesundheitlich verträglichen Inhaltsstoffen. Zum Konzern gehört zudem die Deutsche Kosmetikwerke AG, die unter der Marke newkee innovative Hautpflegeprodukte anbietet und an der die NanoRepro AG seit Oktober 2026 auch die Stimmrechtsmehrheit hält. An dem Unternehmen ist auch der Fußballprofi Manuel Neuer beteiligt, Mitgründerin Angelique Kerber begleitet die Marke als Botschafterin.

Ergänzend führt die NanoRepro AG in der hyped about science GmbH (zukünftig alphabiol GmbH) unter der Marke alphabiol Komplementärprodukte und Nahrungsergänzungsmittel im Portfolio. Darüber hinaus hält die NanoRepro AG eine Beteiligung an der FiberSense AG, einem Baseler Medizintechnikunternehmen, das kontinuierliche Glukosesensoren entwickelt und im Juni 2026 die CE-Kennzeichnung für seinen Sensor erhalten hat.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

E-Mail: juengst@nanorepro.com